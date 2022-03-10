Командувача ОК "Північ" генерал-майора Ніколюка відзначенно званням "Герой України". ФОТО

Віктор Ніколюк був одним із тих, хто втримував перший удар ворога.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"З першого дня генерал не тільки зберіг управління у складній обстановці, але й веде активні дії, веде не тільки наказом, але й власним прикладом, щоб бійці були упевнені у своїх командирах", - зазначив він.

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