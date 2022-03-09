Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 березня, на майдані Незалежності у Києві відбулася мистецька акція із закликом закрити небо над Україною.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класик" під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконали гімни України та Європи, а також низку відомих українських музичних творів.

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