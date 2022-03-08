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Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Харківщині загинуло 2 особи, зокрема одна дитина.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"О 19:05 у с. Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося влучання снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.).

Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 1 особу. Від ДСНС залучалось 5 осіб та 1 од. техніки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 27 мирних жителів загинули в Харкові минулої доби, - поліція

Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина 01
Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина 02
Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина 03
Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
My dear friends in Ukraine, your military forces should use British mini drone laser guided missiles to destroy the Russian Howitzer weapons 20km away. Without the Howitzers, the shells will stop falling and the killing will end. The drones are 45cm wide and can fly for 30 mins. They fit in a back pack. Altitude 500m, 10km range. Zoom cameras. Night vision. FPV (first person video). 12v charging from a car. They can be operated by portable units and also provide excellent surveillance information. The missiles navigate to the approximate location and then will hit the target illuminated by the drone laser. VERY precise. Very effective. Please can someone translate this correctly for me, so Ukranians can read it. -retired British weapons designer. 🇬🇧 Go Ukraine! We support you.
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08.03.2022 22:22
+8
Thank you so much!
A rough translation is below:
Мої дорогі друзі в Україні, ваші військові сили повинні використовувати британські міні-дрони з лазерним наведенням, щоб знищити російську гаубичну зброю на відстані 20 км. Без гаубиць снаряди перестануть падати і вбивство закінчиться. Дрони мають ширину 45 см і можуть літати 30 хвилин. Вони поміщаються в рюкзак. Висота 500 м, дальність 10 км. Зум-камери. Нічне бачення. FPV (відео від першої особи). 12v зарядка від автомобіля. Ними можуть керувати портативні пристрої, а також надавати відмінну інформацію для спостереження. Ракети направляються до приблизного місця, а потім влучають у ціль, освітлену лазером дрона. ДУЖЕ точно. Дуже ефективно.
Будь ласка, якщо хтось може мені це правильно перекласти, щоб українці могли прочитати. - британський конструктор зброї у відставці. 🇬🇧 Вперед, Україно! Ми підтримуємо вас.
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08.03.2022 22:30
+3
За кожну дитину 1000 кацапів , всім не бпйдужим
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08.03.2022 22:25
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eto prosto pzdec kakoi ta..... i skolko esho u nih etih letajushih grobov ostalos ?
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08.03.2022 22:22 Відповісти
My dear friends in Ukraine, your military forces should use British mini drone laser guided missiles to destroy the Russian Howitzer weapons 20km away. Without the Howitzers, the shells will stop falling and the killing will end. The drones are 45cm wide and can fly for 30 mins. They fit in a back pack. Altitude 500m, 10km range. Zoom cameras. Night vision. FPV (first person video). 12v charging from a car. They can be operated by portable units and also provide excellent surveillance information. The missiles navigate to the approximate location and then will hit the target illuminated by the drone laser. VERY precise. Very effective. Please can someone translate this correctly for me, so Ukranians can read it. -retired British weapons designer. 🇬🇧 Go Ukraine! We support you.
показати весь коментар
08.03.2022 22:22 Відповісти
Thank you so much!
A rough translation is below:
Мої дорогі друзі в Україні, ваші військові сили повинні використовувати британські міні-дрони з лазерним наведенням, щоб знищити російську гаубичну зброю на відстані 20 км. Без гаубиць снаряди перестануть падати і вбивство закінчиться. Дрони мають ширину 45 см і можуть літати 30 хвилин. Вони поміщаються в рюкзак. Висота 500 м, дальність 10 км. Зум-камери. Нічне бачення. FPV (відео від першої особи). 12v зарядка від автомобіля. Ними можуть керувати портативні пристрої, а також надавати відмінну інформацію для спостереження. Ракети направляються до приблизного місця, а потім влучають у ціль, освітлену лазером дрона. ДУЖЕ точно. Дуже ефективно.
Будь ласка, якщо хтось може мені це правильно перекласти, щоб українці могли прочитати. - британський конструктор зброї у відставці. 🇬🇧 Вперед, Україно! Ми підтримуємо вас.
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08.03.2022 22:30 Відповісти
подяка за швидкий переклад)))
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09.03.2022 01:50 Відповісти
thank you,buddy.We really appreciate your information.
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08.03.2022 22:34 Відповісти
Мои дорогие украинские друзья, ваши вооруженные силы должны использовать британские мини-ракеты с лазерным наведением для уничтожения рос.гаубиц на расстоянии до 20 км.Без гаубиц снаряды перестанут падать и убийства прекратятся. Дроны имеют ширину 45 см и могут летать в течение 30 минут. Они помещаются в рюкзаке. Высота 500 м, дальность 10 км. Камеры с зумом. Ночное видение. FPV (видео от первого лица). 12v зарядка от автомобиля. Они могут управляться переносными устройствами, а также обеспечивают превосходную информацию для наблюдения. Ракеты направляются к приблизительному местоположению, а затем поражают цель, освещенную лазером дрона. ОЧЕНЬ точно. Очень эффективный.
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08.03.2022 22:35 Відповісти
За кожну дитину 1000 кацапів , всім не бпйдужим
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08.03.2022 22:25 Відповісти
а деякі дєятілі вибудовують логістику як доставити винищувачі, млять з польщі в Україну.
а фулі? переїзди закриті на дорогах затори, гаїшники спиняють.
ну просто бредятина якась.
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08.03.2022 22:26 Відповісти
щоб касабскі свиноматки 1000 років рожали мертвих дітей
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08.03.2022 22:27 Відповісти
Кацапи це тупікова гілка людства.
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08.03.2022 22:43 Відповісти
Просто село, просто залетіли і кинули бомбу на хату. Бодай би їх там покрутило на віки вічні тих кацапів.
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08.03.2022 22:45 Відповісти
Они говорили что Харьковчани их встретят с цветами(Восток Украины) а Харьковчани их встретили с Javelins и Stinger. И они начали сеять смерть, потому что Восток стал Западом, а Запад Востоком,
а украинская земля для них стала адом.
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08.03.2022 23:18 Відповісти
мне кажется, что вся система безопасности, в частности в Европе, а может и в мире, которая была построена после последней страшной войны, она уже не работает, от слова совсем, осталась одна бесполезная оболочка, все институции громоздки, неповоротливы и не эффективны..., они даже не могут быстро и правильно отреагировать на уже происходящую войну, куда там что-то предотвратить..., каждый день на наших глазах совершаются чудовищные преступления и... ничего, никто ничего не может сделать... я уже выгорела от полного бессилия, а у тех, кто принимает решения, есть все рычаги и средства, чтобы предотвратить это практически немедленно, но они этого не делают... да санкции - это замечательно, но эффект будет месяцев через -надцать, а люди умирают и страдают ежеминутно...
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08.03.2022 23:21 Відповісти
 
 