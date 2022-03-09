73 онкохворі дитини вирушили з України до Польщі на лікування, - Зеленська. ФОТОрепортаж

Вчора, 8 березня 73 онкохворі дитини вирушили з України до Польщі.

Про це повідомила у соцмережі фейсбук перша леді Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.











"Це – маленькі онкологічні пацієнти з України. Іще вчора вони ховалися від обстрілів у підвалах клінік, а тепер перетинають польський кордон, назустріч безпеці а головне – продовженню лікування. Бо жоден агресор не може перешкоджати їхній перемозі над хворобою! Останніми днями Міністерство охорони здоров'я України та мій офіс активно модерували цей процес: консолідували партнерів, волонтерів, посольства, клініки", - зауважила Зеленська.

Далі вона доповідає про те, як вдалося налагодити систему безпечного доправлення українських дітей на продовження лікування.

Спочатку діток транспортують до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там їх дообстежують, стабілізують їхній стан, відновлюють медичну документацію та перекладають її різними мовами.

Далі – Польща. Там розгорнуто хаб, де дітки отримають діагностику й медичну підтримку. Він став можливим завдяки особистому залученню канцелярії президента Польщі та участі професора Пьотра Чаудерни.

І вже після цього маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподілять на постійне лікування: частина залишиться у Польщі, частина перенаправиться в інші країни, зокрема до Франції, Італії, Німеччини.

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"От і вчора 73 дитини вирушили до Польщі. І такого проєкту в медичній практиці світу ще не було ніколи. Дякую за цю унікальну та величезну роботу МОЗу і його очільнику Віктору Ляшку, заступниці міністра Ірині Микичак. Саме її група контактує з експертами та лікарями зарубіжних країн. Дякую львівським дитячим лікарям, особливо Роману Кізимі та команді ЗУСДМУ, які ведуть маленьких героїв до перемоги. Виявляється, є речі, страшніші від хвороби. Війна посягнула на життя дітей", - зауважує перша леді.

"І, звісно, величезне дякую Польщі, польському народу, справжнім і щирим друзям України – президенту Анджею Дуді та першій леді Агаті Корнгаузер-Дуді – за безцінне партнерство у святій справі порятунку дітей. Наші дітки обов’язково одужають і повернуться – у мирну, вільну, відбудовану та безпечну Україну!", - резюмувала вона.