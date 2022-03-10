В оперативному командуванні "Північ" розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Сьогодні - 15 день війни і оборони України від російських окупантів. Увесь цей час Чернігівщину героїчно обороняють воїни військових частин оперативного командування "Північ", не даючи ворогу просунутися на Київ. Як результат - десятки знищеної ворожої техніки, сотні вбитих та взятих у полон росіян-убивць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, на Чернігівщині один тільки лейтенант Олександр Удовіченко знищив цілий асортимент російської техніки: 3 березня - БМП (бойову машину піхоти), наступного дня ліквідував ворожий танк, а 7 березня знищив російський МТ-ЛБ. У цей же день солдат Максим Фесенко розбив ворожий бензовоз з причепом.

Зазначається також, що штаб-сержант Олександр Устименко та старший солдат Владислав Сільченко 3 березня в результаті бою знищили ворожу БМП. Разом із ними на тих же бойових позиціях на Чернігівщині сержант Ярослав Дехтеренко і солдат Сергій Собченко ліквідували ворожий мінометний розрахунок і БМП-3. А днем раніше, 2 березня, ще один ворожий МТ-ЛБ підбив молодший сержант Сергій Кабаненко.

Також повідомляється, що солдат Дмитро Лисенко та сержант Олег Варивода 4 березня знищили російський танк. Наступного дня старший солдат Станіслав Кравченко з ПЗРК підбив ворожий винищувач СУ-34.

У той же день, 5 березня, лейтенант Євген Ковальчук здійснював коригування вогню артилерії, в результаті чого вдалося нанести значний удар та зупинити прорив противника у напрямку Чернігова. Поруч лейтенант Лілія Кудінова керувала вогнем мінометної батареї.

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У Чернігівській області 6 березня солдат Денис Олєх та солдат Юрій Подаревський у результаті бою знищили два ворожі танки.

Старший солдат Сергій Стремоух одним пострілом збив ворожий БПЛА.

















"Усі дані надані командуванням однієї з військових частин ОК "Північ", а вказані військовослужбовці будуть представлені до державних нагород. Список героїчних вчинків поповнюється щодня! Слава Україні та її Героям!", - додали в командуванні.