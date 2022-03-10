Броньовані автомобілі "Новатор" пройшли випробування під час війни та зберегли життя екіпажу, - фотодокази

Броньована автотехніка компанії "Українська бронетехніка" за два тижні нової фази війни з Росією неодноразово потрапляла під обстріли. Попри нанесену шкоду бронеавто екіпаж залишався живим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мілітарний з посиланням на інформацію надану компанією та даними з відкритих джерел.

Так, наприклад, 7 березня 2022 під обстріл потрапив бронеавтомобіль "Новатор", що належить Національній гвардії України. Був пробитий радіатор. Однак і це авто буде відновлено, кажуть у компанії. 8 березня під Волновахою "Новатор" наїхав на протитанкову міну. Попри суттєві пошкодження авто життя екіпажу у безпеці.

У перший день російського вторгнення "Українська бронетехніка" передала силам Територіальної оборони свою техніку, а також продукцію, що на той момент була виготовлена за експортними контрактами.

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