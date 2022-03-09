Внаслідок авіаудару військ РФ по Малину загинули 5 осіб, двоє з них - діти, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли місто Малин На Жимтоирщині. Внаслідок авіаудару загинуло 5 осіб, двоє з них - діти.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"8 березня о 20:50 в м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 р.н.).



Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.

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