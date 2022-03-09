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Захоплена секретна апаратура документування російських окупантів, - Київська ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спікер Оперативного штабу обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що на київському напрямку ЗСУ захопили пристрій документування М-211.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє УНІАН.

Апаратура була захоплена разом з ключовими документами, що дозволяють розшифрувати інформацію ворога.

Захоплена секретна апаратура документування російських окупантів, - Київська ОВА 01
Захоплена секретна апаратура документування російських окупантів, - Київська ОВА 02

Захоплена секретна апаратура документування російських окупантів, - Київська ОВА 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
И зачем об этом публично говорить? Теперь они все десять раз перешифруют после того как прочитают это.
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09.03.2022 21:16
+34
Секретна - тому що ніхто вже не вміє користуватися цим антиквариатом.
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09.03.2022 21:18
+32
Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.

Збитий ворог став одним із багатьох тисяч окупантів, які залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість.

Проводиться вивчення уламків цього і раніше збитих літаків, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

На перший погляд, це парадоксальний висновок. Але!

Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно непомітного особіста трохи "підправити" парашут, а потім "ихтамнєт". https://t.me/operativnoZSU/12414
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09.03.2022 21:19
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И зачем об этом публично говорить? Теперь они все десять раз перешифруют после того как прочитают это.
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09.03.2022 21:16 Відповісти
не та система и мля это 80е годы
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09.03.2022 21:18 Відповісти
енігма німецька
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09.03.2022 21:21 Відповісти
Факт захвата Энигмы британцы рассекретили в 1958 году. Ото у них Братчука не было.
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09.03.2022 21:23 Відповісти
мндя
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09.03.2022 21:29 Відповісти
Телефон ЗАС😁😁
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09.03.2022 21:31 Відповісти
у Яхти не було ноутбучної клавіатури
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09.03.2022 21:40 Відповісти
Да, для Яхты самой главной составляющей была небольшая пластиковая книжка с кодами, которые могли меняться в зависимости от приказа.
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10.03.2022 14:01 Відповісти
Раз выложили, значит так надо. ВСУ не дураки, иначе бы уже давно по Украине тройки расстрельные ездили.
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09.03.2022 21:19 Відповісти
Потеря такой аппаратуры, уже является причиной для перешифровки. У них командование скажет, что это якась баба галя з хати винесла и сфотографувала)
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09.03.2022 21:24 Відповісти
Подозреваю, затем же, зачем и Кирееву героя дали посмертно, д-досят кацев.
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09.03.2022 21:25 Відповісти
И да и нет. Факт разгрома подразделения с такой аппаратурой рашистам и так известен. А вот смену кодов у них уйдет куча времени с такой рукожопостью и неразберихой как сейчас.
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09.03.2022 22:06 Відповісти
на зміну кодів потрібно 5 хвилин максимум.я змінював за 2 хв. колись в дрєвності.)))
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09.03.2022 22:44 Відповісти
Это не то. Когда в руках вся система кодирования, то небольшое ее изменение легко отследить. Это как немецкая Энигма. Пока аппаратуру не захватили код не расшифровали. А тут еще и таблицы кодов.
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09.03.2022 22:51 Відповісти
коли англійці розкололи Енігму, вони мовчали, навіть підставляючи свої конвої, заради стратегічної мети
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09.03.2022 22:28 Відповісти
Секретна - тому що ніхто вже не вміє користуватися цим антиквариатом.
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09.03.2022 21:18 Відповісти
так це якась допотопна друкарська машинка! В антивандальному виконанні.А навіщо дисковий апарат-в якості диктофону?
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09.03.2022 21:29 Відповісти
Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.

Збитий ворог став одним із багатьох тисяч окупантів, які залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість.

Проводиться вивчення уламків цього і раніше збитих літаків, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

На перший погляд, це парадоксальний висновок. Але!

Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно непомітного особіста трохи "підправити" парашут, а потім "ихтамнєт". https://t.me/operativnoZSU/12414
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09.03.2022 21:19 Відповісти
Если он был не идиот или самоубийца, то укладывал парашют сам. Другое дело, что или не умел, или укладывал с десяток вылетов назад и не потрудился переуложить.
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09.03.2022 21:30 Відповісти
А может,специально такукладывал, зная что шмяк о землю - лёгкая смерть, а попасть в плен людям, чей город зруйновал - будут отрывать по кусочку.
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09.03.2022 21:40 Відповісти
.. ДМИТРИЙ РОМАНОВ
НОВОСТИ
34 МИНУТЫ НАЗАД ...

В Москве женщина обратилась в полицию с заявлением на мужа, который, по ее словам, собрался вступить в украинскую армию. Она пожаловалась, что муж начал выказывать агрессивные настроения в адрес россиян с самого начала спецоперации.

