Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти. ФОТОрепортаж 18+

В мережі опублікували фото поранених в Харкові під час російських обстрілів дітей. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

Про це написала на своїй сторінці в Фейсбуку волонтер Ірина Каптур, передає Цензор.НЕТ.

"Це фото дітей - поранених в Харкові під час обстрілу. Дімі 8 років. Він з того дому на Салтівці, куди росіяни вдарили ракетою. У нього її уламок в шиї. Вова менший. У нього кульове в голову, мами не стало. І дівчинку Таню, померлу в Маріуполі без води разом з мамою, а може вбили. А Суми, Чернігів, Київ - на них летять бомби. Скільки зараз помирає дітей, людей в заблокованих містах!! В нас знову все повторюється, як під час голодомору. Нас знищують, щоб не було української нації!!! Але не всі знову це розуміють. В містах, де немає війни знову байдуже, вони думають тільки про власну шкіру (((( І тому ми і наша команда допомогає ТАМ, де ПЕКЛО!!!. В Полтаві не має війни, бо стоять Харків, Київ, Суми, Чернігів, Охтирка. А країни НАТО тільки хвилюються, небо не закрили. Тому знову будуть летіти бомби на голови наших міст! І знову НАШІ, не їх діти будуть гинути !!!! У цих і інших містах - біль, яка в кожній клітині!!!. А вона породжує ненависть!! Страшну ненависть !!!І ніколи не буде прощення рашці !! Ніколи !!! Нам вистояти !!! І моя донечка вивернула душу, і потекли сльози, бо привітала також !!! Свою пенсію ( як і перед цим це також робила, я не бачила - все ніколи) перерахувала на допомогу !!!!", - розповіла волонтер.

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УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!











