Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов. ФОТО

ПТРК Javelin знищив російський танк Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами. Це, ймовірно, відбулося під Вознесенськом.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналіст Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойове застосування ПТРК Джавелін по російському Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, в район, імовірно, під Вознесенськом. Добре видно дірку у ґратах над вежею, яку без проблем пробила ракета. В результаті вибуху танк повністю вигорів. Мангал він є мангал", - зауважив журналіст.





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