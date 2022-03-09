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Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сили тероборони на Чернігівщині знищують техніку російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Чернігівщина. Територіальна оборона ЗС України продовжує бити російських окупантів", - розповіли в Генштабі та опублікували відповідні фото.

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Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ 01
Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ 02
Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ 03
Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ 04
Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ 05
Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ 06
Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ 07
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Топ коментарі
+25
Горіти у пеклі москалі
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09.03.2022 08:21
+19
Засоби ППО окупантів - це добрий трофей. Україна потроху сама закриває небо.
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09.03.2022 08:32
+13
Уж Осу то эту не жгите, и заряды там к ней!
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09.03.2022 08:30
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Горіти у пеклі москалі
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09.03.2022 08:21 Відповісти
Полтава вас чекає. Пишіть, зустріну, поселю безкоштовно
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09.03.2022 08:27 Відповісти
Ракети гарні у кузові на першому знімку - жаль якщо знищили! Їх же цілком можна по "господарях" запустить!
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09.03.2022 08:27 Відповісти
Здається вони вціліли.
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09.03.2022 10:15 Відповісти
Ну то й добре" Буде чим "в лоб завалить" "мишебратьям" (Або навздогінці!)
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09.03.2022 10:18 Відповісти
Танк на фоте в обочине целый на вид!
Забирайте себе
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09.03.2022 08:27 Відповісти
Танк, якщо є така змога, краще в тил на перепрошивку, а після - в ЗСУ.
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09.03.2022 08:35 Відповісти
Це ще й Т-90. Однозначно заберуть.
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09.03.2022 10:16 Відповісти
Уж Осу то эту не жгите, и заряды там к ней!
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09.03.2022 08:30 Відповісти
#Осанаш
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09.03.2022 08:33 Відповісти
Якщо зберегли то вже мабуть і переобладнали! То старе фото - днів шість тому колону під Сребним (південь Чернігівщини) рознесли
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09.03.2022 10:20 Відповісти
Засоби ППО окупантів - це добрий трофей. Україна потроху сама закриває небо.
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09.03.2022 08:32 Відповісти
Я дивлюся, як новенькі дороги від Зе "смотрятся" на фоні горілої техніки кацапні. Дороги замість армії це я не розумію.
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09.03.2022 08:46 Відповісти
Герої в Україні наразі Народ України! А не можновладці. З другими потім розбиратися будемо. Я писав і говорив про це ще рік тому: для чого ми будуємо дороги, для кацапських танків? Мене ніхто навіть не слухав. Зе і коломойша, який говорив в 19-му році, що кров забудеться і треба дивитися в сторону москви, мабуть правильно, що будували дороги, замість Армії.
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09.03.2022 09:52 Відповісти
один аналітик сказав - український народ, як бджоли, працюють і збирають мед, але як тільки ведмідь засуне лапу, щоб поласувати медом, то всі кидаються його безжально кусати і непотрібно наказу. головного або верховного наказу, народ знає що робити
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09.03.2022 11:28 Відповісти
Так, народ знає!
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09.03.2022 11:47 Відповісти
І пам'ятає!
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09.03.2022 11:48 Відповісти
На п'ятій фоткі епічна картина: камаз буксував ЗРК "Оса". Ось вона вся міць кацапських рукожопів
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09.03.2022 09:00 Відповісти
насолода для очей
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09.03.2022 09:05 Відповісти
Танк пьітался в кювете спрятаться?
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09.03.2022 09:23 Відповісти
👋👍
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09.03.2022 11:06 Відповісти
Танк решил прикинутся мёртвым
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27.03.2022 22:30 Відповісти
 
 