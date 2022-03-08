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Внаслідок обстрілу російських терористів жінка та її 6-річна донька загинули в Маріуполі. ФОТО (18+)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

8 березня внаслідок артилерійських обстрілів у Маріуполі загинула жінка та її донька. Новина містить фото, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою. 18+.

Про це в телеграмі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

Він написав: Таня Мороз, 6 років. Сьогодні до її будинку у Маріуполі прилетів російський снаряд. Таня з мамою ховалися від обстрілу, але снаряд влучив в укриття. Мама намагалася закрити Таню собою, вона загинула дома. Дитину привезли до лікарні, але реанімаційне відділення лікарні російська авіація розбомбила три дні тому. Таню врятувати не вдалося. Внаслідок російських бомбардувань Маріуполя загинули вже сотні мирних жителів, включаючи дітей, яких російські війська не випускають із міста. Вісім діб у повному оточенні Росія вбиває Маріуполь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя військами РФ: Розпочато досудове розслідування

Внаслідок обстрілу російських терористів жінка та її 6-річна донька загинули в Маріуполі 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+80
Пусть кацапы все вам сторицей вернется.Каждая смерть украинского ребенка,каждая слеза украинской матери.
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08.03.2022 18:24
+58
надо на 10 дней ВСУ установить мораторий - 10 дней никого в плен не брать...
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08.03.2022 18:24
+51
Хорош цацкаться с мокшанскими летчиками. Этих в случае захвата сразу в утиль без суда и следствия.
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08.03.2022 18:24
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Пусть кацапы все вам сторицей вернется.Каждая смерть украинского ребенка,каждая слеза украинской матери.
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08.03.2022 18:24 Відповісти
надо на 10 дней ВСУ установить мораторий - 10 дней никого в плен не брать...
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08.03.2022 18:24 Відповісти
Я уже давно здесь предлагаю, никто не слушает: выстроить пленных и сообщить: за каждого убитого украинского ребенка будем расстреливать двоих пленных, и дать им телефоны. Пусть звонят куда хотят и уговаривают не убивать наших детей.
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08.03.2022 18:37 Відповісти
Лучше их живыми за яйца подвешивать к тем зданиям ,которые они обстреливают и предупреждать орков об этом
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08.03.2022 19:04 Відповісти
взагалі хватить нам полонених, тільки вбивати!!!
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08.03.2022 18:38 Відповісти
И не оставлять останков . чтобы мамаши этих выродков не получили компенсаций
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08.03.2022 18:39 Відповісти
Хорош цацкаться с мокшанскими летчиками. Этих в случае захвата сразу в утиль без суда и следствия.
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08.03.2022 18:24 Відповісти
Я не пойму в Мариуполе ,что нет военнопленных ,Азов же вчера разбил там орков и взял таких, когда контратаковал .Привязывайте их к жилым домам ,больницам и другим зданиям ,предупреждайте об этом орков .Помотрел бы я,как бы они тогда стреляли
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08.03.2022 18:39 Відповісти
Они бы стреляли в своих, им на них насрать.
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08.03.2022 18:42 Відповісти
Спорное утверждение .Надо бы парочку орков подвесить,чтобы проверить ..Я думаю здесь всё зависит от звания :если рядовой могут и скорее всего обстреляют ,а вот если офицеров
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08.03.2022 19:02 Відповісти
Им насрать на своих, а на чужих и подавно. Даже бровью не моргнут и продолжать арт обстрелы
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08.03.2022 19:10 Відповісти
Друзі, в мене слів вже нема
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08.03.2022 18:25 Відповісти
Это Россия "защитила" русских Мариуполя
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08.03.2022 18:26 Відповісти
Это прото пздц
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08.03.2022 18:31 Відповісти
Здохніть суки
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08.03.2022 18:27 Відповісти
Тварі!!!
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08.03.2022 18:27 Відповісти
І з оцією поганню "слуги" хочуть підписувати "новий будапештський меморандум"?
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08.03.2022 18:29 Відповісти
Так, саме з ними. На переговорах немає згадки, що "ви -- воєнні злочинці, на яких суд чекає". Так само немає ні від кого заяв, що підписувати будь-які угоди Україна буде лише з новим демократичним урядом раші.
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08.03.2022 19:25 Відповісти
Підари з ООН, це ж не війна? Якщо це не війна, то що ще повинні ті кацапські виродки зробити, щоб ви, ООН-івські шлюхи, почали використовувати слово "війна"?
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08.03.2022 18:29 Відповісти
Будьте прокляті кацапи на віки-вічні!
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08.03.2022 18:30 Відповісти
До 3го колена
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08.03.2022 18:32 Відповісти
"Колено" - это поколение. Третье колено - это внуки сегодняшних убийц.
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08.03.2022 22:16 Відповісти
Если слышите фразу - ну мы же братья, стреляйте на поражение без предупреждения.
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08.03.2022 18:31 Відповісти
Кляті черви,смерть окупантам
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08.03.2022 18:32 Відповісти
Граждан РФ нодо вырезать по всему миру.👹
