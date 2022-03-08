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армія РФ (13448) війна (56233) Київська область (3131) МВС (2875) обстріл (20980) пожежа (3739) ДСНС (4458) Калинівка (179)

Внаслідок обстрілу військ РФ загорілися склади у Калинівці на Київщині, - МВС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли складські приміщення у селі Калинівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Київська область. О 15:49 у с. Калинівка Броварського району внаслідок обстрілу сталося руйнування двох складських будівель з послідуючим загоранням на площі 2 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 6 осіб та 1 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу військ РФ загорілися склади у Калинівці на Київщині, - МВС 01
Внаслідок обстрілу військ РФ загорілися склади у Калинівці на Київщині, - МВС 02

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Автор: Ірина Дашківська
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у кацапни наверное "карты" времен царя гороха
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08.03.2022 17:25 Відповісти
А чого ми чекаємо? Шо на Росії нема що палити?
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08.03.2022 17:26 Відповісти
Підбираються до Броварів(
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08.03.2022 17:26 Відповісти
На других ресурсах пишут, что ПВО сбили калибр и пожар следствие падения обломков.
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08.03.2022 17:40 Відповісти
Россия это страна НЕЛЮДИ
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08.03.2022 19:00 Відповісти
 
 