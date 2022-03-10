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Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі Сходу на Захід країни.

"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах", - йдеться у повідомленні відомства на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затори біля західних кордонів України. ІНФОГРАФІКА

Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 01
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 02
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 03
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 04
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 05
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 06

"Ми спеціально обирали маршрути, де: висока якість дорожнього покриття; менше блок-постів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт", - пояснили у Міністерстві інфраструктури України.

Автор: Ірина Дашківська
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Як із пальним на заправках після Вінниці
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10.03.2022 13:55 Відповісти
по 20 літрів на авто..черги..
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10.03.2022 14:21 Відповісти
тільки забули попередити шо в Знам'янкі закритий міст через ж/д і об'їздна через Богданівку перегороджена бетонними блоками .... Питання одне : хто це зробив і навіщо ??

З.І. Є об'їзд через місто тунелем але в місто авто не пускають на блокпостах...
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10.03.2022 14:20 Відповісти
Дивна схема. Там є інші дороги, гірші по якості, через села, але точно у заторах не доведеться стояти. А так усе на Вінниця-Хмельницький направляють...
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10.03.2022 14:34 Відповісти
з Тернополя є дорога М12 на Стрий-Ужгород (між Львовом і Франківськом)
Заторів нема, якість дороги хороша.
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10.03.2022 14:43 Відповісти
 
 