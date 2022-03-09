"Не брати в руки! Може розірватися протягом доби": Поліція показала, яку небезпеку можуть нести ракети "Іскандер М". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головний патрульний країни оприлюднив фото бойової касетної частини російської ракети "Іскандер М". Ці частини, якщо не вибухнули одразу, можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Євгеній Жуков написав у Facebook.
"Важлива інфа від пацанів! Особливо для цивільних.
Брати та сестри, по всім нашим передайте: вот такими шнягами нафаршировані Іскандери-М. Схожий на банку з під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили Іскандер, ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують.
Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження. Цивільних до них не підпускати. Один в Покровську вже розібрав себе на частини тіла. Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше. Великі номерні частини передавати військовим для ідентифікації ракети. Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги". - повідомив він.
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