Рятувальники розбирають завали після влучення снаряду в житловий будинок на Харківщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку після влучення снаряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України в Телеграмі.
"Продовжуються роботи з розбирання завалів с. Дінець Чугуївського району Харківської області, де напередодні, 8 березня, сталося влучання снаряду в житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
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