Захоплена секретна апаратура документування російських окупантів, - Київська ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спікер Оперативного штабу обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що на київському напрямку ЗСУ захопили пристрій документування М-211.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє УНІАН.
Апаратура була захоплена разом з ключовими документами, що дозволяють розшифрувати інформацію ворога.
Топ коментарі
+37 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар09.03.2022 21:16
+34 Dr. Liwsy 361dd057
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+32 olele
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Збитий ворог став одним із багатьох тисяч окупантів, які залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість.
Проводиться вивчення уламків цього і раніше збитих літаків, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.
На перший погляд, це парадоксальний висновок. Але!
Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно непомітного особіста трохи "підправити" парашут, а потім "ихтамнєт". https://t.me/operativnoZSU/12414
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34 МИНУТЫ НАЗАД ...
В Москве женщина обратилась в полицию с заявлением на мужа, который, по ее словам, собрался вступить в украинскую армию. Она пожаловалась, что муж начал выказывать агрессивные настроения в адрес россиян с самого начала спецоперации.
Полиция начала проверку. Однако на деле история оказалась совсем не такой серьёзной: оперативники выяснили, что супруги поссорились из-за обычной измены. Жена уличила мужа, обиделась на него и решила наказать таким способом. Остыв и помирившись, женщина объяснила полицейским, что муж у неё исключительно «за Россию и за Путина», а затем забрала заявление.
Поясню. Машина потрібна для розуміння принципів шифрування. А самий ключ за допомогою котрого ця машина шифрує змінюється (можливо навіть кілька разів на день).
Знаючи принцип шифрування, любий комп знайде ключ за кілька хвилин. Це перше.
Друге. Енігму розшифрувати було не можливо в той час, бо не було компів. Працовали люди з олівцем і папером замість гігабайтів пам'яті.
І третє - один тут написав - Картоплю можна зберігати, гарна коробочка.