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08.03.2022 18:32 Відповісти
любого росіянина, який читав такі пости як твій протягом 30-ти останніх років, не потрібно путлєру переконувати, що в нас живуть виключно бандерівці. Жінок та дітей також будеш вирізати, вони винні в тому що під час війни гине цивільне населення, це вони розв'язали війну? Такі пости грають на руку ворогові, підливають масла в полум'я, невже ти цього не розумієш? Якби такі як ти менше писали таку фігню протягом минулих років, то можливо нині в росії ми мали б більше протестів місцевого населення проти війни. Однак ви ж дуже розумні, аж занадто.
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08.03.2022 18:51 Відповісти
ворог сам напише який хочешь пост як треба буде, щодо їх жінок.....саме жінки виховують таких виродків, саме жінки тих виродків підбадьорюють марадерити і вбивати. І між іншим ми теж читали їх пости як вони прийдуть викурювати нас з нашими дітлахами зі схронів, як будуть дусити нас.
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08.03.2022 19:47 Відповісти
Саме такi проповідники й призводять до справжнього горя та трагедій .
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08.03.2022 20:00 Відповісти
Если бы вы знали, какой путлеризм сейчас у них без разбору на пол и возраст, вы бы были по-строже к кацапам.
Причем даже те кацапы, которые 20 лет не были на родине, - тоже могут быть заражены путлеризмом.
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08.03.2022 22:19 Відповісти
так ви додали своїми коментарями тут масла до того путлеризму, підливаєте води на його млин. Навіть нейтральний росіянин, прочитавши коментарі тут, повірить путлєру про бандерівців. Складається враження, що ви спеціально шкодите Україні.
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09.03.2022 09:35 Відповісти
Не может быть сейчас "нейтрального россиянина".
Или россиянину стыдно за то, что делает его страна с украинцами, и тогда этот россиянин - порядочный человек.
Или россиянину пофиг на украинцев, а то он даже радуется "вставанию с колен" - и тогда этот россиянин сволочь.
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09.03.2022 19:47 Відповісти
только что сбили ракету возле аэропорта Борисполь
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08.03.2022 18:33 Відповісти
Ты идиот?? Поменьше такой информации пиши!! КИДАЙТЕ В СПАМ ЕГО СООБЩЕНИЕ
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08.03.2022 19:11 Відповісти
идиот тебя делал! не визжи,истерик!
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08.03.2022 19:20 Відповісти
Всіх пілотів і артилеристів, всю ту мокшанську падаль треба повільно різати на шматки пилкою. Уїбанів для надання свідчень у Гаазі вже достатньо. Мордору вже ніколи не відмитись.
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08.03.2022 18:34 Відповісти
Эту фотографию надо показывать Байдену перед завтраком, обедом и ужином, может тогда до старого маразматика дойдет, что в Украине гибнут дети.
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08.03.2022 18:36 Відповісти
Ету фотографию нужно показьІвать нашим любителям русского мира и язьІка, они позвали в наш дом войну. Байден не звал руский мир и язьІк в наш дом и в свой дом не звал.
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09.03.2022 07:51 Відповісти
У меня истерика, не могу смотреть на зайчика, за ЧТО!!!! Московия - это страна исчадия ада,которая все время порождает сатану.
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08.03.2022 18:43 Відповісти
Потрібно за кожну вбиту дитину публічно розстрілювати 10 полонених. Може це їх зупине.
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08.03.2022 18:46 Відповісти
Нет. Они сами расстреливают тех своих кто не хочет убивать украинцев.
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08.03.2022 18:56 Відповісти
Призываю весь мир уничтожать русских варваров везде, где видите, так же безжалостно, как они убивают наших женщин и детей, смерть москалям!
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08.03.2022 18:50 Відповісти
Нехай згине вся росія. Це нелюди.
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08.03.2022 18:56 Відповісти
А ЗЕЛЕНОЕ ПАДЛО КОМПРОМИСОВ ХОЧЕТ!!! ЖЕНА ЕРМАКА ПРОКЛЯТАЯ!!!
СМЕРТЬ РУZZOФАШИСТАМ!!!
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08.03.2022 19:04 Відповісти
Як з москалями після цього про шось говорити чи домовлятись
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08.03.2022 19:12 Відповісти
Ще й руки потиснуть на четвертих переговорах.
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08.03.2022 19:26 Відповісти
Все те, кто предлагает давать пленным телефоны и звонить своим - посмотрите:

https://streamable.com/d8dsbq

Может после этого глаза откроются на то, с кем вы имеете дело?
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08.03.2022 19:26 Відповісти
Все,как в пророчестве Даниила-северный зверь.
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08.03.2022 19:40 Відповісти
О чем можно с ними договариваться?
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08.03.2022 20:04 Відповісти
Як я мрію щоби ВСІМ кацапам було дуже погано...
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08.03.2022 20:06 Відповісти
так, ВСІМ, без виключення! бо кожен з них - хто прямою підтримкою і схваленням, а хто боягузливим мовчанням сприяв і надалі сприяє цьому кровопролиттю!
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08.03.2022 20:27 Відповісти
а такие фото есть в ООН?? или у Красного креста? какого черта они морозятся под "военную операцию"? бесполезные организации!
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08.03.2022 20:25 Відповісти
Падлюки!
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08.03.2022 20:56 Відповісти
щоб ти путін ***** гнив живцем. за кожну нашу вбиту дитину,жінку,віїна.... гнити тобі в аду!!!
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29.04.2022 12:32 Відповісти
 
 