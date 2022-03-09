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Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ПТРК Javelin знищив російський танк Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами. Це, ймовірно, відбулося під Вознесенськом.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналіст Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойове застосування ПТРК Джавелін по російському Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, в район, імовірно, під Вознесенськом. Добре видно дірку у ґратах над вежею, яку без проблем пробила ракета. В результаті вибуху танк повністю вигорів. Мангал він є мангал", - зауважив журналіст.

Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов 01
Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов 02

Читайте також: Javelin. Правила користування. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+114
Могли иконку на башне наклеить. Там бы точно помогло.
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09.03.2022 17:30
+56
НАВІТЬ СУШИЛКА ДЛЯ ОБІСРАНИХ КАЦАПСЬКИХ ПАРТОК НЕ ДОПОМОГЛА...
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09.03.2022 17:30
+41
мангал и скрепы не помогли
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09.03.2022 17:30
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Молодцы! Так и надо оккупантам! Слава Украине!
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10.03.2022 10:07 Відповісти
Як мило, вот вони щей мангал для шашликів поставили, хлопці вогонь вже горить і горить добре, несіть м'ясо но обережно не підпаліть м'ясо 🔱🇺🇦
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10.03.2022 10:56 Відповісти
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