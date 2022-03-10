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Автобус з евакуйованими потрапив у ДТП на Черкащині, постраждалим надано медичну допомогу, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Автобус з евакуйованими, зокрема дітьми, потрапив у ДТП у Городищі (Черкаська обл.), постраждалим надано медичну допомогу.

У середу ввечері автобус з евакуйованими, зокрема дітьми, потрапив у ДТП у Городищі (Черкаська обл.), постраждалим надано медичну допомогу, всі розміщені на ніч у лікарні, повідомили в поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 20:00 у Городищі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який евакуював дітей та дорослих до міста Чернівці. У салоні транспортного засобу перебувало 24 особи, з них 9 дітей. Учасники автопригоди серйозних травм не зазнали. Їх оглянули медики та надали необхідну допомогу", йдеться в повідомленні.

Автобус з евакуйованими потрапив у ДТП на Черкащині, постраждалим надано медичну допомогу, - поліція 01

Місцевою владою ухвалено рішення залишити людей на ночівлю у Городищенській лікарні. Вранці за ними прибуде інший автобус, що транспортує до місця призначення.

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Автобус з евакуйованими потрапив у ДТП на Черкащині, постраждалим надано медичну допомогу, - поліція 02

"Наразі матеріали по факту дорожньо-транспортної пригоди направлені на доопрацювання працівниками поліції та в подальшому щодо водія, який не дотримався правил дорожнього руху, буде ухвалено відповідне рішення. Чоловік за кермом був тверезий", - наголошується в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Схоже, автобус вуб вищим за проліт мосту... Будьте обережні!
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10.03.2022 06:06 Відповісти
Їдуть манівцями міжрайонними, щоб подалі від обстрілів.
Там видно навіть знак висоти прогону не висів.
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10.03.2022 06:18 Відповісти
Висів там знак завжди! Бо то не просто "міст" - там два мости поряд По них поїзди з Києва на вузлову ст ім Шевченка (на Смілу) ідуть І обмежувач висоти - рейка поперечна смугаста - теж є Я там з дитинства постійно на автобусах проїжджав "Ікарус" проходив спокійно Але ж не ця "корова"!
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10.03.2022 06:24 Відповісти
У "воділи" очей не було? Наскільки я зрозумів - він ішов у бік Моринського повороту і міст - біля колишнього цукрового заводу! Там же є варіант маневру для високого транспорту - не доїжджаючи залізничного вокзалу поворот через залізничний переїзд! І виїжджаєш прямо за мостом - перед вказівником повороту на Моринці!
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10.03.2022 06:19 Відповісти
Я там не їздив, висловив припущення. Значить водій лоханувся. Але тільки без емоцій. Водій не місцевий. Ніч, можливо втома. Слава Богу, без потерпілих.
Я так розумію, ти мій земляк? Мої батьки із Жашківського району.
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10.03.2022 06:33 Відповісти
 
 