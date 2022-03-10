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Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Демонстранти по всьому світу, від Москви до Нью-Йорка і Токіо, марширують вулицями, протестуючи проти жорстокого та неспровокованого вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США.

Протягом кількох днів люди збиралися біля російських посольств або урядових будівель. тримаючи в руках українські прапори, демонструючи всесвітню солідарність з народом України .

У Росії поліція затримала щонайменше 2710 росіян у 51 місті за антивоєнні демонстрації 27 лютого, в результаті чого загальна кількість затриманих за чотири дні досягла майже 6000, повідомляє Associated Press.

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Ось деякі з міст, де люди демонстрували за мир:

Санкт-Петербург, РосіяПосольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 01

Токіо, Японія
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 02

Торонто, Канада
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 03

Вільнюс, Литва
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 04

Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 05

Коломбо, Шрі-ЛанкаПосольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 06

Стамбул, Туреччина
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 07

Лондон, Об'єднане Королівство
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 08

Мілан, Італія
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 09

Москва, Росія
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 10

Нью-Йорк, США
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 11

Париж, Франція
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 12

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Конь педальний, лавруша, сьогодні пропердів що расея не нападала на Україну. Думаєте бреше?
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10.03.2022 15:22
+7
Мэр Николаева:
-Не может страна, у которой на гербе курица, победить страну у которой на гербе вилка" ))
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10.03.2022 15:25
+6
Нація, яка читає навіть у часи війни - непереможна!

📚 Українська книжкова спільнота об'єднується заради спільної цілі - вільної та незалежної України. Ми, національна книжкова платформа Yakaboo, хочемо подякувати видавництвам, які підтримали нашу ініціативу і надали українцям свої книжки для безкоштовного читання у мобільному додатку Yakaboo:

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Snowdrop
Vivat
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Zалізний тато
А-ба-ба-га-ла-ма-га
АДЕФ-Украина
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Видавництво 21
Видавництво Анетти Антоненко
Видавництво Старого Лева
Видавництво УКУ
Гарік Корогодський
Дилема плюс
Дискурсус
Дім Химер
Журнал "Радуга"
Ірбіс
Каламар
Книголав
Кінцевий бенефіціар
Навчальна книга - Богдан
Наірі
Нора-Друк
Ніка-Центр
Ранок
Саміт-книга
Смолоскип
Фабула
Фоліо

А також авторам:

Олександр Круглєня
Роман Кушнір
Ірина Клекіт (письменниця також пожертвувала гонорар за 3 місяці на потреби ЗСУ).
Іван Богдан (зараз перебуває на передовій і тримає оборону Маріуполя).

Як би складно не було, книги надають нам усім сил та надії на краще.

Радіємо, що ви, друзі, користуєтеся можливістю безкоштовно читати книги в мобільному додатку і ділитеся вашими відгуками. Хтось читає «Місто дівчат» в укритті, хтось слухає «Маленького принца», перебуваючи в дорозі, а хтось відволікає дітей від звуку сирен «Алісою в Країні Див».

📲 Завантажуйте мобільний додаток Yakaboo, читайте електронні та аудіокниги безкоштовно. https://t.me/kpi_library/2042
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10.03.2022 15:19
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Нація, яка читає навіть у часи війни - непереможна!

📚 Українська книжкова спільнота об'єднується заради спільної цілі - вільної та незалежної України. Ми, національна книжкова платформа Yakaboo, хочемо подякувати видавництвам, які підтримали нашу ініціативу і надали українцям свої книжки для безкоштовного читання у мобільному додатку Yakaboo:

IPIO
Meridian Czernowitz
Snowdrop
Vivat
Yakaboo Publishing
Zалізний тато
А-ба-ба-га-ла-ма-га
АДЕФ-Украина
БукРі
Вавилонська бібліотека
Видавництво 21
Видавництво Анетти Антоненко
Видавництво Старого Лева
Видавництво УКУ
Гарік Корогодський
Дилема плюс
Дискурсус
Дім Химер
Журнал "Радуга"
Ірбіс
Каламар
Книголав
Кінцевий бенефіціар
Навчальна книга - Богдан
Наірі
Нора-Друк
Ніка-Центр
Ранок
Саміт-книга
Смолоскип
Фабула
Фоліо

А також авторам:

Олександр Круглєня
Роман Кушнір
Ірина Клекіт (письменниця також пожертвувала гонорар за 3 місяці на потреби ЗСУ).
Іван Богдан (зараз перебуває на передовій і тримає оборону Маріуполя).

Як би складно не було, книги надають нам усім сил та надії на краще.

Радіємо, що ви, друзі, користуєтеся можливістю безкоштовно читати книги в мобільному додатку і ділитеся вашими відгуками. Хтось читає «Місто дівчат» в укритті, хтось слухає «Маленького принца», перебуваючи в дорозі, а хтось відволікає дітей від звуку сирен «Алісою в Країні Див».

📲 Завантажуйте мобільний додаток Yakaboo, читайте електронні та аудіокниги безкоштовно. https://t.me/kpi_library/2042
показати весь коментар
10.03.2022 15:19 Відповісти
Конь педальний, лавруша, сьогодні пропердів що расея не нападала на Україну. Думаєте бреше?
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10.03.2022 15:22 Відповісти
Этот пони. как то обмолвился перед полномасштабным вторжением в Украину .пони долго запрегают .быстро едут а еще быстрее дохнут.логика этих педалированных упырей более не имеет никакой вменяемости
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10.03.2022 16:02 Відповісти
Україна надихає.
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10.03.2022 15:25 Відповісти
Мэр Николаева:
-Не может страна, у которой на гербе курица, победить страну у которой на гербе вилка" ))
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10.03.2022 15:25 Відповісти
Да но эта курица не только у рф а на пример у Албании, Польши...
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10.03.2022 15:32 Відповісти
Там орли, а кацапів гівно в голові і курка на палочці
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10.03.2022 15:34 Відповісти
рашизм - фашизм 21 ст. Має бути й буде знищений.. Відкривайте ленд-ліз , літаки ппо, арта щоб потім війна не прийшла до вас.балаболи
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10.03.2022 15:26 Відповісти
Світова підтримка, а особливо звичайних людей це дуже добре. Але, як це допоможе мирним мешканцям Маріуполя, яких московські нацисти як німецькі в Сталінграді снарядами перемішують з землею. Невже, американські і європейські політики вважають, що якщо вбитим нацистами дітям показати ці фото вони оживуть, а ті кого вбивають зараз не загинуть.
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10.03.2022 15:27 Відповісти
Ці демонстрації у тому числі заслуга Зеленського, якого багато крутять по новинам країн-союзників. Але чи переважить це весь негатив, який чують на свою адресу західні лідери - покаже майбутнє.
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10.03.2022 16:03 Відповісти
У японца даже флаг Украины на листе A4 глянцевый. Наверняка дома у многих японцев классная техника, которую они могут себе позволить. А рашке светит только трата обесцененных рублей на еду. Какая техника, если жратва будет стоить как ювелирка.))) Одни до сих пор не верят.)))
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10.03.2022 16:47 Відповісти
 
 