Полиция начала проверку. Однако на деле история оказалась совсем не такой серьёзной: оперативники выяснили, что супруги поссорились из-за обычной измены. Жена уличила мужа, обиделась на него и решила наказать таким способом. Остыв и помирившись, женщина объяснила полицейским, что муж у неё исключительно «за Россию и за Путина», а затем забрала заявление.
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09.03.2022 21:19 Відповісти
Русские это не люди и даже не животные а что-то ещё гораздо ниже.
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09.03.2022 21:28 Відповісти
А мы ещё удивляемся как кацапы в годы правления Сталина своих так просто застукали. Там дна нет. Это тоже на заметку у американских и остальных западных мужиков, которых тянет к дешёвым русским красоткам.
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09.03.2022 22:34 Відповісти
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09.03.2022 23:30 Відповісти
тєлєграфь з кримської війни 1853р
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09.03.2022 21:19 Відповісти
кацапоенігма?))
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09.03.2022 21:21 Відповісти
кацапігма
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09.03.2022 21:27 Відповісти
при бегстве они уже тяжелые чемоданы выбрасывают
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09.03.2022 21:26 Відповісти
da ***** eto, kakoi deshifrator, chto za hrenj, jeshcho sovkovaja ustanovka a vidajot kak analogov v mire net.
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09.03.2022 21:40 Відповісти
От того что кацапы применят другую шифровку документы с предыдущей шифровкой не перекодируются.
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09.03.2022 21:27 Відповісти
Система "Поиск-1" - пошук хоч одної людини, яка пам'ятає як це запускається.
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09.03.2022 21:28 Відповісти
Відносно застаріла апаратура ЗАС. Для оперативного використання, можна прочитати попередні кацапські накази і розпорядження, якась користь буде.
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09.03.2022 21:32 Відповісти
без заземления не включать ))
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09.03.2022 21:32 Відповісти
пляяять, и дисковый телефон в придачу...
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09.03.2022 21:33 Відповісти
з права від клавіатури вставляеться набірний металевий шифроключ,який набираеться по кодам зі спеціального блокнота.це 80ті роки.я сам таке робив в арміі в 90х роках. І це сама могутня армія?Вони напевно на танках і бтр використовують ШЕПТАЛО?
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09.03.2022 21:35 Відповісти
Опередил)))
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09.03.2022 21:36 Відповісти
Жаль тут флешку не показали, которая туда вставляется - поржали бы всем форумом..))
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09.03.2022 21:35 Відповісти
там не флешка,а панель з повзунками
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09.03.2022 22:38 Відповісти
А куда флешку вставляти ?
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09.03.2022 21:37 Відповісти
Что-то аппаратуры я не увидел среди этих печатных машинок. Немецкая "Энигма" и то покруче будет)
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09.03.2022 21:37 Відповісти
Це, щоб ви розуміли "друга армія у світі"... Як казав герой Карцева у "Собачому серці": ето какой-то пазор ...
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09.03.2022 21:37 Відповісти
хоча є і прорив!попередній ЗАС важив 60-70 кг,і розмір з метровий куб-а тут 22кг!Ривок-прорив!
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09.03.2022 21:38 Відповісти
Ми просто не бачим блок живлення! Мабуть с кунг камаза!
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09.03.2022 22:36 Відповісти
eto to chto oni pokazivali poteliku - mol deshifrator kotoromu v mire analogov net - nu i kto vsemu etomu teperj verit.
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09.03.2022 21:38 Відповісти
Вот он какой ,мокшанский ноутбук.
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09.03.2022 21:43 Відповісти
С такими девайсами - шифруй - не шифруй, всё равно получишь ... муй.
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09.03.2022 21:49 Відповісти
Орки украли чемодан у ***** от ядерной бомбы и потеряли...
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09.03.2022 21:59 Відповісти
ЗАС - засекреченная автоматическая связь. Разработка конца 60-х начала 70-х годов, хотя в разных модификациях дожил до наши дней. Но суть этого говна не меняется. В те годы, чтобы расшифровать телефонное сообщение требовалось не менее 1 года. Теперь же такое сообщение расшифровывается за секунды с домашнего ПК. Ценности этот хлам не имеет. Обычный SSL интернет протокол - в тысячи или даже в миллионы раз надежнее. Ключ, который изображен на надписи - имеется в виду секретный пароль, который хранился в сейфе в ЗАС центре штаба дивизии. Его меняли по-моему раз или два за год. Представлял собой кусок телеграфной ленты с кодом. При изменении кода - ключ уничтожался офицером-секретчиком путем сжигания и занесением данного факта в рапорт.
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09.03.2022 22:16 Відповісти
Трохи не так.Шифр змінювався як мінімум раз на тиждень або і раз на 2 дні,залежно від обстановки.Це було апаратура тимчасової стійкості-тому шифр змінювався порівняно часто.А спалювався дійсно в присутності особіста.І не телеграфна стрічка,а спеціальний папірчик в металевому сейфику з двома автоматниками в додатку.
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09.03.2022 22:37 Відповісти
Дякую! Я розповідаю зі слів свого батька, який був в лавах радяньсков армії в 1972-73 роках, тому щось підзабув.
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10.03.2022 00:37 Відповісти
ок.Підновив розповідь Вашого батька .Здоровячка Вашій родині!
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10.03.2022 00:58 Відповісти
Руссофашисты это наверное из музея ********. Оно небось в азбуке Морзе вещает.
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09.03.2022 22:29 Відповісти
Это какой-то трэшак! Телефон слишком современный. Должен быть с крутящейся ручкой и чтобы кричать туды - ффу ффу барышня барышня. дайте кремль... и провода 100500км не хватает.
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09.03.2022 22:38 Відповісти
файний ящик на бульбу...
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Ноут и айфон, кацапостайл
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10.03.2022 00:16 Відповісти
Та це русскій мікрокалкулятор. Остання разработка зі Сколково. Гордость нанотехнологів.
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10.03.2022 12:37 Відповісти
Бачте , переносний ! Мабуть працює від дізель-генератора
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10.03.2022 15:14 Відповісти
Багато коментаторів кажуть що вони перешифрують... Для чого показувати...
Поясню. Машина потрібна для розуміння принципів шифрування. А самий ключ за допомогою котрого ця машина шифрує змінюється (можливо навіть кілька разів на день).
Знаючи принцип шифрування, любий комп знайде ключ за кілька хвилин. Це перше.
Друге. Енігму розшифрувати було не можливо в той час, бо не було компів. Працовали люди з олівцем і папером замість гігабайтів пам'яті.
І третє - один тут написав - Картоплю можна зберігати, гарна коробочка.
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10.03.2022 16:44 Відповісти
 
 