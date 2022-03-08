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Бійці тероборони Борисполя отримали зброю, рації та спорядження. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко передав кулемети, рації та військове спорядження бійцям тероборони з Борисполя.

Порошенко також повідомив, що найближчим часом в Украіні буде виготовлена партія бронежилетів з фінської сталі – понад 5 тисяч одиниць, іформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми сподіваємося, що до кінця тижня ми їх привеземо. Я прийняв рішення, що ми у Фінляндії на Бронесталі закуповуємо бронепластини. Найвищої якості з фінської броні. А самі по Україні будемо виготовляти розгрузки, пластиноноски. Загальна кількість, яку ми плануємо сьогодні зробити і поставити в Україну, перевищує 5 тисяч", – повідомив п’ятий Президент.

Порошенко повідомив, що бронежилети будуть поставлені у батальйони тероборони Києва та області, які він патронує – зокрема, 206-й батальйон столиці, а також батальйони, які сформовані у Василькові, Фастові та інших районах Киівщини.

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Він зазначив, що на прохання міського голови Борисполя Володимира Борисенка в цю координацію увійде і тероборона міста, яке першим прийняло на себе удар російських окупантів.

"5 тисяч в першу чергу ми будемо давати батальйонам, які входять до нашої координації, нашої співпраці.На сьогоднішній день Володимир звернувся, щоб бориспільські сили точно залишилися з нами в тісній координації. Ми працюємо зараз і по Фастівському, і по Васильківському району", – нагадав Порошенко.

"Війна де факто почалася з Борисполя. Я бачив на власні очі удари ракет по аеропорту. Зарево. Вибухи. Тоді ще більшість українців не збагнули – як це так, що у 21 столітті вночі прокидатися від вибухів бомб і ракет. На сьогоднішній день я хочу відзначити, що в я Борисполі зусиллями громади, зусиллями міського голови сьогодні дуже професійно готуються до зустрічі ворога", – зауважує Порошенко.

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко подякував за допомогу бійцям тероборони. Він закликав журналістів з міжнародних ЗМІ висвітлювати злочини Росії проти України. Володимир Борисенко також звернувся до світових лідерів із проханням закрити повітряний простір над Україною.

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"Я знаю, що нас бачать сотні тисяч людей. Я знаю, що Петро Олексійович говорить за це кожного дня, кожної години. Якщо нам закриють небо – повірте, Збройні сили покажуть, на що вони здатні. Нам потрібно знати, що наші сім’ї у безпеці. Що нам зверху не прилетить. А решту ми відпрацюємо", – говорить Борисенко.

Бійці тероборони Борисполя отримали зброю, рації та спорядження 01

Порошенко також вкотре звернувся до партнерів із закликом терміново надати Україні протитанкові та протиповітряні засоби.

"Терміново нам треба посилити постачання протитанкової і протиповітряної зброї. ПТРК і ПЗРК. Люди з величезним досвідом – ветерани і учасники війни, які знають, як користуватись протитанковими засобами. Те, що нам було поставлено, за перші тринадцять днів війни частина з них використана. Необхідно, у кожному відділенні були протитанкові засоби, в кожному відділенні були ПЗРК. І щоб ми використали той потенціал для того, щоб збільшити ціну, яку заплатить Путін у випадку, якщо він не зупиниться і не відведе свої війська", – пояснює Порошенко.

Також дивіться: 206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П‘ятий Президент також закликав солдатів ворожої армії здаватися. "Здайтеся, підніміть білий прапор, і вам забезпечать, щоб ви мали можливість, поки Путіна не скинуть, не повертатися в Росію. Тим самим ви врятуєте і своє життя, і забезпечите хоч якесь майбутнє", – резюмує Порошенко.

Бійці тероборони Борисполя отримали зброю, рації та спорядження 02
Бійці тероборони Борисполя отримали зброю, рації та спорядження 03
Бійці тероборони Борисполя отримали зброю, рації та спорядження 04
Бійці тероборони Борисполя отримали зброю, рації та спорядження 05

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Топ коментарі
+37
Дав зброю - хреново, не дав - хреново. Ви, *** вже замахали
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08.03.2022 17:33
+24
показуха-это когда хотят видосик -сэлфи снять рядом с главнокомандующим...

