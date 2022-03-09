Рятувальники розбирають завали після влучення снаряду в житловий будинок на Харківщині. ФОТО

Рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку після влучення снаряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України в Телеграмі.

"Продовжуються роботи з розбирання завалів с. Дінець Чугуївського району Харківської області, де напередодні, 8 березня, сталося влучання снаряду в житловий будинок", - йдеться в повідомленні.







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