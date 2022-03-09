Уночі Житомирщина знову потерпала від авіаударів. У зруйнованому гуртожитку в обласному центрі знайдено тіла чотирьох людей, - Нацполіція. ФОТО

8 березня увечері по м. Житомиру був нанесений черговий авіаудар. У результаті є загиблі та травмовані. Також є загиблі та руйнування у Малинській громаді. Наразі на місцях подій працюють поліцейські.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, після 20-ї години було нанесено прямий ракетний удар у гуртожиток в обласному центрі. Унаслідок цього повністю зруйновано багатоквартирний будинок. До поліції надійшла інформація про загибель 4 людей. Ще 3 отримали поранення. Їм надається медична і психологічна допомога. Розбирання завалів триває.

Також ракетного удару зазнало приміщення виробничого підприємства у Житомирі. Проводяться відповідні роботи на місці події. Інформації про постраждалих людей там поки немає.

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Крім того, повідомляється, що авіаудари прийшлися і по Малинській громаді.

У с. Малинівці зруйновано приватні будинки. Загинули 5 людей, 2 з яких діти. У самому м. Малині внаслідок обстрілу зруйновано обійстя, в якому, попередньо, знаходився місцевий житель. Його доля поки невідома. Нині продовжується ліквідація руйнувань.

У с. Недашках від ракетного влучення ворожої авіації постраждали приміщення місцевої школи та лісництва. Відомостей про постраждалих людей попередньо не надходило.

Поліцейські працюють на місцях авіаударів, фіксуючи обставини та наслідки руйнувань.