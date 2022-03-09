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Екснардепка Чорновол - оператор "Стугни" на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий "Ураган", Таня чекає танк, - Аваков. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналістка, екснардепка Тетяна Чорновол наразі перебуває на одній із передових позицій як оператор "Стугни".
Про це повідомив у фейсбуці ексглава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"Таня! На першій лінії. Де, звичайно, не писатиму. Оператор "Стугни". На її рахунку вже спалений ворожий "Ураган"... Таня чекає танк! Пишаюся! Так і переможемо.. ланцюжком вчинків, маленькими та великими подвигами – кожен на своєму місці!", - написав Аваков.
Топ коментарі
+61 H f57ab51b
показати весь коментар09.03.2022 15:45
+57 Aleksey NotBad
показати весь коментар09.03.2022 15:45
+51 GoodWin
показати весь коментар09.03.2022 15:45
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Будь ласка, зачекайте...
Плюс сістема резервисткої військової доктрини , здібної за 12 годин відмобілізувати до 700 тисяч бійців . Причьому , це не тероборона, а повністю укомплектованні військові підрозділи .
Уявіть собі , скільки це пожирає ресурсів . В разів 10 більше , ніж членство в НАТО . А скільки це часу відніме , щоб сформувати як мінімум два покоління резервного складу , яке проводить на сборах (якщо це бойова частина , а не т.з. JOB) кожного року по 24 доби . Й це в до 42х років у рядового складу й у офіцерів - до 60 років . Офіцери з резерву більше місяця кожний рік на сборах . Це таке навантаження на економіку .
В Україні , якщо про це можливо було говорити , так тільки в 2014 році .
Зараз вже нема часу , від слова - абсолютно . Зараз це безумство відмовлятися від членства в НАТО .
Бережи себе!
"НАТО - сомнительная защита, но лучше мы пока не придумали!"
Бережи себе!
Молодчинка, Тетянко. Бережи себе!
Берёт языков ?
Зара на диванах дулі крутять.. А вона воює.