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Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині. ФОТОрепортаж (18+)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок бомбардування на Харківщині загинула бабуся та дівчинка. Увага фото не рекомендовано для перегляду особам молодшим 18 років та з слабкою психікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це у твіттері написав блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Село Донець, Харківська область. Окупанти вбили дівчинку та її бабусю. Співробітники ДСНС знайшли їхні тіла під розвалом Спи спокійно маленький ангел помста прийде неодмінно. Геноцид Української Нації".

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Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині 01
Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині 02
Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині 03
Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Нелюди рашистские... Жечь всю вашу недострану за это напалмом. Возмездие придет и очень скоро...
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10.03.2022 01:29
+21
Нахера они берут их в плен? Кулю в лоб, так кулю в лоб. Они хотели нациков? Они их получат!!!
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10.03.2022 01:39
+11
Нiчого сказати не можу, нема слiв - замiсть цього рука сама тянится до кулемета.
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10.03.2022 01:38
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Нелюди рашистские... Жечь всю вашу недострану за это напалмом. Возмездие придет и очень скоро...
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10.03.2022 01:29 Відповісти
Нiчого сказати не можу, нема слiв - замiсть цього рука сама тянится до кулемета.
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10.03.2022 01:38 Відповісти
Нахера они берут их в плен? Кулю в лоб, так кулю в лоб. Они хотели нациков? Они их получат!!!
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10.03.2022 01:39 Відповісти
Надо ввести мараторий "на взятие в плен". Никаких пленных. И в печь, чтобы землю не поганили
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10.03.2022 09:17 Відповісти
Суки... Дітей за що...
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10.03.2022 01:39 Відповісти
а бабусь за що?
а хлопів за що?
за те, що якесь пальнуте на всю голову вирішило увійти в історію?

ну, цей мудень дійсно увійшов в історію
точніш вляпався
вина мокшан що вони його вибирали

а наші люди в чому винні?
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10.03.2022 01:45 Відповісти
А взрослых за что? Для кацапов нет разницы дети, взрослые... Они не признают право украинцев на существование... И поэтому выбор у нас не большой...
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10.03.2022 01:47 Відповісти
Без жартів: сам сатана замислюється над вічними тортурами для цих виродків.
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10.03.2022 01:42 Відповісти
***** і є сатана! Хіба ще не зрозуміло?
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10.03.2022 06:02 Відповісти
Не берите их в плен. Не видели, не знаем... Тупо гасите без лишних вопросов.
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10.03.2022 01:54 Відповісти
за два поледних дня , что то очень много стали говорить про жертвы среди мирного населения , конечно они есть , и конечно все понимали что они будут , но, через каждую новостную строку идет подача про количество с фотографиями , .............слушал сегодня аналитиков и блогеров разных, разные интервью с представителями нынешней и прошлой власти , так вот , складывается такой впечатление, что зеля будет на переговорах соглашается на условия роисси , дабы избежать дальнейших разрушений городов и гибели мирных жителей , думаю нас уже к этому готовят, в частности Аваков про такой вариант заявил прямой речью , даже не пытаясь завуалировать , и вот тут возникает вопрос , если таки это произойдет , зачем нужно было проливать столько крови ? если все эти договоренности , можно было решить до начала войны ? ну это сугубо мой взгляд , судя с той информации которая сейчас складывается , может это и не так , поправьте меня , еще раз говорю, это мое видение момента.
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10.03.2022 01:55 Відповісти
Зачем нужно? Чтобы ***** поигралось в солдатики: ему приятнее принимать капитуляцию врага, который отчаянно сопротивлялся, а не сразу сдался в плен. Он поэтому и не стал захватывать всю Украину в 2014 году. Не было спортивного интереса. Выждал пока ВСУ окрепнет, вооружится - и попер. Да, звучит безумно, но и ***** давно крышей поехало...
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10.03.2022 02:04 Відповісти
НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ! 😠😡
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10.03.2022 01:57 Відповісти
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10.03.2022 02:06 Відповісти
війна пожинає свій врожай.......одні на війні стають нелюдами, інші починають розуміти, що зло породжує зло....
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10.03.2022 02:21 Відповісти
с нацистами нужно поступать безжалостно!
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10.03.2022 13:10 Відповісти
 
 