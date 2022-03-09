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Японія вперше в історії відправила військову допомогу до України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Японія надіслала Україні бронежилети та шоломи.
Про це повідомило у твіттері міністерство оборони Японії, інформує Цензор.НЕТ.
Захисне спорудження доправили до України з повітряної бази Комакі.
"Міноборони та Сили самооборони продовжать докладати усіх зусиль, щоб допомогти Україні", - наголосили у Токіо.
Топ коментарі
+32 хтось собі такий
показати весь коментар09.03.2022 05:20
+20 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар09.03.2022 05:25
+14 Андрей Косарев
показати весь коментар09.03.2022 06:53
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самий час спитати "А хто брав наші Курили? Нє ти? А єслі найду?"
И 99% будет За присоединение к Японии!
感謝の気持ちを込めて...