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Японія вперше в історії відправила військову допомогу до України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Японія надіслала Україні бронежилети та шоломи.

Про це повідомило у твіттері міністерство оборони Японії, інформує Цензор.НЕТ.

Захисне спорудження доправили до України з повітряної бази Комакі.

"Міноборони та Сили самооборони продовжать докладати усіх зусиль, щоб допомогти Україні", - наголосили у Токіо.

Японія вперше в історії відправила військову допомогу до України 01
Японія вперше в історії відправила військову допомогу до України 02
Японія вперше в історії відправила військову допомогу до України 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
У японців прокинулася надія повернути Сахалін
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09.03.2022 05:20
+20
В мордорі почали чухатись, підпалили військомат . Архів згорів, до війська ослАбодителі не підуть.
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09.03.2022 05:25
+14
Ты то херня. Ванек будут на улице отлавливать и садить в танк. Там решетки на крыше, не от джевелинов, а чтобы танкисты не сбежали)
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09.03.2022 06:53
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У японців прокинулася надія повернути Сахалін
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09.03.2022 05:20 Відповісти
О! Катани.
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09.03.2022 05:20 Відповісти
В мордорі почали чухатись, підпалили військомат . Архів згорів, до війська ослАбодителі не підуть.
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09.03.2022 05:25 Відповісти
Ты то херня. Ванек будут на улице отлавливать и садить в танк. Там решетки на крыше, не от джевелинов, а чтобы танкисты не сбежали)
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09.03.2022 06:53 Відповісти
хай краще другий фронт відкривабть
самий час спитати "А хто брав наші Курили? Нє ти? А єслі найду?"
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09.03.2022 05:30 Відповісти
Надо послать Зелёных Человечков на Курилы и сделать Референдум!
И 99% будет За присоединение к Японии!
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09.03.2022 07:10 Відповісти
уже спрашивают.....
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09.03.2022 07:35 Відповісти
Японская военная помощь?! Это КАЧЕСТВО!!!! Браво Nippon!!!!!
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09.03.2022 05:34 Відповісти
Не марно я катаюся на двох авто і вони Субару Шкода шо субару не позачиняла заводи в росії... Але гарно шо вони їх там і не будували
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09.03.2022 05:34 Відповісти
Японцям пора висалити десант на Сахаліні.
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09.03.2022 05:38 Відповісти
погоняло офіцер а не знаєш що японії заборонено мати армію...
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12.03.2022 02:37 Відповісти
В сухпай тепер буде входити суші.
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09.03.2022 05:44 Відповісти
gurman
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09.03.2022 12:10 Відповісти
Дякуємо
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09.03.2022 05:44 Відповісти
Вы даже на представляете, насколько японское качество опережает американское!
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09.03.2022 05:55 Відповісти
по броникам не факт...амеры далеко продвинулись. я видел кевлар который 762 держит
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09.03.2022 06:21 Відповісти
Не буду спорить, но.... вы с физикой вообще дружите? Так вот, после попадания 12.7 в любой самый крутой броник ваше тело превращается в желе! Кинетическая энергия, понимаете7
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09.03.2022 06:36 Відповісти
Извиняюсь. Хотел сказать 7.62
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09.03.2022 06:39 Відповісти
американцы помешаны на пушках постоянно изобретают https://www.youtube.com/watch?v=rmZsBvZckdk
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09.03.2022 07:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LQMRbxnUXxM
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09.03.2022 07:35 Відповісти
я вот тоже не представляю, так насколько?
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09.03.2022 06:24 Відповісти
...всё будет цивильно и элегантно : япония - это бренд!!!
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09.03.2022 06:24 Відповісти
日本国のありがとうございました！🌷花🌼
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09.03.2022 06:29 Відповісти
Не буду спорить, но.... вы с физикой вообще дружите? Так вот, после попадания 12.7 в любой самый крутой броник ваше тело превращается в желе! Кинетическая энергия, понимаете7
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09.03.2022 06:35 Відповісти
Что же там за икебаны ?
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09.03.2022 06:55 Відповісти
Цікаво б було японські танки випробувати на російських окупантахх… кажуть всі що ці танки одні з найкращих в світі… але вони ніколи не воювали… бо доктрина Японії забороняє їх поставляти в усі країни світу
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09.03.2022 07:14 Відповісти
Без зайвих слів,взяли й відправили.Дякуємо!
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09.03.2022 11:57 Відповісти
あなたに良い友達を尊重します...
感謝の気持ちを込めて...
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09.03.2022 20:25 Відповісти
 
 