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Кулеба та Чавушоглу провели перемовини перед зустріччю з Лавровим. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели двосторонню зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це Чавушоглу повідомив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав 

Як повідомлялося, переговори Кулеби та Чавушоглу з Лавровим відбудуться в Анталії (Туреччина).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Кулеби і Лаврова відбудеться сьогодні в Туреччині

Кулеба та Чавушоглу провели перемовини перед зустріччю з Лавровим 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
дай Аллах договорится о мире смерт русским окупантам
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10.03.2022 09:29
+11
А чому Геращенко, який отримує зарплату з українського бюджету, інформує українців мовою окупанта ?
Дістали вже.
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10.03.2022 09:29
+9
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10.03.2022 09:34
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Байрактары? Это хорошо...
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10.03.2022 09:28 Відповісти
дай Аллах договорится о мире смерт русским окупантам
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10.03.2022 09:29 Відповісти
А чому Геращенко, який отримує зарплату з українського бюджету, інформує українців мовою окупанта ?
Дістали вже.
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10.03.2022 09:29 Відповісти
Не знаю, чому ти і досі тут. Після стількох зашкварів.
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10.03.2022 09:45 Відповісти
Ксюша , на БОЛЬШИНСТВЕ видео с трупами рашистов и разбитой техникой , украинские бойцьі говорят на литературном украинском , или не ? Поругай их , как они посмели ! 👿
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10.03.2022 09:43 Відповісти
Він офіційне обличчя. Не плутайте.
До того ж у нас діє ЗАКОН для чиновників.
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10.03.2022 09:44 Відповісти
Треба бути українцем, жити своє життя українцем.
Тоді і війни не буде.
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10.03.2022 09:55 Відповісти
Бачу зараз золотий час для тролів.
Можна безкарно провокувати інших, обзивати кацапами.
А знаєш що - мені абсолютно начхати на тебе і таку ж шайку ідіотів.
Займись чимось корисним.
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10.03.2022 10:04 Відповісти
Takova lojaljnost ukraincev i bubochki, razve kto to otmenil - a kakaja raznica na kakoi move tablichka s nazvanijem ulici, glavnoje chtob horoshij asfaljt, tak jidrenu jevo matj - tak i jestj, 80% dorog sdelani chtob okupantu bilo udobno dojehatj do centru. V to zhe vremja, jesli dostavljatj pomosch s zapada - tak i..es kak hotite, jama za jamoi.
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10.03.2022 10:08 Відповісти
"Армія рф - лайно, але цього лайна надто багато. ...Та цих переговорів я боюся більше, ніж можливих бомбардувань наших міст" - Євген Дикий
https://www.youtube.com/watch?v=muAAMIrTOQg&ab_channel=Espreso.TV
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10.03.2022 09:30 Відповісти
Уявляю як у Кулеби ********* руки щоб за горянку придушити ту падлу-лавру-лярву
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10.03.2022 09:32 Відповісти
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10.03.2022 09:34 Відповісти
Сегодня (10.03.22) в Турции:

- Мистер Лавров, почему президент Путин развязал войну с Украиной?

- Дебил, ***!..
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10.03.2022 09:36 Відповісти
Мабуть Кулєба запитав в турка-"Так чому ж Туречина не закрила своє небо для рашистських літаків, ?
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10.03.2022 09:37 Відповісти
Перемовини з кацапнею чомусь страшніші за війну.
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10.03.2022 09:37 Відповісти
Українці знову пишуть листа нападнику 😀😀😀 ХУТИН- БЕГІ
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10.03.2022 09:37 Відповісти
Самый лучший вариант из этой поездки видится так

"Кулеба привез сотню байрактаров"
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10.03.2022 09:42 Відповісти
Кажуть що Лавров на переговорах веде себе по кацапськи - хамить і матючить .
пане Кулеба , ви його зразу ошарашьте НАФУЙ - він до цього не звик і буде менш нагліти
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10.03.2022 09:43 Відповісти
Кулеба, попроси ще 50 байрактарів в оренду, поки ти там.
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10.03.2022 09:47 Відповісти
Нагадаю. Недавно була турецько-російська війна на Карабасі, в якій Туреччина розгромила росію.
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10.03.2022 09:48 Відповісти
‼️‼️‼️
ООН чекає повний розвал після російсько-української війни - ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ

https://youtu.be/aRReku8kTB0

10.03.2022 00:18

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10.03.2022 09:56 Відповісти
Зараз шанс звільнитися від внутрішнього ворога п'ятої колони і кацапської церкви. Хто вирішив
відпустити шуфрича?
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10.03.2022 09:56 Відповісти
ну, провели і який результат?
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10.03.2022 10:10 Відповісти
 
 