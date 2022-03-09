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Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
ПТРК Javelin знищив російський танк Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами. Це, ймовірно, відбулося під Вознесенськом.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналіст Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойове застосування ПТРК Джавелін по російському Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, в район, імовірно, під Вознесенськом. Добре видно дірку у ґратах над вежею, яку без проблем пробила ракета. В результаті вибуху танк повністю вигорів. Мангал він є мангал", - зауважив журналіст.
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