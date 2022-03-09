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Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В мережі опублікували фото поранених в Харкові під час російських обстрілів дітей. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

Про це написала на своїй сторінці в Фейсбуку волонтер Ірина Каптур, передає Цензор.НЕТ.

"Це фото дітей - поранених в Харкові під час обстрілу. Дімі 8 років. Він з того дому на Салтівці, куди росіяни вдарили ракетою. У нього її уламок в шиї. Вова менший. У нього кульове в голову, мами не стало. І дівчинку Таню, померлу в Маріуполі без води разом з мамою, а може вбили. А Суми, Чернігів, Київ - на них летять бомби. Скільки зараз помирає дітей, людей в заблокованих містах!! В нас знову все повторюється, як під час голодомору. Нас знищують, щоб не було української нації!!! Але не всі знову це розуміють. В містах, де немає війни знову байдуже, вони думають тільки про власну шкіру (((( І тому ми і наша команда допомогає ТАМ, де ПЕКЛО!!!. В Полтаві не має війни, бо стоять Харків, Київ, Суми, Чернігів, Охтирка. А країни НАТО тільки хвилюються, небо не закрили. Тому знову будуть летіти бомби на голови наших міст! І знову НАШІ, не їх діти будуть гинути !!!! У цих і інших містах - біль, яка в кожній клітині!!!. А вона породжує ненависть!! Страшну ненависть !!!І ніколи не буде прощення рашці !! Ніколи !!! Нам вистояти !!! І моя донечка вивернула душу, і потекли сльози, бо привітала також !!! Свою пенсію ( як і перед цим це також робила, я не бачила - все ніколи) перерахувала на допомогу !!!!", - розповіла волонтер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку російського вторгнення в Україні загинула 61 дитина, 100 - поранено, - Денісова

УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти 01
Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти 02
Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти 03
Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти 04
Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти 05
Поранені в Харкові під час російських обстрілів діти 06
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Топ коментарі
+29
Ще хтось хоче брати "мішебратьєв" в полон?
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09.03.2022 15:51
+16
Горіть у пеклі, кляті москалі! Діям кацапів немає виправдання!
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09.03.2022 15:51
+14
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09.03.2022 15:57
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Ще хтось хоче брати "мішебратьєв" в полон?
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09.03.2022 15:51 Відповісти
Ніхто не хоче. На превеликий жаль - треба. Щоб здавалися, а не билися до кінця, та щоб потім обміняти на наших можна було.
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09.03.2022 15:53 Відповісти
Деяких не треба..
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09.03.2022 15:56 Відповісти
Много кацапы взяли наших в плен? Цыфры в студию!!!
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09.03.2022 15:56 Відповісти
У них нет расспознавательных знаков параши. А значит они террористы. А террористов расстреливают!!!
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09.03.2022 15:57 Відповісти
Горіть у пеклі, кляті москалі! Діям кацапів немає виправдання!
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09.03.2022 15:51 Відповісти
в Гаагу! преступления цапских выродков!!!
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09.03.2022 15:51 Відповісти
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09.03.2022 15:57 Відповісти
Падлы кацапские, навечно горите в АДУ. Ох же ваш кацапстан будет разваливаться и умирать,а я буду радоваться и не нарадуюсь
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09.03.2022 15:59 Відповісти
Тільки за одну дитячу кровинку, сльозинку рвати на частини цих упирів!
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09.03.2022 16:00 Відповісти
А ось це навіщо?(((

"В містах, де немає війни знову байдуже, вони думають тільки про власну шкіру (((("

В тилу люди також займаються тим, щоб наблизити перемогу над кацапстаном.
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09.03.2022 16:02 Відповісти
твари рашистские
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09.03.2022 16:03 Відповісти
Гордитесь наверное собой кацапы?
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09.03.2022 16:11 Відповісти
А наша влада роздумує про новий "будапештський меморандум" з цими тварюками.
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09.03.2022 16:17 Відповісти
Самое интересное, что это не растрогает калорашных свиней. Они будут говорить свои байки про 8 лет. имхо
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09.03.2022 16:53 Відповісти
будьте вы вечно прокляты,проклятые кацапы!горите вечно в огне фашисты!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.03.2022 16:57 Відповісти
За дітей нищіти потвор. *****, здохнеш падло.
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09.03.2022 17:58 Відповісти
 
 