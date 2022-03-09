Захоплена секретна апаратура документування російських окупантів, - Київська ОВА. ФОТО

Спікер Оперативного штабу обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що на київському напрямку ЗСУ захопили пристрій документування М-211.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє УНІАН.

Апаратура була захоплена разом з ключовими документами, що дозволяють розшифрувати інформацію ворога.



