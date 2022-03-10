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Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ цілеспрямовано вбивають мирних мешканців Маріуполя та знищують інфраструктуру міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольскої міської ради.

"Маріуполь зараз. Сподіваємося, ці фотографії стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі!", - зауважили в міськраді.

Читайте також: О 8-й ранку війська РФ здійснили авіаналіт на Маріуполь. Попередньо, 1 особа загинула, - міськрада

Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 01
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 02
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 03
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 04
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 05

Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 06
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 07

Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 08
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 09
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 10
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 11
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 12
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 13
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 14
Маріуполь після ворожих обстрілів: Сподіваємося, ці фото стануть доказовою базою в Гаазькому трибуналі! 15

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ мразям !
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10.03.2022 10:45
+23
В плен не брать. Раненіх добивать!!! Хотели нациков? Они их получат!!!
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10.03.2022 10:47
+19
Гаага - то занадто... сытая Европа, благородное обхождение... НЕТ... трибунал долджен проходить в Украине - в Киеве, Херсоне, Николаеве, Мариуполе, Бердянске, Чернигове, Сумах, Житомире, Виннице... чтобы эти падлы сидели в вонючих СИЗО, жрали траву, собранную в тюремном дворе во время прогулки... те которые сдались сами - это одно... а вот пилоты и артиллеристы - по полной программе ненависти...
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10.03.2022 10:55
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ мразям !
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10.03.2022 10:45 Відповісти
В плен не брать. Раненіх добивать!!! Хотели нациков? Они их получат!!!
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10.03.2022 10:47 Відповісти
У Ахметова и Кучмы с Пинчуком необходимо КОНФИСКОВАТЬ МИЛЛИАРДЫ ,ОНИ ГНИДОТЫ МОГЛИ-БЫ ЗАКРЫТЬ НЕБО НАД МАРИУПОЛЕМ И ЗАПОРОЖЬЕМ ,КАК ЭТО СДЕЛАЛ Порошенко над Киевом за свои деньги НЫТЫРИЛИ И БРОСИЛИ ГРАЖДАН ПОД ГЕНОЦИД РАШИСТСКИ
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10.03.2022 11:12 Відповісти
Еще бы бабушку Беню раскулачить!!!
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10.03.2022 11:26 Відповісти
Естественно , но хотя-бы каждый подонок олигарх , как -бы в "своей вотчине" позаботились о людях ! Для этого нужна политическая воля
‼️‼️‼️По законам военного времени необходимая конфискация для покупки ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
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10.03.2022 11:31 Відповісти
Там вже "самообслуговування", самі добивають поранених.
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10.03.2022 13:36 Відповісти
Так виглядає цапська заздрість.
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10.03.2022 10:49 Відповісти
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10.03.2022 10:50 Відповісти
по кацапскому зомбоящику захерова вливает русне, что это сами же "нацбаты" уничтожают город, чтобы дезинформировать о миротворческой миссии расеи. Иначе вторая по силе армия в мире уже давно была бы в Киеве, а так они просто жалеют нас, мирное население, стараются как можно меньше вреда принести...
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10.03.2022 10:51 Відповісти
Боже! Скільки врєда вони наносять. Скільки ж грошей буде стягнуто потім з параші міднародним співтовариством!
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10.03.2022 10:54 Відповісти
Город в осаде. Ровняется авиацией, артой, постоянно ползут дрг. И что, это сломило украинцев?! Нет! Мало того, что самые боеспособные и относительно целые войска кацапских фашистов убиваются об оборону, так украинцы умудряются ещё и контратаковать.
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10.03.2022 10:54 Відповісти
Гаага - то занадто... сытая Европа, благородное обхождение... НЕТ... трибунал долджен проходить в Украине - в Киеве, Херсоне, Николаеве, Мариуполе, Бердянске, Чернигове, Сумах, Житомире, Виннице... чтобы эти падлы сидели в вонючих СИЗО, жрали траву, собранную в тюремном дворе во время прогулки... те которые сдались сами - это одно... а вот пилоты и артиллеристы - по полной программе ненависти...
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10.03.2022 10:55 Відповісти
І обов'язково усіх полонених підорасити, причому не символічно (обливанням сечею або прутнем по губах), а петушманити по класиці - вибивати зуби і трахати в рот і в дупу. Докази опівнення (фото/відео) викладати в кацапський інтернет. Тоді полоненим не буде місця ніде, навіть якщо звільнять - там рідні батьки скажуть "пшел отсюда, кочет пробитый, не шкварь нам квартиру!"
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10.03.2022 11:24 Відповісти
Велт, а ти срйозно думаєш що вони,хто приперся в Україну,вже не опущений? І хто захоче торкатися опущеного?Самому зашкваритися? Ложки з дірками видати і істи біля каналізаційних колекторів,при можливості...
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10.03.2022 12:18 Відповісти
Расстрел. Убийц -ФАШИСТЮГ,КАК КДАФФИ и МУССОЛИНИ ,а ***** ,как Усаму бен Ладена
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10.03.2022 11:34 Відповісти
Кацапы, вы ******** на всю голову моральные уроды!!!
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10.03.2022 10:55 Відповісти
Рашисти нищать украінську націю століттями , але у них нічого не виходить , так як ми сильні і непереможні !

Слава націі 😡
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10.03.2022 11:02 Відповісти
На этот раз можно закрыть вопрос расеи раз и на всегда. И воцарится мир на континенте
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10.03.2022 11:27 Відповісти
боже мой, обычные люди, за что это..., если бы мир проснулся раньше, многие бы выжили...
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10.03.2022 11:24 Відповісти
Забудьте о гаагском трибунале. И следователями, и прокурорами, судьями и исполнителями приговоров должны стать наши вооруженные силы!
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10.03.2022 11:38 Відповісти
Москалі не мають права існувати. Крапка.
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10.03.2022 12:32 Відповісти
Подбиті панельки потрібно буде зносити, їх ремонтувати немає понту, легче нові побудувати.
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10.03.2022 12:37 Відповісти
ПДЦ. А ще у серпні минулого року я жив на 17мкр. і не уявляв що буде...Кацапцькі уйо..кі
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10.03.2022 16:40 Відповісти
 
 