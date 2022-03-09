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Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти за один вечір скинули на житловий сектор в Сумах три бомби.

Про це пише у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше попадання - житлові будинки в Сумах. Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах", - розповів він.

Бомба впала на приватний будинок по вулиці Роменській і повністю його знищила. У будівлі було 9 людей - всі загинули.

Дивіться: Евакуація з Сум: вдалося вивезти близько 5000 людей, - ОП. ВIДЕО

Були дощенту зруйновані шість будинків, ще близько двадцяти - частково.

"Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про двох, але сьогодні рятувальники витягли з-під завалів тіло хлопчика. Всі вони - з однієї сім'ї", - пише Живицький у своєму Telegram.

Крім того, були травмовані 8 людей, серед яких п'ятирічна дівчинка.

Друга бомба російської авіації в ніч проти 8 березня потрапила в житловий будинок в селі Битиця. В результаті бомбардування одна людина загинула, ще одна травмована.

Також дивіться: Наслідки обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Сумах. ВIДЕО 18+

Третю бомбу окупанти скинули на базу відпочинку "Сонячна галявина". На щастя, обійшлося без жертв, але 4 людини отримали поранення.

"Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних жителів!"- наголошує Живицький.

Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 01
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 02
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 03
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 04
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 05
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 06
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 07
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 08
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 09
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 10
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 11
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 12
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 13
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 14
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 15
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 16
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 17
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 18
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 19
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 20

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Здохніть всі рашисти, але не миттєво, в муках надлюдських
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09.03.2022 06:30
+4
московіти амінь всім вам мерзота
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09.03.2022 06:23
+4
Господи покарай цих кацапських виродків ,хай вся рашиська мерзота здохне і все те російське бидло яке підтримує геноцид проти украінського народу.Смерть рашиській росіі.
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09.03.2022 06:41
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московіти амінь всім вам мерзота
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09.03.2022 06:23 Відповісти
https://youtu.be/yDv75Wn_a2A
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09.03.2022 06:28 Відповісти
поки сша з польщею яйця мнуть з передачею літаків - у нас мирних людей вбивають.
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09.03.2022 06:29 Відповісти
Здохніть всі рашисти, але не миттєво, в муках надлюдських
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09.03.2022 06:30 Відповісти
учбовий польскій фильм. Оборона міста
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09.03.2022 06:30 Відповісти
Господи покарай цих кацапських виродків ,хай вся рашиська мерзота здохне і все те російське бидло яке підтримує геноцид проти украінського народу.Смерть рашиській росіі.
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09.03.2022 06:41 Відповісти
Амінь
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09.03.2022 07:40 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢🙏
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09.03.2022 07:13 Відповісти
На костную муку, весна на дворе, витамины земле нужны, кто выживет их этих нелюдей, утилизируют наши разведчики и после войны. Береги Господи и Матерь Божья наших ВОИНОВ и мою красивую Украину
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09.03.2022 07:18 Відповісти
Боше образумь Путина - визжат российские либерасы и тихонько себе под нос: Ну зачем же так неточно бомбить то?

Интересно сколько сбитых варваров немцы оставили в живых в ВМВ, там только Дрезден за день получил так как в новости, но в тысячи раз больше. Но они типо дисциплинированные - их уничтожали, а они летчиков убийц в плен, красный крестик, все дела. И эти твари летят и не боятся что их разорвут местные, катапультируйся они, как в Сирии было. Знают же что тупо убивают братьев людей.
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09.03.2022 07:32 Відповісти
Красный крестик здох, корумпировался и заржавел.
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09.03.2022 07:38 Відповісти
Амінь означає "да буде так", "во істину". Або захист від нечистої на прикінці молитви.
Так що "амінь вам всім" тут зовсім недоречно
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09.03.2022 07:39 Відповісти
 
 