Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Евакуйовані "зеленим коридором" жителі м. Ворзель Київської області в проміжну точку дорогою на Київ – с. Білогородка Бучанського району.
Як інформє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"До Білогородки прибувають перші автобуси з евакуйованими. Зустріли колону з Ворзеля. Серед евакуйованих і діти з дитячого будинку. Їх терміново перевозять до Київської дитячої лікарні. Усім, хто цього потребує, на місці надається необхідна медична допомога. Далі людей доправлять до Києва", - написав Кулеба у телеграм-каналі.
Раніше голова обладміністрації повідомив, що евакуація з міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області стартувала об 11:30 та відбувалася через села Стоянка та Білогородка у напрямку Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Про це правомочне Бучанська міська рада.
Російські військові зривають евакуацію і не дають колоні проїхати. Тривають перемовини. https://t.me/UkraineNow/4483
Я не розумію, чому міністерка Верещук у прямому ефірі 5 каналу розповідає про евакуацію дитячого будинку з Ворзеля, яка іще триває. Називає точну кількість дітей і вихователів, "у ці хвилини відбувається..."
Це неможливо списати на наївність чи невеликий розум. Це диверсія... https://t.me/c/1329815112/8127