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Київська область (3131) евакуація (1925) Ворзель (17)

Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Евакуйовані "зеленим коридором" жителі м. Ворзель Київської області в проміжну точку дорогою на Київ – с. Білогородка Бучанського району.

Як інформє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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"До Білогородки прибувають перші автобуси з евакуйованими. Зустріли колону з Ворзеля. Серед евакуйованих і діти з дитячого будинку. Їх терміново перевозять до Київської дитячої лікарні. Усім, хто цього потребує, на місці надається необхідна медична допомога. Далі людей доправлять до Києва", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

Раніше голова обладміністрації повідомив, що евакуація з міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області стартувала об 11:30 та відбувалася через села Стоянка та Білогородка у напрямку Києва.

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Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба 01
Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба 02
Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба 03
Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба 04
Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба 05
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Хорошо бы и Бучу выпустить. Там стоит колонна машин с женщинами и детьми и орки их не выпускаю. Вокруг слышны выстрелы.
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09.03.2022 16:27 Відповісти
❗️У Стоянці на Київщині окупанти заблокували 50 автобусів, які їдуть для евакуації мирних мешканців

Про це правомочне Бучанська міська рада.

Російські військові зривають евакуацію і не дають колоні проїхати. Тривають перемовини. https://t.me/UkraineNow/4483
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09.03.2022 16:35 Відповісти
Тамара Горіха Зерня:

Я не розумію, чому міністерка Верещук у прямому ефірі 5 каналу розповідає про евакуацію дитячого будинку з Ворзеля, яка іще триває. Називає точну кількість дітей і вихователів, "у ці хвилини відбувається..."
Це неможливо списати на наївність чи невеликий розум. Це диверсія... https://t.me/c/1329815112/8127
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09.03.2022 16:33 Відповісти
Томущо Верещук - тупая дура
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09.03.2022 16:36 Відповісти
Не бентежтесь. Ви, лише, констатували факт.
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09.03.2022 17:31 Відповісти
 
 