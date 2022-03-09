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Тероборона на Чернігівщині продовжує знищувати техніку російських окупантів, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Сили тероборони на Чернігівщині знищують техніку російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Чернігівщина. Територіальна оборона ЗС України продовжує бити російських окупантів", - розповіли в Генштабі та опублікували відповідні фото.
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