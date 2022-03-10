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Кулеба та Чавушоглу провели перемовини перед зустріччю з Лавровим. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели двосторонню зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Про це Чавушоглу повідомив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав
Як повідомлялося, переговори Кулеби та Чавушоглу з Лавровим відбудуться в Анталії (Туреччина).
Топ коментарі
+12 ibimatic
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+11 Ksenia VB
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+9 Ksenia VB
показати весь коментар10.03.2022 09:34
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Будь ласка, зачекайте...
Дістали вже.
До того ж у нас діє ЗАКОН для чиновників.
Тоді і війни не буде.
Можна безкарно провокувати інших, обзивати кацапами.
А знаєш що - мені абсолютно начхати на тебе і таку ж шайку ідіотів.
Займись чимось корисним.
https://www.youtube.com/watch?v=muAAMIrTOQg&ab_channel=Espreso.TV
- Мистер Лавров, почему президент Путин развязал войну с Украиной?
- Дебил, ***!..
"Кулеба привез сотню байрактаров"
пане Кулеба , ви його зразу ошарашьте НАФУЙ - він до цього не звик і буде менш нагліти
ООН чекає повний розвал після російсько-української війни - ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ
https://youtu.be/aRReku8kTB0
10.03.2022 00:18
відпустити шуфрича?