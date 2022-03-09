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Топ коментарі
+43
По кОпаному, вашу ж мать !!! От їм баба Настя задасть !...
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09.03.2022 15:59
+31
Длинная труба с "иголками", а на пятом снимке "кругляши" кассетных боеприпасов. Импользование таких против мирного население - военное преступление, серб Караджич был осужден пожизненно именно за это.
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09.03.2022 16:09
+11
Аналоговнетовская а пада як усі.
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09.03.2022 16:06
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По кОпаному, вашу ж мать !!! От їм баба Настя задасть !...
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09.03.2022 15:59 Відповісти
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09.03.2022 17:17 Відповісти
аналоговнетную ракету сбили? ни верю!! Она сама. Заблудилась. Хотела в военторг.
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09.03.2022 16:05 Відповісти
Аналоговнетовская а пада як усі.
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09.03.2022 16:06 Відповісти
Длинная труба с "иголками", а на пятом снимке "кругляши" кассетных боеприпасов. Импользование таких против мирного население - военное преступление, серб Караджич был осужден пожизненно именно за это.
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09.03.2022 16:09 Відповісти
Радісна новина
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09.03.2022 16:09 Відповісти
Конвенция по кассетным боеприпасам (англ. Convention on Cluster Munitions, CCM) - международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть таких боеприпасов, которые разбрасывают множество разрывных суббоеприпасов («bomblets»), каждый массой не более 20 кг.

Вступление в силу: 1 августа 2010
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09.03.2022 16:14 Відповісти
Так в Сирии они использовали и ничего им за это не сделали(
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09.03.2022 16:16 Відповісти
империя его не подписала.
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09.03.2022 16:22 Відповісти
это ничего не меняет...
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09.03.2022 16:26 Відповісти
Для нас. У оккупанта - оправдание(имеем право).
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09.03.2022 16:29 Відповісти
Зеленский согласен на "любые гарантии безопасности , в том числе от РФ" ЭТО АБСУРД. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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09.03.2022 16:33 Відповісти
Я этого не видел, но если это он сказал -- поймите это политика расчитана на западных партнёров потому-что Украина хочет мира. Россия -- войны. А всем и так понятно что па-Раше нельзя доверять.
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09.03.2022 16:42 Відповісти
На проросійські українські телеканали запрошують російськомовних «політологів-прогнозистів», які «женуть пургу». Відповідая на провокаційні запитання телеведучій пані Мосейчук (автор мема «Томос на хліб не намажеш») про вступ України до НАТО, вони наполегливо вселяють глядачам «зомбоящика думку», що якщо Україна на перемовах відмовиться вступати до Альянсу, то путін «перестане бомбардувати «Калібрами», літаками та артилерією Харків, Чернігів та Київ і відведе свої війська до місць постійної дислокації».

Це повна демагогія*, нісенітниця і нагла брехня. У 2014 році Україна мала позаблоковий статус, але це не завадило діду Пабед сорокатисячним угрупованням анексувати український Крим, а потім «відкусити» частину Донбасу.

*Демагогия - набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках. Чаще всего применяется для достижения политических целей, в рекламе и пропаганде. Википедия
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09.03.2022 18:06 Відповісти
Molodci, spasli zjizni ljudei.
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09.03.2022 16:14 Відповісти
Все йде до того, що Зеленському вдасться розсмішити до смерті Іскандери, якими так хизувались московіти. Слава Україні!
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09.03.2022 16:15 Відповісти
пока только Столтенберга. Искандеры не успеет - они уже заканчиваются.
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09.03.2022 16:27 Відповісти
Искандеры больше не смеются?
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09.03.2022 16:36 Відповісти
Отсмеялись Искандеры... Загрустили Тополя...
Так и будут на футболках угрожать издалека...
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09.03.2022 16:38 Відповісти
Весь распался на куски.
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09.03.2022 16:41 Відповісти
Смерть окупантам!
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09.03.2022 16:57 Відповісти
Коли вже така вундервафля буде падати по Мацквє ?😄
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09.03.2022 23:00 Відповісти
И КАК ЕЁ В ХОЗЯЙСТВЕ ПРИМЕНЯТЬ !?) ПРИДУМАЛИ Ж НЕЛЮДИ !!!
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10.03.2022 06:44 Відповісти
 
 