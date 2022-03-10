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Броньовані автомобілі "Новатор" пройшли випробування під час війни та зберегли життя екіпажу, - фотодокази

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Броньована автотехніка компанії "Українська бронетехніка" за два тижні нової фази війни з Росією неодноразово потрапляла під обстріли. Попри нанесену шкоду бронеавто екіпаж залишався живим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мілітарний з посиланням на інформацію надану компанією та даними з відкритих джерел.

Так, наприклад, 7 березня 2022 під обстріл потрапив бронеавтомобіль "Новатор", що належить Національній гвардії України. Був пробитий радіатор. Однак і це авто буде відновлено, кажуть у компанії. 8 березня під Волновахою "Новатор" наїхав на протитанкову міну. Попри суттєві пошкодження авто життя екіпажу у безпеці.

У перший день російського вторгнення "Українська бронетехніка" передала силам Територіальної оборони свою техніку, а також продукцію, що на той момент була виготовлена за експортними контрактами.

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Броньовані автомобілі Новатор пройшли випробування під час війни та зберегли життя екіпажу, - фотодокази 01
Броньовані автомобілі Новатор пройшли випробування під час війни та зберегли життя екіпажу, - фотодокази 02
Броньовані автомобілі Новатор пройшли випробування під час війни та зберегли життя екіпажу, - фотодокази 03
Броньовані автомобілі Новатор пройшли випробування під час війни та зберегли життя екіпажу, - фотодокази 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Побільше такого транспорту для протитанкових мобільних груп!
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10.03.2022 10:13
+20
Производство начато в 2017.... Это так, к сведению некоторых адептов "липецкая хфабрика абырглав"
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10.03.2022 10:23
+9
Лучшая реклама военки Украины
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10.03.2022 10:22
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10.03.2022 10:12 Відповісти
Побільше такого транспорту для протитанкових мобільних груп!
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10.03.2022 10:13 Відповісти
Лучшая реклама военки Украины
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10.03.2022 10:22 Відповісти
Производство начато в 2017.... Это так, к сведению некоторых адептов "липецкая хфабрика абырглав"
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10.03.2022 10:23 Відповісти
Связано это просто - дальше никто не вязал - дальше был асфальт.
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10.03.2022 14:04 Відповісти
Тот момент, когда начали понимать, что лучше покореженный металл, чем поломанные бойцы.

Молодцы.
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10.03.2022 10:25 Відповісти
класс, это лучшее доказательство качества продукции - испытание в реальных боевых действиях
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10.03.2022 10:29 Відповісти
tak tam bili kriki, mol plohoje i kriminaljnije dela zavodili.
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10.03.2022 10:37 Відповісти
.....позвонила сестра- над Минском в 11.20 пролетел здоровенный бомбовоз в сторону Гомеля..... .....наверное тактический......
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10.03.2022 10:42 Відповісти
Tak ti iz kacapiji skotina, nigde v Jevrope na danij moment ne 11:20 - toljko u laptenogih - oi kak zhe vi palites skotini.
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10.03.2022 10:53 Відповісти
......у тебя проблемы с пониманием прочитанного?......ещё раз: позвонила сестра- над Минском в 11.20.......
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10.03.2022 11:10 Відповісти
и сколько их дыровцамм отдали? ....
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10.03.2022 10:42 Відповісти
Чудова річ. Тільки назву можна вигадати кращу.
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10.03.2022 12:50 Відповісти
Чи потрібно нагадувати, що це "вкрадена" техніка у іноземних замовників, а в Україні за владою "слуг" згорнули оборонні закази та ракетні програми, розмінували південь України та відмовились постачати паливо військовим, натомість на фоні небаченого пограбування бюджету країни під назвою "велике крадівництво" побудували дороги зручні для просування окупантів.
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10.03.2022 13:46 Відповісти
 
 