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На Львівщині попрощалися з поліцейським Романом Рущишиним, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 10 березня, у селі Сопошин Львівського району в останню путь провели бійця батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Львів" Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Старший сержант поліції Роман Рущишин загинув 7 березня у бою з російськими загарбниками на Луганщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.

Роман – уродженець Самбірського району, йому було 44 роки. Сиротами залишились троє дітей – двоє синів та донька.

Поховали поліцейського у селі, де він проживав із родиною. Шану Герою віддали рідні та близькі, товариші по службі на чолі з очільником поліції Львівщини генералом поліції третього рангу Олександром Шляховським, командир батальйону "Львів" Роман Кровіцький, а також мешканці громади.

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На Львівщині попрощалися з поліцейським Романом Рущишиним, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині 01
На Львівщині попрощалися з поліцейським Романом Рущишиним, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині 02
На Львівщині попрощалися з поліцейським Романом Рущишиним, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині 03
На Львівщині попрощалися з поліцейським Романом Рущишиним, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині 04
На Львівщині попрощалися з поліцейським Романом Рущишиним, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині 05

Автор: Ірина Дашківська
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Вічна память Слава Героям!!!
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10.03.2022 16:58 Відповісти
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10.03.2022 17:04 Відповісти
Вічна пам'ять! Слава Герою!
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10.03.2022 17:05 Відповісти
Герої не вмирають!
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10.03.2022 19:36 Відповісти
"Смерті немає, то лише пора.
Дух не згасає, дух не вмира."
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11.03.2022 01:57 Відповісти
 
 