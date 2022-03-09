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У Росії продають останні бургери з McDonald's за тисячі рублів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У вівторок, 8 березня, американська компанія McDonald's повідомила про рішення припинити роботу у Росії, яка напала на Україну.
Ця новина викликала шалений ажіотаж серед росіян. Тож вони вишикувалися у черги аби в останнє посмакувати бургерами з відомої мережі закладів швидкого харчування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
У мережі опублікували фото нових цін на замовлення у McDonald's. Відтак останні бургери з американської мережі закладів продають у Росії за десятки тисяч рублів.
Топ коментарі
+8 Bob Fayn
показати весь коментар09.03.2022 12:08
+7 Никита 1fb2dec3
показати весь коментар09.03.2022 12:09
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В телеграм-канала «Труха» появилось видео разгромленной колонны кадыровцев.
«Полк «Азов» передал привет кадыровцам»
Такими темпами скоро на подножный корм перейдут.
портрет твой, портрет не пабло пикассо" )))
где та малевичи? новая картина типо "последний бургер ночью" скоро будет стоить на аукционах больше чем сам последний бургер )))
наістеся наперед
та й вартість 45 000 ***** нагадує про 45 000 пакетів для українських бандеролів
символічненько.
вподобайка макдональдсу