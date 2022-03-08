Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Харківщині загинуло 2 особи, зокрема одна дитина.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"О 19:05 у с. Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося влучання снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.).
Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 1 особу. Від ДСНС залучалось 5 осіб та 1 од. техніки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 LLL K fb767d26
показати весь коментар08.03.2022 22:22
+8 Nataliya Krynytska / Krinitskaya
показати весь коментар08.03.2022 22:30
+3 Voland Demort
показати весь коментар08.03.2022 22:25
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A rough translation is below:
Мої дорогі друзі в Україні, ваші військові сили повинні використовувати британські міні-дрони з лазерним наведенням, щоб знищити російську гаубичну зброю на відстані 20 км. Без гаубиць снаряди перестануть падати і вбивство закінчиться. Дрони мають ширину 45 см і можуть літати 30 хвилин. Вони поміщаються в рюкзак. Висота 500 м, дальність 10 км. Зум-камери. Нічне бачення. FPV (відео від першої особи). 12v зарядка від автомобіля. Ними можуть керувати портативні пристрої, а також надавати відмінну інформацію для спостереження. Ракети направляються до приблизного місця, а потім влучають у ціль, освітлену лазером дрона. ДУЖЕ точно. Дуже ефективно.
Будь ласка, якщо хтось може мені це правильно перекласти, щоб українці могли прочитати. - британський конструктор зброї у відставці. 🇬🇧 Вперед, Україно! Ми підтримуємо вас.
а фулі? переїзди закриті на дорогах затори, гаїшники спиняють.
ну просто бредятина якась.
а украинская земля для них стала адом.