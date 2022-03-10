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Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ цілеспрямовано вбивають мирних мешканців Маріуполя та знищують інфраструктуру міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольскої міської ради.
"Маріуполь зараз. Сподіваємося, ці фотографії стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі!", - зауважили в міськраді.
Топ коментарі
+35 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар10.03.2022 10:45
+23 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.03.2022 10:47
+19 Joshua Merlin
показати весь коментар10.03.2022 10:55
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‼️‼️‼️По законам военного времени необходимая конфискация для покупки ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
Слава націі 😡