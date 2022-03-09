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На Сході українські військові збили ракету окупантів "Іскандер". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Сході сили ППО Збройних Сил України збили російську ракету "Іскандер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.
Топ коментарі
+43 Володимир Ярощук f72292f9
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+31 Cheba AtWork
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Вступление в силу: 1 августа 2010
Це повна демагогія*, нісенітниця і нагла брехня. У 2014 році Україна мала позаблоковий статус, але це не завадило діду Пабед сорокатисячним угрупованням анексувати український Крим, а потім «відкусити» частину Донбасу.
*Демагогия - набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках. Чаще всего применяется для достижения политических целей, в рекламе и пропаганде. Википедия
Так и будут на футболках угрожать издалека...