Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині. ФОТОрепортаж (18+)

Внаслідок бомбардування на Харківщині загинула бабуся та дівчинка. Увага фото не рекомендовано для перегляду особам молодшим 18 років та з слабкою психікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це у твіттері написав блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Село Донець, Харківська область. Окупанти вбили дівчинку та її бабусю. Співробітники ДСНС знайшли їхні тіла під розвалом Спи спокійно маленький ангел помста прийде неодмінно. Геноцид Української Нації".

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