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В оперативному командуванні "Північ" розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні - 15 день війни і оборони України від російських окупантів. Увесь цей час Чернігівщину героїчно обороняють воїни військових частин оперативного командування "Північ", не даючи ворогу просунутися на Київ. Як результат - десятки знищеної ворожої техніки, сотні вбитих та взятих у полон росіян-убивць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, на Чернігівщині один тільки лейтенант Олександр Удовіченко знищив цілий асортимент російської техніки: 3 березня - БМП (бойову машину піхоти), наступного дня ліквідував ворожий танк, а 7 березня знищив російський МТ-ЛБ. У цей же день солдат Максим Фесенко розбив ворожий бензовоз з причепом.

Зазначається також, що штаб-сержант Олександр Устименко та старший солдат Владислав Сільченко 3 березня в результаті бою знищили ворожу БМП. Разом із ними на тих же бойових позиціях на Чернігівщині сержант Ярослав Дехтеренко і солдат Сергій Собченко ліквідували ворожий мінометний розрахунок і БМП-3. А днем раніше, 2 березня, ще один ворожий МТ-ЛБ підбив молодший сержант Сергій Кабаненко.

Також повідомляється, що солдат Дмитро Лисенко та сержант Олег Варивода 4 березня знищили російський танк. Наступного дня старший солдат Станіслав Кравченко з ПЗРК підбив ворожий винищувач СУ-34.

У той же день, 5 березня, лейтенант Євген Ковальчук здійснював коригування вогню артилерії, в результаті чого вдалося нанести значний удар та зупинити прорив противника у напрямку Чернігова. Поруч лейтенант Лілія Кудінова керувала вогнем мінометної батареї.

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У Чернігівській області 6 березня солдат Денис Олєх та солдат Юрій Подаревський у результаті бою знищили два ворожі танки.

Старший солдат Сергій Стремоух одним пострілом збив ворожий БПЛА.

В оперативному командуванні Північ розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину 01
В оперативному командуванні Північ розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину 02
В оперативному командуванні Північ розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину 03
В оперативному командуванні Північ розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину 04
В оперативному командуванні Північ розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину 05
В оперативному командуванні Північ розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину 06
В оперативному командуванні Північ розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину 07
В оперативному командуванні Північ розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину 08

"Усі дані надані командуванням однієї з військових частин ОК "Північ", а вказані військовослужбовці будуть представлені до державних нагород. Список героїчних вчинків поповнюється щодня! Слава Україні та її Героям!", - додали в командуванні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ НА ВСІХ НАПРЯМКАХ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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10.03.2022 15:44
+22
Так тримати Козаче. Хороший темп. Слава Украине.
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10.03.2022 15:44
+16
Жорнова мелють повільно, але якісно.
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10.03.2022 15:48
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УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ НА ВСІХ НАПРЯМКАХ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
10.03.2022 15:44 Відповісти
Так тримати Козаче. Хороший темп. Слава Украине.
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10.03.2022 15:44 Відповісти
Весела прогулянка.
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10.03.2022 15:46 Відповісти
Жорнова мелють повільно, але якісно.
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10.03.2022 15:48 Відповісти
Слава Украини !Слава ЗСУ ! Слава нашим Героям !
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10.03.2022 15:51 Відповісти
Ещё два месяца так продержаться и - Победа!
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10.03.2022 15:53 Відповісти
Слава Україні, боріться і перемагайте
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10.03.2022 15:57 Відповісти
Какой замечательный пейзаж. Хочется любоваться целый день...
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10.03.2022 16:00 Відповісти
колорадки дідів-на-палці виявились безсилими проти святого Джавелина, чудотворця NLAW та сестри їх пречистої Стугни.

Краденими мішками із цукровим піском обклались ординці -

аналогов-нєт я хрєнєю!

особливо паскудно наліплені коробочки з протикумулятивним захистом та ідіотські сумки із упаковками для яєць
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10.03.2022 16:01 Відповісти
"з ПЗРК підбив ворожий винищувач СУ-34"

Су-34 - не винищувач, але новина приємна, беручи до увари вартість літака і ПЗРК
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10.03.2022 16:15 Відповісти
"Поплавився їх інвентар".
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10.03.2022 16:21 Відповісти
Дайте Чернігову Стінгери! Від початку війни орки літають над містом як хочуть і постійно ********!
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10.03.2022 17:13 Відповісти
Третю з верху фотку можна назвати "кацапські шкварки" .
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11.03.2022 06:29 Відповісти
Все це дуже добре, але не потрібно світити імена наших захисників. У нас на місцях ще досить бидлоти, не дай Бог постраждають рідні. Будьмо уважні! Згадаємо всіх поіменно після перемоги
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11.03.2022 07:53 Відповісти
 
 