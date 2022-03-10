Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України. ІНФОГРАФІКА

У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі Сходу на Захід країни.

"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах", - йдеться у повідомленні відомства на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затори біля західних кордонів України. ІНФОГРАФІКА













"Ми спеціально обирали маршрути, де: висока якість дорожнього покриття; менше блок-постів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт", - пояснили у Міністерстві інфраструктури України.