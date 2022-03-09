Японія вперше в історії відправила військову допомогу до України. ФОТО

Японія надіслала Україні бронежилети та шоломи.

Про це повідомило у твіттері міністерство оборони Японії, інформує Цензор.НЕТ.

Захисне спорудження доправили до України з повітряної бази Комакі.

"Міноборони та Сили самооборони продовжать докладати усіх зусиль, щоб допомогти Україні", - наголосили у Токіо.





