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На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські захисники вчинили розгром російської колони постачання у Чернігівській області 7 березня.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За цю операцію слід давати Героя України. Зразковий розгром колони паливозаправників ЗС РФ.
Як встановив Дмитро Путята, колона з 10 паливозаправників просувалася із сильним ескортом - 4 БТР-80 та зенітно-ракетний комплекс Оса-АКМ. Усю колону було знищено, ймовірно, в районі села Колісники", - написав Бутусов.
"Безумовно, ця успішна атака українських воїнів завдала важкої шкоди наступальним операціям російських військ", - підкреслив журналіст.
Топ коментарі
+68 Yan Pastars
показати весь коментар10.03.2022 18:51
+52 Николай Украинец 035fd2b7
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+38 Шимус
показати весь коментар10.03.2022 18:55
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Будь ласка, зачекайте...
хтось бачив, хтось не бачив.
орки взагалі, для підняття духу мокшам, показують свою підбиту техніку як нашу.
а вата хаваєт...
(і допомагай...)
Песня: Вставай, народ Украинский
Ви подивіться скільки наше ВСУ і тероборона спалили *****вської техніки,а ***** всеодно пре і пре.
Але кінец не загорами.Ще два тижні і буде по всьому.
Для дистанционного подрыва фугасов при работающем РЕБ генераторе эффективно производить подрыв по лазерному лучу.
Передающий блок собирается из лазерной указки+ оптический прицел+ тренога+выносная кнопка лазерной указки.
Блок подрыва
Дистанционный выключатель света на основе лазера
Эта простая схема дистанционного выключателя построена на таймере NE555. В качестве управляющего элемента использована лазерная указка. Эта схема была опробована в работе с расстояния 50 метров и показала хорошие результаты. По большому счету дальность действия зависит от мощности и качества самого лазера. Электрическая схема дистанционного выключателя на рис.1
При наведении лазерного луча на фоторезистор U1 происходит включение нагрузки через электромагнитное реле, а при фокусировке лазерного луча на фоторезистор U2 - выключение.
Дальше к +- провода и сам фугас.
Данный прибор полностью не чувствителен к средствам РЕБ,быстро устанавливается на месте,собирается в любой радио мастерской,позволяет работать на дистанции 1000+метров.