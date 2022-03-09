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У Росії продають останні бургери з McDonald's за тисячі рублів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У вівторок, 8 березня, американська компанія McDonald's повідомила про рішення припинити роботу у Росії, яка напала на Україну.

Ця новина викликала шалений ажіотаж серед росіян. Тож вони вишикувалися у черги аби в останнє посмакувати бургерами з відомої мережі закладів швидкого харчування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

У мережі опублікували фото нових цін на замовлення у McDonald's. Відтак останні бургери з американської мережі закладів продають у Росії за десятки тисяч рублів.

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У Росії продають останні бургери з McDonalds за тисячі рублів 01
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Топ коментарі
+8
https://t.me/truexanewsua/31189

В телеграм-канала «Труха» появилось видео разгромленной колонны кадыровцев.

«Полк «Азов» передал привет кадыровцам»
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09.03.2022 12:08
+7
Параша - жрите теперь щи
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09.03.2022 12:09
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https://t.me/truexanewsua/31189

В телеграм-канала «Труха» появилось видео разгромленной колонны кадыровцев.

«Полк «Азов» передал привет кадыровцам»
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09.03.2022 12:08 Відповісти
Параша - жрите теперь щи
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09.03.2022 12:09 Відповісти
Щи и каша - пища наша.
Такими темпами скоро на подножный корм перейдут.
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09.03.2022 12:11 Відповісти
щидля них это круто, а вот блины с лопаты в самый раз и бесплатная гречка
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09.03.2022 15:40 Відповісти
Кацап всегда был гнилой сущностью, жадной до наживы. Эти продажные мрази и мамку родную продадут, если предложат хорошую цену.
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09.03.2022 12:10 Відповісти
500 грн. стакан колы. У нас тоже есть такой - 500грн за стакан чая. Где он кстати? На каком Закарпатье его носит? Крепко замаскировался, и салютов в его исполнении не слышно...
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09.03.2022 12:10 Відповісти
Що там "Іскадери" кажуть? Не смішно вже?
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09.03.2022 12:10 Відповісти
ягель!
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09.03.2022 12:10 Відповісти
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09.03.2022 12:10 Відповісти
"остался у меня, на память про тебя
портрет твой, портрет не пабло пикассо" )))
где та малевичи? новая картина типо "последний бургер ночью" скоро будет стоить на аукционах больше чем сам последний бургер )))
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09.03.2022 12:10 Відповісти
Скоро мох жерти будуть
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09.03.2022 12:11 Відповісти
Теперь я понял смысл слов,последний буй без соли доедают.
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09.03.2022 12:11 Відповісти
Їбануті тварини. У них скоро жерти нічого буде, а вони до маківі в черзі стояли і залишки розмітають.
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09.03.2022 12:11 Відповісти
это кацап-кацапу спекулируют....
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09.03.2022 12:12 Відповісти
останній "ужін макдональдс" за 45 000 *****
наістеся наперед

та й вартість 45 000 ***** нагадує про 45 000 пакетів для українських бандеролів
символічненько.
вподобайка макдональдсу
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09.03.2022 12:12 Відповісти
Тепер у білорусів з'явився новий туристичний напрямок. Тур в McDonald's.
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09.03.2022 17:10 Відповісти
 
 