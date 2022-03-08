Внаслідок обстрілу російських терористів жінка та її 6-річна донька загинули в Маріуполі. ФОТО (18+)

8 березня внаслідок артилерійських обстрілів у Маріуполі загинула жінка та її донька. Новина містить фото, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою. 18+.

Про це в телеграмі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він написав: Таня Мороз, 6 років. Сьогодні до її будинку у Маріуполі прилетів російський снаряд. Таня з мамою ховалися від обстрілу, але снаряд влучив в укриття. Мама намагалася закрити Таню собою, вона загинула дома. Дитину привезли до лікарні, але реанімаційне відділення лікарні російська авіація розбомбила три дні тому. Таню врятувати не вдалося. Внаслідок російських бомбардувань Маріуполя загинули вже сотні мирних жителів, включаючи дітей, яких російські війська не випускають із міста. Вісім діб у повному оточенні Росія вбиває Маріуполь".

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