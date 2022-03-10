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Командувача ОК "Північ" генерал-майора Ніколюка відзначенно званням "Герой України". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Віктор Ніколюк був одним із тих, хто втримував перший удар ворога.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"З першого дня генерал не тільки зберіг управління у складній обстановці, але й веде активні дії, веде не тільки наказом, але й власним прикладом, щоб бійці були упевнені у своїх командирах", - зазначив він.
Топ коментарі
+27 GoodWin
показати весь коментар10.03.2022 15:12
+23 Шимус
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+23 Валентина Саюн
показати весь коментар10.03.2022 15:14
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нищіть орків без жалю !
А генерали ******** ВСУ не є "кремлівськими курсантами" то і воють як солдати. Памятаєте відео виходу військ з Афганістану, коли амер-генерал сідав у літак останнім.
А " деди воевали" під матюками і погрозою рострілу хочуть вгризтися в українську землю тільки не знають де і на скільки копати. "Нічого не знаю" все побито,засади,байрактари - тільки чути з ефіру.