Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майже дві години поспіль російські війська бомбардували та обстрілювали цивільну інфраструктуру Охтирки.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Міський голова Павло Кузьменко розповів про ті "військові об’єкти", які знищує армія РФ: "Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торгівельні приміщення, багато людей поранені, не всіх знайшли. ТЕЦ - зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор. Цілий день розгрібаємо завали, які сталися внаслідок скидання авіабомби".

Зазначається, що в результаті обстрілів цивільної, а не військової, як зазначає російська пропаганда, інфраструктури 1 людина загинула, 14 – поранені. Утім, цифри не остаточні, пока порахувати жертв важко. Не усіх знайшли.

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