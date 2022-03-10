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Командувача ОК "Північ" генерал-майора Ніколюка відзначенно званням "Герой України". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Віктор Ніколюк був одним із тих, хто втримував перший удар ворога.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"З першого дня генерал не тільки зберіг управління у складній обстановці, але й веде активні дії, веде не тільки наказом, але й власним прикладом, щоб бійці були упевнені у своїх командирах", - зазначив він.

Командувача ОК Північ генерал-майора Ніколюка відзначенно званням Герой України 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, шістьом із них - посмертно

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
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справжній козак
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10.03.2022 15:12
+23
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10.03.2022 15:14
+23
Які різні обличчя Воїнів і орків
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10.03.2022 15:14
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справжній козак
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10.03.2022 15:12 Відповісти
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ ГЕРОЇЧНО БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 15:13 Відповісти
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10.03.2022 15:14 Відповісти
Які різні обличчя Воїнів і орків
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10.03.2022 15:14 Відповісти
Бувший командир 92 бригади. Славний офіцер. Бачив його на відео 14 року де він разом з підлеглими веде бій з терористами. Заслужена нагорода.
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10.03.2022 15:17 Відповісти
Вітаємо бойвого пана Генерала та Воінів ОК Північ !

нищіть орків без жалю !
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10.03.2022 15:17 Відповісти
Який молодий, а вже герой України і генерал! Яке світле обличчя.
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10.03.2022 15:22 Відповісти
Нарешті у нас з' явились справжні генерали! Не пузаті, а бойові!
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10.03.2022 15:22 Відповісти
1975 г. р.
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10.03.2022 15:56 Відповісти
Трохи не по справі вітання, а де ж та падла Хомчак разом з Тараном. Смешко зразу ж якось щез, а так виставляв в Гордона і в Влащенко "розвідником". Сам опублікував "історичне" фото як він "восседає" на тронних кріслах разом з Патрушевим.
А генерали ******** ВСУ не є "кремлівськими курсантами" то і воють як солдати. Памятаєте відео виходу військ з Афганістану, коли амер-генерал сідав у літак останнім.
А " деди воевали" під матюками і погрозою рострілу хочуть вгризтися в українську землю тільки не знають де і на скільки копати. "Нічого не знаю" все побито,засади,байрактари - тільки чути з ефіру.
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10.03.2022 15:59 Відповісти
Вважаю не корректно ображати людей,якщо напевно не знаєш де вони. Вже були тут випади в бік Вакарчука,Притули і інших,а виявилось,що займаються добрим і потрібним ділом.
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10.03.2022 16:55 Відповісти
В английской Википедии написано генерал-лейтенант
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10.03.2022 16:01 Відповісти
 
 