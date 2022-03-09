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Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Майже дві години поспіль російські війська бомбардували та обстрілювали цивільну інфраструктуру Охтирки.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Міський голова Павло Кузьменко розповів про ті "військові об’єкти", які знищує армія РФ: "Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торгівельні приміщення, багато людей поранені, не всіх знайшли. ТЕЦ - зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор. Цілий день розгрібаємо завали, які сталися внаслідок скидання авіабомби".

Зазначається, що в результаті обстрілів цивільної, а не військової, як зазначає російська пропаганда, інфраструктури 1 людина загинула, 14 – поранені. Утім, цифри не остаточні, пока порахувати жертв важко. Не усіх знайшли.

Також читайте: Російські окупанти скинули на Суми авіабомби: Є загиблі та постраждалі. ВIДЕО

Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення 01
Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення 02
Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення 03
Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення 04
Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення 05
Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення 06
Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення 07
Російські окупанти протягом двох годин обстрілювали Охтирку: Загинула 1 особа, 14 - отримали поранення 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Кремль сравнять с землей , буде замало.
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09.03.2022 02:45 Відповісти
бідна маленька Охтирка скільки бомб на тебе впало ? а ти так мужньо тримаєшся ! Слава Захисникам Охтирки ! смерть кацапам !
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09.03.2022 02:47 Відповісти
Там тієї Охтирки - кіт наплакав, а кацапня топче її вже два тижні. Це агонія путлерівців, перед здохом!
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09.03.2022 09:26 Відповісти
 
 