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08.03.2022 17:35
+19
Шавки тявкають, а караван іде. Порошенко створив 206 батальйон тероборони, і озброює за свій кошт. Вони доставляють гуманітарку, допомагають евакуювати біженців і воюють на фронті. Спасибі Петру Порошенку за допомогу!
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08.03.2022 17:50
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Не починайте! А ти що передав?
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08.03.2022 17:37 Відповісти
показуха-это когда хотят видосик -сэлфи снять рядом с главнокомандующим...

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08.03.2022 17:35 Відповісти
Думаю єрмака чекає доля медведчука (в кращому випадку) тому генерал Залужний собі позволяє таке ставлення до главскрепки ОПи, звісно, якщо це не чергова деза.
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08.03.2022 17:48 Відповісти
"хлебавши", хлебнути.
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08.03.2022 18:10 Відповісти
А що, керівник ОП може просто так у ГШ потрапити ??
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08.03.2022 18:26 Відповісти
А уяви як ця "показуха" вусмерть заїбала твоїх свинособак на танках. Тепер з них виростуть соняхи
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08.03.2022 17:35 Відповісти
Ось і перший ****** зьявився, шастає по чужих трусах та винюхує балачки та сплетні....Це і є інформаційний підсобник ворога..
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08.03.2022 17:51 Відповісти
Ще й кацапському бєламору не сподобалось! Геть, паскуда мерзенна!
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08.03.2022 17:37 Відповісти
Так передай на большую сумму, в чем проблема? Почему Порошенко каждый день ездит и вооружает тероборону? Больше некому?
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08.03.2022 17:48 Відповісти
Хочу видеть такую же "показуху" от всех олигархов Украины. ... но почему-то не вижу.
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08.03.2022 18:10 Відповісти
липецкая фабрика, малдивы, афшоры, абырвалг, абыр, абыр
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08.03.2022 17:49 Відповісти
а з якого боку своє відвойовував?бо шось за менерою спілкування дуже на сепара схожий...
до того ж їх дуже багато тоді дременуло за кордон.після того,як ***** покликали
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08.03.2022 17:50 Відповісти
Пакості пишуть на Пороха тільки колаборанти.
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08.03.2022 18:23 Відповісти
Дав зброю - хреново, не дав - хреново. Ви, *** вже замахали
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08.03.2022 17:33 Відповісти
Ну вообще-то сейчас он каждый день теробороне привозит оружие, одежду и рации. Что тебя не устраивает? Мало? Купи больше!
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08.03.2022 17:44 Відповісти
Я голосував за Порошенка і всі наступні роки все доводив, тикав носом Зебобиків і т.д.
Але, чесно - мені це вже не подобається. Ну раз можна засвітитись. Але це занадто.
Дав зброю - добре. Якби він не світився і просто давав зброю, в мене б наприклад, як у його прихильника, навіть сумніву не виникало би, що він не сидить склавши руки.
А ось це.... не знаю... якось негарно.
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08.03.2022 18:04 Відповісти
Що "негарно"? Люди кажуть, що його ніде немає, бо він утік з України. Хай бачать його, що він тут і допомагає людям. Негарно кусати руку, що вам дає допомогу.
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08.03.2022 18:17 Відповісти
Если ты кому-то помогаешь,
Никогда не говори о том.
Так ты эго лишь своё питаешь.
А не делишься своим добром.

Автора не знаю, но сказано точно .
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08.03.2022 18:06 Відповісти
Скажи це своїй коханій.
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08.03.2022 18:19 Відповісти
я дам вам парабеллум
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08.03.2022 17:35 Відповісти
Тобі знадобиться, лише знайди дальній окопчик
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08.03.2022 17:46 Відповісти
Политики есть политики). Зато ТРО уж точно довольно.
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08.03.2022 17:35 Відповісти
Справжній Українець має мати під ліжком кулемет.

