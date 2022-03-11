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На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські захисники вчинили розгром російської колони постачання у Чернігівській області 7 березня.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 01

"За цю операцію слід давати Героя України. Зразковий розгром колони паливозаправників ЗС РФ.

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 02

Як встановив Дмитро Путята, колона з 10 паливозаправників просувалася із сильним ескортом - 4 БТР-80 та зенітно-ракетний комплекс Оса-АКМ. Усю колону було знищено, ймовірно, в районі села Колісники", - написав Бутусов.

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 03
На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 04

Також дивіться: "Байрактар" знищив ЗРК "Бук" російських окупантів. ВIДЕО

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 05
На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 06

"Безумовно, ця успішна атака українських воїнів завдала важкої шкоди наступальним операціям російських військ", - підкреслив журналіст.

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 07
На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 08

Також читайте: Про окупантів та їхню техніку можна повідомити через Telegram чатбот "єВорог"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+68
Слава ЗСУ
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10.03.2022 18:51
+52
Суки, по копаному!
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10.03.2022 18:53
+38
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10.03.2022 18:55
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10.03.2022 18:50 Відповісти
Не на Сумщині, а на Чернігівщині. Село Колісники Прилуцького району...
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10.03.2022 20:08 Відповісти
Слава ЗСУ
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10.03.2022 18:51 Відповісти
Это уже и не новость. Дня 3-4 как было.
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10.03.2022 18:51 Відповісти
там не всё было там на бтр 80 прибор для глушения радио сигналов против мин и фугасов и гонять осу в колонне значит сцут авиацию
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10.03.2022 18:54 Відповісти
это не новость - это будни...хоть три дня, хоть... когда - это отлично !
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10.03.2022 19:06 Відповісти
Точно. Вже як подається знову = то з поміткою (оновлено) иає бути.
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10.03.2022 19:07 Відповісти
не портіть людям настрій..
хтось бачив, хтось не бачив.
орки взагалі, для підняття духу мокшам, показують свою підбиту техніку як нашу.
а вата хаваєт...
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10.03.2022 19:14 Відповісти
Отличная работа.
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10.03.2022 18:51 Відповісти
Файний пейзаж, наскільки красива природа в Україні )
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10.03.2022 18:51 Відповісти
дебилы боялись мин радиоуправляемых а получили огневой контакт во упоротыши теперь у БТрО есть горючка
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10.03.2022 18:53 Відповісти
Вдвойне молодцы! Нет, втройне! Врагов уничтожили, топливо вражеской технике не подвезли , себя топливом обеспечили. Прошу судьбу, чтобы украинцам так удалось продолжать до полной победы. СЛАВА УКРАИНЕ !
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10.03.2022 19:01 Відповісти
Суки, по копаному!
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10.03.2022 18:53 Відповісти
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10.03.2022 18:53 Відповісти
Вони удобрюють грунт.
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10.03.2022 19:01 Відповісти
По засіяному, а не по копаному)
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10.03.2022 19:03 Відповісти
там в общем 4 бтр 80 🤣разной степени поражённости
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10.03.2022 19:06 Відповісти
тыльки за це вони мали отримати люлєй !!! тварі...
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10.03.2022 19:07 Відповісти
Ще й курили в машинах. Ось до чого то призвело.)))
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10.03.2022 19:36 Відповісти
по ораному
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10.03.2022 20:52 Відповісти
Они уже через такие ***** ездят и там их найти умудряются и *********)
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10.03.2022 18:53 Відповісти
Нема їм місця в Україні, або в Мокшандію, або в землю.
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10.03.2022 18:54 Відповісти
Уй там. Це на кацапердії "*****". А в Україні - мальовничі куточки.
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10.03.2022 19:13 Відповісти
Їх уже й на метал порізали.
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10.03.2022 18:54 Відповісти
"Топляков" у полон не брати!
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10.03.2022 18:55 Відповісти
Колонна это хорошо. А где мясо ? Хоть бы одного увидеть.
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10.03.2022 18:55 Відповісти
та там в кабинах горелое
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10.03.2022 18:56 Відповісти
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10.03.2022 18:55 Відповісти
бережи вас Боженька
(і допомагай...)
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10.03.2022 19:09 Відповісти
Это в Черниговской области пару дней назад. Даже было видео где оператор называет населенный пункт.
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10.03.2022 18:55 Відповісти
Хто підкаже, що це за бойовий павук був у кацапів?

