Хірург Дмитро Ганич лишився один проводити операції у Попасній. Йому допомагає лише одна медсестра. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Завідувач хірургічного відділення Попасної в Донецькій області Дмитро Ганич лишився сам проводити операції. Йому допомагає лише одна медсестра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Попасная.City.
"Дмитро Валерійович Ганич – зав хірургічного відділення лікарні Попасної. До 5 березня у лікарні ще був медперсонал. Але після цього він залишився робити операції з однією медсестрою.
Ця відважна людина досі надає медичну допомогу в бойових умовах, робить перев'язки та дрібні операції, а також зараз виконує функції завгоспу", - пише видання.
Щоб уберегти дороге обладнання та збільшити шанси зберегти життя, вдалося набрати 26 мішків піску та закласти вікна біля кімнати, де проводяться операції. У цьому допомогли небайдужі:
"У цьому сильно допомогли два сміливі хлопці Олександр Чемрат та Андрій Ткаченко. Вони під час підвезення потрапили під обстріл. А Микола Дульнявка також допомагав на місці гасіння пожежі, коли до лікарні 9 березня потрапив снаряд та на його ліквідацію прибула безстрашна пожежно-рятувальна команда №30".
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Мнения / Общество 10-мар, 18:199 0 0
Моя любимая Болгария! Мои добрые болгары! Я уже достаточно давно живу в Болгарии, чтобы называть ее своей, а болгар - своими.
Я знаю ваш язык и ваши обычаи. Я праздную ваши праздники. Я умею и люблю готовить боб-чорбу, шкембэ, капаму, печени картофи с прас, яйца по-панагюрски и много чего еще. Я разбираюсь в болгарском вине лучше многих жителей солнечной Болгарии.
И мне есть что вам сказать и что вам пожелать.
В моей стране, в моей Украине сейчас идет война. Страшная война, такая война, которой не было на планете с 1945 года.
На Украину напали руZZкие. Это именно война, а «специальная военная операция», как везде брешут руZZкие.
Посмотрите на фото. Это Харьков сейчас.
РуZZкие бомбят и расстреливают наши мирные города, расстреливают мирные людей, грабят и убивают.
Всех руZZких, которые пришли на нашу землю, мы обязательно убьем. Военные преступники, которые обстреливают наши города и сбрасывают бомбы на наши города, не спрячутся нигде. Мы их всех убьем.
Я знаю, что война от вас далеко. Что эта война вас особо не трогает. Но я хочу вас предупредить. Прислушайтесь.
Вы, болгары, очень любите руZZких. Вы называете их «братушками». Вы смотрите руZZкое телевидение. Вы продаете руZZким свою землю, апартаменты, дома. Позволяете руZZким создавать в Болгарии бизнес. Уже сейчас в Болгарии есть целые поселения руZZких.
Сейчас в Болгарию хлынет поток руZZких. К вам приедут сотни тысяч, если не миллионы носителей отдельной хромосомы. И вот вам мой прогноз:
Сначала руZZкие просто поселятся в Болгарии. Они не будут учить болгарский язык, следовать вашей культуре.
Потом руZZкие освоятся, и начнут наглеть. Они будут называть вас цыганами или придумают другое обидное название, как придумывают всем народам.
Потом руZZкие начнут требовать особого уважения к ним и будут заставлять вас разговаривать на руZZком языке. Они будут называть вас нацистами, националистами и фашистами.
А потом руZZкие начнут вас убивать. За то, что вы болгары. За то, что вы разговариваете на болгарском языке. За то, что вы умеете делать вино, ракию и суджук. За то, что вы просто есть. Они будут вас убивать и грабить. Они будут делать то, что делают сейчас в Украине.
Это любимое занятие руZZких. Убивать и грабить.
Прислушайтесь ко мне, болгары! Когда я много, очень много раз повторял моим болгарским друзьям, что руZZкие обязательно нападут на Украину и развяжут самую кровавую войну в мире, мне никто не верил.
Сейчас я говорю вам, болгары - руZZкие обязательно нападут на вас и будут вас убивать.
Болгары! Гоните руZZких со своей земли!
Не пускайте их в свои отели и рестораны!
Не продавайте им недвижимость!
Не давайте им право на проживание!
Любыми способами! Любыми, потому что руZZкие - не люди.
Иначе через 5 или 10 или 20 лет руZZкие превратят вашу прекрасную землю в кровавое месиво.
Мои любимые и добрые болгары! Переведите эту статью на болгарский язык и отправьте во все болгарские СМИ. Не повторяйте наших ошибок!
Мы убьем всех руZZких, которые пришли на нашу украинскую землю. Мы их сейчас убиваем со скоростью 1500 руZZких в день.
Мы их калечим со скоростью 4500 руZZких в день. Смотрите на нас. Э
то ждет вас, болгары, потому что вы пускаете нелюдей в свой дом.
Прислушайтесь ко мне.
Слава Украине!
Мы победим!
Ваш Готельєр - бандерівець
«На лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z»
- Россия стремительно превращается в остров, - пишет в своем Telegram-канале российский писатель Борис Акунин. - Есть Большая Земля - и есть кусок суши, на котором осталось много живых людей, в том числе для меня очень важных.
Я знаю, как им плохо. На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение. Белое видится им черным, черное - белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z.
Тех, у кого иммунитет к этой заразе, выслеживают. Они в еще большей опасности.
Наблюдать за этим со стороны невыносимо. Что делать - пока непонятно.
Но лечить первых и спасать вторых необходимо.
Все время только об этом и думаю.
(доповню трохи)
Бережи вас Господь.
(конечно не хотелось бы такой беды!)!!!