О про мешти Пороха, то ж він не на позиції
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08.03.2022 17:50 Відповісти
Чого захотів. А хто на позиції з президентів? А нинішній навіть грошей не давав на армію, поки ворожі ракети не полетіли.
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08.03.2022 17:55 Відповісти
Про справжнього українця:

- Діду у тебе патpони є?

- Hема, хлопці.

- Діду, а пістолет є?

- Hема, хлопці.

- А кулемет є?

- А ось чого нема, того нема!
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08.03.2022 18:11 Відповісти
Ти за Пороха не переживай, він на 10 ходів наперед бачить
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08.03.2022 17:51 Відповісти
Ти ще доживи до виборів, оптиміст.
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08.03.2022 17:56 Відповісти
Побільше б хорошої зброї нашим воякам, бо голими руками не повоюєш.
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08.03.2022 17:42 Відповісти
авжеж, асхвальт у кулемет не зарядиш....
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08.03.2022 17:52 Відповісти
Куда важнее пиар на дорогах, правда? Если бы он был главнокомандующим, то у нас на вооружении были бы современные ракетные комплексы, а возможно и войны бы не было. Зеля полностью провалил подготовку к войне. То, что городам уже через неделю понадобилась гуманитарная помощь - 100% его вина.
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08.03.2022 17:53 Відповісти
Разработаны, проведены испытания, заказаны, но потом кто-то решил свернуть ракетную программу. Не подскажешь, кто?
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08.03.2022 18:17 Відповісти
Ну хоч хтось щось робить, крім доріг.
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08.03.2022 17:49 Відповісти
зараз воює Армія, створена Порохом і недорозвалена ЗЕлею
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08.03.2022 17:54 Відповісти
Шавки тявкають, а караван іде. Порошенко створив 206 батальйон тероборони, і озброює за свій кошт. Вони доставляють гуманітарку, допомагають евакуювати біженців і воюють на фронті. Спасибі Петру Порошенку за допомогу!
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08.03.2022 17:50 Відповісти
А мільонам українців де спасибі? Які може останні свої кошти переказали?
Давайте всіх до фотографії. Чи не так?
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08.03.2022 18:14 Відповісти
Шо значить передав? А де він її взяв щоб передавати?
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08.03.2022 17:50 Відповісти
вкрав. як зазвичай
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08.03.2022 17:54 Відповісти
А ще з'їв вчора генерала Герасимова. Досвід мається
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08.03.2022 17:55 Відповісти
Заплатив із недоконфіскованого ЗЕлею майна та організував виробництво.

Це те, що мав робити 79 разів Верховний, який арештував "саботажників" Генералів Марченко та Павловського, які закуповували українську зброю, а зараз воюють під Мариком та Миколаєвом
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08.03.2022 17:58 Відповісти
Гетьман!
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08.03.2022 18:01 Відповісти
Бывший Главнокомандующий будет командовать отрядом самообороны.
Респект!
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08.03.2022 18:02 Відповісти
Армія для України,ППО для Київа, Ковід 19,АТО ,Марченко,Павловський і тепер ТРо це не відосік-гундосік
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08.03.2022 18:12 Відповісти
Надо прекращать сейчас раздоры-петя,зелень и т.пр.
Несмылись по крайней мере ,ведут себя достойно,помогают армии и государству-молодцы и достойны уважения(хотя мне лично они не нравились-и честно я думал что они в первый день все смоются за бугор)
Все разборки после победы-НАШЕЙ ПОБЕДЫ!
А так уже видно-где и кто как болеет за государство из барыг и "элиты"типа сынков Ротару и Каролины ***** (ани лорак кто не знает эту ************)-если совсем чужие Ди Каприо помогает ,то что нельзя помочь совсем не бедным людям (не хочешь армии-помоги беженцам,пенсионерам,детям)
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08.03.2022 18:27 Відповісти
 
 