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10.03.2022 18:56 Відповісти
Это был когда-то ЗРК Оса
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10.03.2022 18:56 Відповісти
Он ремонту подлежит?
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10.03.2022 19:07 Відповісти
на металлолом
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10.03.2022 19:10 Відповісти
так, трохи підфарбувати тіки
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10.03.2022 19:11 Відповісти
попадания не было, оно так и приехало, просто экипаж бросил
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10.03.2022 20:18 Відповісти
Та де там!
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10.03.2022 19:16 Відповісти
Просто талію втратила оса
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10.03.2022 19:22 Відповісти
зрк ОСА 10м
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10.03.2022 18:57 Відповісти
Кракен.
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10.03.2022 18:59 Відповісти
взагалі-то більше схоже на тзмку до оси
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10.03.2022 19:07 Відповісти
Бойові підараси!
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10.03.2022 19:39 Відповісти
Десептикон какой-то
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10.03.2022 20:10 Відповісти
шось не похоже что по ним кто то стрелял...скорее они застряли и бросили технику...а наши слили солярку и подожгли
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10.03.2022 18:56 Відповісти
да ты шо у 80ки бочина нах выгорела и почему-то башню развернуть успел
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10.03.2022 18:58 Відповісти
Да и вообще ихтамнет. А Оса так и приехала в Украину, в виде металлолома.
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10.03.2022 19:04 Відповісти
мурза там хрень с бтера валяется то система против радио взрывных фугасов а тут огневой в во весь рост конвойный взвод всё ***** они не обучаемые
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10.03.2022 19:09 Відповісти
Ждали снизу и сверху, а прилетело справа. И где-то русские танкисты бросят еще пару танчиков, бо топлива йок.
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10.03.2022 19:12 Відповісти
так там же ракеты были внутри...когда подожгли, они и повзрывались
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10.03.2022 19:12 Відповісти
это с гей тусы орков рпг в башню и у зсу транспортёр
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10.03.2022 19:12 Відповісти
Вася, значит за нас сама земля, природа не хочет пропустить лжебратьев и нам помогает. Слава Украине!
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10.03.2022 19:09 Відповісти
Окуєть, мля!
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10.03.2022 18:57 Відповісти
распаковка лута от кацапов - доставляет https://twitter.com/i/status/1501957170157568011
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10.03.2022 19:03 Відповісти
100 відсотково з заходу хлопці
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10.03.2022 19:15 Відповісти
ой мля ой не повезло наши там маталыгу и т 72 б залутали и вот что в маталыге армия мародёров
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10.03.2022 19:17 Відповісти
я ж говорив..то дич..орки..якшо воно в селі в своєму )(уйлостані на дорозі асфальту не бачило та освітлення, то шо можна казати
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10.03.2022 19:32 Відповісти
русня смародерила хп шный лазерный принтер. падлюки, явно у мирных скарб смародерили.
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10.03.2022 19:41 Відповісти
Слава ЗСУ!!! А де трупаки?
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10.03.2022 19:04 Відповісти
сча будут -вот устал на Киев бежать
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10.03.2022 19:19 Відповісти
то на парад зібрався.па Крєщатіку, а попав до чорта в пекло
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10.03.2022 19:34 Відповісти
рузький чудо вытязь прилег отдохнуть, на веки вечные. или от боярки на службе сгорел.
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10.03.2022 19:42 Відповісти
https://youtu.be/9tuvUKx1_1E

Песня: Вставай, народ Украинский
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10.03.2022 19:06 Відповісти
ору пёрли кацы пушко нету у них пушко
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10.03.2022 19:15 Відповісти
152 мм Мста-Б
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10.03.2022 19:26 Відповісти
Ні це 122 ка
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10.03.2022 19:31 Відповісти
СТОП *****!!!

Ви подивіться скільки наше ВСУ і тероборона спалили *****вської техніки,а ***** всеодно пре і пре.
Але кінец не загорами.Ще два тижні і буде по всьому.
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10.03.2022 19:24 Відповісти
Вот красавчики эти Китайцы респект и уважение им, будет хит сезона

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10.03.2022 19:42 Відповісти
😁😂
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10.03.2022 19:58 Відповісти
каждый такой раздолбленый караван стоит больше чем мордовские танки. т.к. без него эти танки очень быстро бросаются в поле а удмурты сливая остатки в бмп ху собираются в кучу и тикают.
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10.03.2022 19:48 Відповісти
О москаляки радио фугасов боятся глушилками начали пользоваться!Подкину им грусти надеюсь кломент прочитают наши военные.
Для дистанционного подрыва фугасов при работающем РЕБ генераторе эффективно производить подрыв по лазерному лучу.
Передающий блок собирается из лазерной указки+ оптический прицел+ тренога+выносная кнопка лазерной указки.
Блок подрыва

Дистанционный выключатель света на основе лазера

Эта простая схема дистанционного выключателя построена на таймере NE555. В качестве управляющего элемента использована лазерная указка. Эта схема была опробована в работе с расстояния 50 метров и показала хорошие результаты. По большому счету дальность действия зависит от мощности и качества самого лазера. Электрическая схема дистанционного выключателя на рис.1



При наведении лазерного луча на фоторезистор U1 происходит включение нагрузки через электромагнитное реле, а при фокусировке лазерного луча на фоторезистор U2 - выключение.
Дальше к +- провода и сам фугас.

Данный прибор полностью не чувствителен к средствам РЕБ,быстро устанавливается на месте,собирается в любой радио мастерской,позволяет работать на дистанции 1000+метров.
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10.03.2022 20:18 Відповісти
 
 