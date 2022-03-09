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Внаслідок авіаудару військ РФ по Малину загинули 5 осіб, двоє з них - діти, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли місто Малин На Жимтоирщині. Внаслідок авіаудару загинуло 5 осіб, двоє з них - діти.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"8 березня о 20:50 в м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 р.н.).

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок авіаудару військ РФ по Малину загинули 5 осіб, двоє з них - діти, - ДСНС 01
Внаслідок авіаудару військ РФ по Малину загинули 5 осіб, двоє з них - діти, - ДСНС 02
Внаслідок авіаудару військ РФ по Малину загинули 5 осіб, двоє з них - діти, - ДСНС 03

Автор: Богдан Гуньковський
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дітки зовсім груднички...Серце розривається...
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08.03.2022 23:39 Відповісти
То ,что я скажу сейчас цинично но это жестокая правда жизни ,которая ещё больше озлобит и даст мотивацию нашим людям ненавидеть и сражаться против рашки особенно тем людям ,которые сегодня там потеряли близких.Рашка сама своми руками создаёт себе сейчас в Украине непримиримых и смертельных врагов
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08.03.2022 23:55 Відповісти
Це якийсь *******.І так кожний вечір.Близько 9ї вечора.У Коростенському районі вони почуваються як удома.Вчора був Черняхів та Житомир.Летять підораси зі сторони ***********.
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08.03.2022 23:41 Відповісти
Я тоже оттуда .Но в моей стороне(не буду говорить где)периодически 1-3 раза примерно по полчаса в день над нами кружит самолёт (наш) .Видно высматривает незванных воздушных гостей со стороны Белоруси. Бывало даже оттуда ,что то тяжёлое в сторону Киева летало судя по всему те самые крылатые ракеты
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08.03.2022 23:50 Відповісти
Таракан ******,ему это так просто не сойдёт.
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09.03.2022 00:19 Відповісти
Пристрелялись .Это уже второй удар по Малину за два дня
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09.03.2022 00:21 Відповісти
Да
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09.03.2022 00:28 Відповісти
Ну ,а мы украинцы тем временем давай и дальше кормить , поить и предоставлять санаторные условия сбитым кацапским лётчикам во время войны .Наше правительство и военное руководство воистину идиоты
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08.03.2022 23:44 Відповісти
Діточки.., Боже мій🙏🙏🙏 Ще не встигли життя побачити(( за що їм це… Господи помилуй.
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09.03.2022 00:21 Відповісти
 
 