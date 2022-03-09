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Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

9 березня, на майдані Незалежності у Києві відбулася мистецька акція із закликом закрити небо над Україною.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класик" під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконали гімни України та Європи, а також низку відомих українських музичних творів.

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Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 01
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 02
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 03
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 04
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 05
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 06
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 07
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 08
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 09
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 10
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 11
Концерт із закликом закрити небо над Україною відбувся на Майдані Незалежності в Києві 12
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Не витрачайте даремно сили. Беріть ті 10 млрд доларів, що виділив уряд Байдена, купуйте на них 30-50 ЗРК Петріот (вартість одного - 170 млн доларів). На залишки - навчайте персонал. і на 99% питання буде вирішене. Там навіть 10 комплексів такого шухеру нароблять, що кацалітуни обсеряться.
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09.03.2022 15:41 Відповісти
питання не в грошах, питання щоб нам їх поставили
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09.03.2022 19:57 Відповісти
Питання в тому, що для цього потрібно правильно сформулювати питання до союзників. Бо воплі "закрийте небо" призводять лише до роздратування наших союзників. Треба фрагментувати цю задачу на менш складні і вирішувати їх.
Петицію про закриття неба я теж підписав, але треба бути реалістами.
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09.03.2022 20:18 Відповісти
 
 