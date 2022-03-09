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Екснардепка Чорновол - оператор "Стугни" на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий "Ураган", Таня чекає танк, - Аваков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналістка, екснардепка Тетяна Чорновол наразі перебуває на одній із передових позицій як оператор "Стугни".

Про це повідомив у фейсбуці ексглава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Таня! На першій лінії. Де, звичайно, не писатиму. Оператор "Стугни". На її рахунку вже спалений ворожий "Ураган"... Таня чекає танк! Пишаюся! Так і переможемо.. ланцюжком вчинків, маленькими та великими подвигами – кожен на своєму місці!", - написав Аваков.

Екснардепка Чорновол - оператор Стугни на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий Ураган, Таня чекає танк, - Аваков 01
Екснардепка Чорновол - оператор Стугни на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий Ураган, Таня чекає танк, - Аваков 02
Екснардепка Чорновол - оператор Стугни на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий Ураган, Таня чекає танк, - Аваков 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+61
Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak
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09.03.2022 15:45
+57
Ахренеть, респект!
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09.03.2022 15:45
+51
удачной охоты
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09.03.2022 15:45
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Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak
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09.03.2022 15:45 Відповісти
Альтернатива?! Прямой союзнический договор с США, Британия, Польша, Страны Балтии?! Не?!
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09.03.2022 15:46 Відповісти
Так сам посуди - в том НАТО как и в ЕС полно всякого мусора по типу Венгрий, которые ничего само по себе не стоят, но слово совещательное имеют. Так нахиба такой союз если можно быть союзниками с теми кто реально решает?! Как Израиль и США. Ты сам подумай, бро! Все равно без штатником и бритов все эти франции немеции - баласт и в прибавок закацапский!! Меркель-шмеркель макарон!!
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09.03.2022 16:02 Відповісти
штатникоВ*
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09.03.2022 16:15 Відповісти
У Ізраїля 1800 літаків й гвинтокрилів . До 1500 танків й уся ******** зброя .

Плюс сістема резервисткої військової доктрини , здібної за 12 годин відмобілізувати до 700 тисяч бійців . Причьому , це не тероборона, а повністю укомплектованні військові підрозділи .
Уявіть собі , скільки це пожирає ресурсів . В разів 10 більше , ніж членство в НАТО . А скільки це часу відніме , щоб сформувати як мінімум два покоління резервного складу , яке проводить на сборах (якщо це бойова частина , а не т.з. JOB) кожного року по 24 доби . Й це в до 42х років у рядового складу й у офіцерів - до 60 років . Офіцери з резерву більше місяця кожний рік на сборах . Це таке навантаження на економіку .

