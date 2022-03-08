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Сьогодні з Ірпеня евакуювали майже 2 тис. мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні з окупованого Ірпеня поліцейським Київщини вдалося врятувати ще майже дві тисячі мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, з 10 ранку в районі Романівського мосту правоохоронці разом з органами місцевого самоврядування та військовими провели черговий етап евакуації місцевих жителів. Серед врятованих осіб - діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно.

Евакуація відбувалася спершу пішими маршрутами, а потім людей доставляли до безпечних місць автобусами.

Крім того, повідомляється, що кожну врятовану пані правоохоронці зустріли квітами!

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Сьогодні з Ірпеня евакуювали майже 2 тис. мирних жителів 01
Сьогодні з Ірпеня евакуювали майже 2 тис. мирних жителів 02
Сьогодні з Ірпеня евакуювали майже 2 тис. мирних жителів 03
Сьогодні з Ірпеня евакуювали майже 2 тис. мирних жителів 04

Автор: Ірина Дашківська
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дякувати Богу що змогли вирватись
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08.03.2022 17:51 Відповісти
Наверное не проходимо, а проходьте....не?
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08.03.2022 18:04 Відповісти
Ні.
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08.03.2022 19:07 Відповісти
Молодці ЗСУ та поліція, що організували евакуацію. Як на мене, квітами зустрічати треба а не проводжати, та то дрібниці. Щира подяка Воїнам. Тепер і ЗСУ буде трохи легше, бо не треба оглядатись на мирняк, а лупашити все шо рухається, бо то моZZковити.
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08.03.2022 18:07 Відповісти
То дика навала, яка залишає після себе руїни та згарища і не має жодного милосердя.
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08.03.2022 19:12 Відповісти
 
 