Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! ФОТОрепортаж

Війська РФ цілеспрямовано вбивають мирних мешканців Маріуполя та знищують інфраструктуру міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольскої міської ради.

"Маріуполь зараз. Сподіваємося, ці фотографії стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі!", - зауважили в міськраді.

Читайте також: О 8-й ранку війська РФ здійснили авіаналіт на Маріуполь. Попередньо, 1 особа загинула, - міськрада