В Україні , якщо про це можливо було говорити , так тільки в 2014 році .
Зараз вже нема часу , від слова - абсолютно . Зараз це безумство відмовлятися від членства в НАТО .
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09.03.2022 16:25 Відповісти
Нет разговора про то что вне НАТО лучше - есть понимание, что в НАТО не берут и в ближайшем будущем не возьмут. Ясно же и четко дали понять. В статусе особого военного партнера можно будет хотя бы дожить до изменения ситуации. Как например Финляндия и Швеция.
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09.03.2022 19:56 Відповісти
100% + Краще бути союзником США поза блоком НАТО.
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09.03.2022 18:57 Відповісти
Оскорпманий,закрий їбало. Знову на випорожненнях.Не тобі обговорювувути і НАТО,і США і державні справи,мудило...
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09.03.2022 16:22 Відповісти
Позаблоківість означає саме відмову від будь яких блоків й військових договорів .
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09.03.2022 16:10 Відповісти
Какая Польша, очкуют истребители передать и в НАТО, на нато уже смотрят по другому никто не хочет ничего давать потому что никто нинакого не надеется
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09.03.2022 16:41 Відповісти
Це зміни до Конституції України. Як гадаєте, 300 голосів наберуть? Чи фізично втратять частину голосувавших за нейтральний статус?
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09.03.2022 15:48 Відповісти
Як ви боти задовбали уже!!!
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09.03.2022 15:51 Відповісти
120%
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09.03.2022 16:39 Відповісти
Танюха и без СТУГНы даст жару - как залезет в люк танка - будут выскакивать как раки из кипятка!!
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09.03.2022 15:45 Відповісти
Ахренеть, респект!
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09.03.2022 15:45 Відповісти
Отож а де уся ота киздота з 95 кварталу що кривлялася зі сцени на якому рубежі? Можливо хтось знає де там лисий та інші? І оті усі "зрітелі" що жерли це лайно по підвалах впевнений.
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09.03.2022 15:58 Відповісти
В подвалах Польши и Испании
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09.03.2022 16:06 Відповісти
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09.03.2022 16:11 Відповісти
Мерзкая жирная харя, в ТРО не вступает, отсиживается. Неужели кто-нибудь когда-нибудь придёт на их концертики? Прокляну!!
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09.03.2022 17:09 Відповісти
удачной охоты
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09.03.2022 15:45 Відповісти
линии фронта как таковой нет ,то все может быть
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09.03.2022 15:49 Відповісти
ти на передовій? йди туди і відпочинь, а то ти тут дуже стомився!
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09.03.2022 15:50 Відповісти
Може то якийсь інший ураган (наприклад "Тигр")? Аваков переплутав...
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09.03.2022 15:51 Відповісти
ну як варіант .. тоді згідний !
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09.03.2022 15:54 Відповісти
Ну, такоє....
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09.03.2022 15:52 Відповісти
ща Ляшко покажет как он вилами танковою колонну захоплюе... )))
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09.03.2022 15:54 Відповісти
а где интересно эта ляшка сейчас?
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09.03.2022 15:55 Відповісти
С вилами - это не тот.
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09.03.2022 16:09 Відповісти
А, Олежа)))
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09.03.2022 16:10 Відповісти
Таньці хвала!
Бережи себе!
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09.03.2022 15:55 Відповісти
Poshla v Vkus, ponravilos. Nu udachi tebe devka - lupi svolotu.
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09.03.2022 15:56 Відповісти
Шана та повага.
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09.03.2022 15:57 Відповісти
Таня чекаэ танк... А ты? Уже вернул награбленое с рюкзаков и казино в бюджет? Или тебе за бугром оно нужнее?
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09.03.2022 16:02 Відповісти
Танька вона така)))
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09.03.2022 16:07 Відповісти
Ну то й що? У велику куртку кутатись зручніше.
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09.03.2022 16:18 Відповісти
Есть такая старая поговорка "В армии 2 размера- большой и маленький".
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09.03.2022 16:19 Відповісти
Мочи, Танюха!!!
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09.03.2022 16:15 Відповісти
"Демократия - хреновая система, но лучше мы пока не придумали."
"НАТО - сомнительная защита, но лучше мы пока не придумали!"
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09.03.2022 16:16 Відповісти
А сам аваков де? "Воює" у фейсбуці чи записався в тероборону? (питання риторичне).
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09.03.2022 16:21 Відповісти
Це вендетта, за нього щонайменше сотню красножопих
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09.03.2022 16:23 Відповісти
Таня,звір.Справжня українська жінка.По всіх минулих зашкварах-повна амністія.
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09.03.2022 16:26 Відповісти
яких зашкварах?
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09.03.2022 16:37 Відповісти
Таня заховайся невисовуйся
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09.03.2022 16:43 Відповісти
Молодець!
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09.03.2022 16:59 Відповісти
Оце я називаю не словом а ділом!
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09.03.2022 17:21 Відповісти
Респект, Таня!
Бережи себе!
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09.03.2022 17:23 Відповісти
Молодец. Отец бы гордился
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09.03.2022 17:24 Відповісти
Обезбашена Танька хоче обезбашити танк, ай да молодець. Успіхів тобі і нехай мрія збудеться
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09.03.2022 17:28 Відповісти
Як хтось з наших хлопців кацапам писав :" Це ви ще з нашими жінками не воювали. А ми їх самі боїмось"
Молодчинка, Тетянко. Бережи себе!
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09.03.2022 17:39 Відповісти
Садистка. Там же в танке живые организмы.
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09.03.2022 17:59 Відповісти
Она родственица лидера руха 90 ых?
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09.03.2022 18:49 Відповісти
Нет.
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09.03.2022 19:04 Відповісти
Сколько не лили на нее грязи, но я всегда ей верила.
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09.03.2022 18:54 Відповісти
А Пашинский воюет где-то рядом ?
Берёт языков ?
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09.03.2022 19:06 Відповісти
А як цю людину покидьки обсирали...
Зара на диванах дулі крутять.. А вона воює.
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09.03.2022 19:19 Відповісти
У Тетяни завжди були сталеві яйці та броня в два пальці.
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09.03.2022 19:26 Відповісти
 
 