Окупанти відкрили вогонь під час евакуації із Демидова. Один правоохоронець загинув, двоє людей тяжко поранені, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 9 березня, під час чергової евакуації людей з території бойових дій окупанти відкрили стрільбу у бік поліцейських та мирних жителів із н.п.Демидів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, один поліцейський загинув на місці. Ще один правоохоронець та мирний житель тяжко поранені та доправлені до лікарні.

"Героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим - своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського. Ми продовжимо служити і захищати, боронити свою Батьківщину і рятувати людей!",- заявив Андрій Нєбитов.

Також зазначається, що з окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких - діти!

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