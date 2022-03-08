Бійці тероборони Борисполя отримали зброю, рації та спорядження. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко передав кулемети, рації та військове спорядження бійцям тероборони з Борисполя.
Порошенко також повідомив, що найближчим часом в Украіні буде виготовлена партія бронежилетів з фінської сталі – понад 5 тисяч одиниць, іформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Ми сподіваємося, що до кінця тижня ми їх привеземо. Я прийняв рішення, що ми у Фінляндії на Бронесталі закуповуємо бронепластини. Найвищої якості з фінської броні. А самі по Україні будемо виготовляти розгрузки, пластиноноски. Загальна кількість, яку ми плануємо сьогодні зробити і поставити в Україну, перевищує 5 тисяч", – повідомив п’ятий Президент.
Порошенко повідомив, що бронежилети будуть поставлені у батальйони тероборони Києва та області, які він патронує – зокрема, 206-й батальйон столиці, а також батальйони, які сформовані у Василькові, Фастові та інших районах Киівщини.
Він зазначив, що на прохання міського голови Борисполя Володимира Борисенка в цю координацію увійде і тероборона міста, яке першим прийняло на себе удар російських окупантів.
"5 тисяч в першу чергу ми будемо давати батальйонам, які входять до нашої координації, нашої співпраці.На сьогоднішній день Володимир звернувся, щоб бориспільські сили точно залишилися з нами в тісній координації. Ми працюємо зараз і по Фастівському, і по Васильківському району", – нагадав Порошенко.
"Війна де факто почалася з Борисполя. Я бачив на власні очі удари ракет по аеропорту. Зарево. Вибухи. Тоді ще більшість українців не збагнули – як це так, що у 21 столітті вночі прокидатися від вибухів бомб і ракет. На сьогоднішній день я хочу відзначити, що в я Борисполі зусиллями громади, зусиллями міського голови сьогодні дуже професійно готуються до зустрічі ворога", – зауважує Порошенко.
Міський голова Борисполя Володимир Борисенко подякував за допомогу бійцям тероборони. Він закликав журналістів з міжнародних ЗМІ висвітлювати злочини Росії проти України. Володимир Борисенко також звернувся до світових лідерів із проханням закрити повітряний простір над Україною.
"Я знаю, що нас бачать сотні тисяч людей. Я знаю, що Петро Олексійович говорить за це кожного дня, кожної години. Якщо нам закриють небо – повірте, Збройні сили покажуть, на що вони здатні. Нам потрібно знати, що наші сім’ї у безпеці. Що нам зверху не прилетить. А решту ми відпрацюємо", – говорить Борисенко.
Порошенко також вкотре звернувся до партнерів із закликом терміново надати Україні протитанкові та протиповітряні засоби.
"Терміново нам треба посилити постачання протитанкової і протиповітряної зброї. ПТРК і ПЗРК. Люди з величезним досвідом – ветерани і учасники війни, які знають, як користуватись протитанковими засобами. Те, що нам було поставлено, за перші тринадцять днів війни частина з них використана. Необхідно, у кожному відділенні були протитанкові засоби, в кожному відділенні були ПЗРК. І щоб ми використали той потенціал для того, щоб збільшити ціну, яку заплатить Путін у випадку, якщо він не зупиниться і не відведе свої війська", – пояснює Порошенко.
П‘ятий Президент також закликав солдатів ворожої армії здаватися. "Здайтеся, підніміть білий прапор, і вам забезпечать, щоб ви мали можливість, поки Путіна не скинуть, не повертатися в Росію. Тим самим ви врятуєте і своє життя, і забезпечите хоч якесь майбутнє", – резюмує Порошенко.
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Будь ласка, зачекайте...
до того ж їх дуже багато тоді дременуло за кордон.після того,як ***** покликали
Але, чесно - мені це вже не подобається. Ну раз можна засвітитись. Але це занадто.
Дав зброю - добре. Якби він не світився і просто давав зброю, в мене б наприклад, як у його прихильника, навіть сумніву не виникало би, що він не сидить склавши руки.
А ось це.... не знаю... якось негарно.
Никогда не говори о том.
Так ты эго лишь своё питаешь.
А не делишься своим добром.
Автора не знаю, но сказано точно .
О про мешти Пороха, то ж він не на позиції
- Діду у тебе патpони є?
- Hема, хлопці.
- Діду, а пістолет є?
- Hема, хлопці.
- А кулемет є?
- А ось чого нема, того нема!
Давайте всіх до фотографії. Чи не так?
Це те, що мав робити 79 разів Верховний, який арештував "саботажників" Генералів Марченко та Павловського, які закуповували українську зброю, а зараз воюють під Мариком та Миколаєвом
Респект!
Несмылись по крайней мере ,ведут себя достойно,помогают армии и государству-молодцы и достойны уважения(хотя мне лично они не нравились-и честно я думал что они в первый день все смоются за бугор)
Все разборки после победы-НАШЕЙ ПОБЕДЫ!
А так уже видно-где и кто как болеет за государство из барыг и "элиты"типа сынков Ротару и Каролины ***** (ани лорак кто не знает эту ************)-если совсем чужие Ди Каприо помогает ,то что нельзя помочь совсем не бедным людям (не хочешь армии-помоги беженцам,пенсионерам,детям)