Кулеба та Чавушоглу провели перемовини перед зустріччю з Лавровим. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели двосторонню зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це Чавушоглу повідомив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав

Як повідомлялося, переговори Кулеби та Чавушоглу з Лавровим відбудуться в Анталії (Туреччина).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Кулеби і Лаврова відбудеться сьогодні в Туреччині