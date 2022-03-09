Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В мережі опублікували фото поранених в Харкові під час російських обстрілів дітей. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!
Про це написала на своїй сторінці в Фейсбуку волонтер Ірина Каптур, передає Цензор.НЕТ.
"Це фото дітей - поранених в Харкові під час обстрілу. Дімі 8 років. Він з того дому на Салтівці, куди росіяни вдарили ракетою. У нього її уламок в шиї. Вова менший. У нього кульове в голову, мами не стало. І дівчинку Таню, померлу в Маріуполі без води разом з мамою, а може вбили. А Суми, Чернігів, Київ - на них летять бомби. Скільки зараз помирає дітей, людей в заблокованих містах!! В нас знову все повторюється, як під час голодомору. Нас знищують, щоб не було української нації!!! Але не всі знову це розуміють. В містах, де немає війни знову байдуже, вони думають тільки про власну шкіру (((( І тому ми і наша команда допомогає ТАМ, де ПЕКЛО!!!. В Полтаві не має війни, бо стоять Харків, Київ, Суми, Чернігів, Охтирка. А країни НАТО тільки хвилюються, небо не закрили. Тому знову будуть летіти бомби на голови наших міст! І знову НАШІ, не їх діти будуть гинути !!!! У цих і інших містах - біль, яка в кожній клітині!!!. А вона породжує ненависть!! Страшну ненависть !!!І ніколи не буде прощення рашці !! Ніколи !!! Нам вистояти !!! І моя донечка вивернула душу, і потекли сльози, бо привітала також !!! Свою пенсію ( як і перед цим це також робила, я не бачила - все ніколи) перерахувала на допомогу !!!!", - розповіла волонтер.
УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!
Будь ласка, зачекайте...
"В містах, де немає війни знову байдуже, вони думають тільки про власну шкіру (((("
В тилу люди також займаються тим, щоб наблизити перемогу над кацапстаном.