Уночі Житомирщина знову потерпала від авіаударів. У зруйнованому гуртожитку в обласному центрі знайдено тіла чотирьох людей, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
8 березня увечері по м. Житомиру був нанесений черговий авіаудар. У результаті є загиблі та травмовані. Також є загиблі та руйнування у Малинській громаді. Наразі на місцях подій працюють поліцейські.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, після 20-ї години було нанесено прямий ракетний удар у гуртожиток в обласному центрі. Унаслідок цього повністю зруйновано багатоквартирний будинок. До поліції надійшла інформація про загибель 4 людей. Ще 3 отримали поранення. Їм надається медична і психологічна допомога. Розбирання завалів триває.
Також ракетного удару зазнало приміщення виробничого підприємства у Житомирі. Проводяться відповідні роботи на місці події. Інформації про постраждалих людей там поки немає.
Крім того, повідомляється, що авіаудари прийшлися і по Малинській громаді.
У с. Малинівці зруйновано приватні будинки. Загинули 5 людей, 2 з яких діти. У самому м. Малині внаслідок обстрілу зруйновано обійстя, в якому, попередньо, знаходився місцевий житель. Його доля поки невідома. Нині продовжується ліквідація руйнувань.
У с. Недашках від ракетного влучення ворожої авіації постраждали приміщення місцевої школи та лісництва. Відомостей про постраждалих людей попередньо не надходило.
Поліцейські працюють на місцях авіаударів, фіксуючи обставини та наслідки руйнувань.
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1 ч. ·
Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.
Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)
Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...
Слава Україні.