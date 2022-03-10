Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині. ФОТОрепортаж (18+)
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок бомбардування на Харківщині загинула бабуся та дівчинка. Увага фото не рекомендовано для перегляду особам молодшим 18 років та з слабкою психікою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це у твіттері написав блогер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Село Донець, Харківська область. Окупанти вбили дівчинку та її бабусю. Співробітники ДСНС знайшли їхні тіла під розвалом Спи спокійно маленький ангел помста прийде неодмінно. Геноцид Української Нації".
Топ коментарі
+30 Randall Flag da70119e
показати весь коментар10.03.2022 01:29
+21 Підлога Маккартні
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+11 Jimmy Hill
показати весь коментар10.03.2022 01:38
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а хлопів за що?
за те, що якесь пальнуте на всю голову вирішило увійти в історію?
ну, цей мудень дійсно увійшов в історію
точніш вляпався
вина мокшан що вони його вибирали
а наші люди в чому винні?