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Хірург Дмитро Ганич лишився один проводити операції у Попасній. Йому допомагає лише одна медсестра. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завідувач хірургічного відділення Попасної в Донецькій області Дмитро Ганич лишився сам проводити операції. Йому допомагає лише одна медсестра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Попасная.City.

"Дмитро Валерійович Ганич – зав хірургічного відділення лікарні Попасної. До 5 березня у лікарні ще був медперсонал. Але після цього він залишився робити операції з однією медсестрою. 

Ця відважна людина досі надає медичну допомогу в бойових умовах, робить перев'язки та дрібні операції, а також зараз виконує функції завгоспу", - пише видання.

Хірург Дмитро Ганич лишився один проводити операції у Попасній. Йому допомагає лише одна медсестра 01

Щоб уберегти дороге обладнання та збільшити шанси зберегти життя, вдалося набрати 26 мішків піску та закласти вікна біля кімнати, де проводяться операції. У цьому допомогли небайдужі:

"У цьому сильно допомогли два сміливі хлопці Олександр Чемрат та Андрій Ткаченко. Вони під час підвезення потрапили під обстріл. А Микола Дульнявка також допомагав на місці гасіння пожежі, коли до лікарні 9 березня потрапив снаряд та на його ліквідацію прибула безстрашна пожежно-рятувальна команда №30".

Хірург Дмитро Ганич лишився один проводити операції у Попасній. Йому допомагає лише одна медсестра 02
Хірург Дмитро Ганич лишився один проводити операції у Попасній. Йому допомагає лише одна медсестра 03
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Топ коментарі
+52
таким людям, треба при житті па,ятник ставити.
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10.03.2022 19:25
+26
Герої! Справжні лікарі!!!
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10.03.2022 19:25
+23
Открытое письмо Болгарии
Мнения / Общество 10-мар, 18:199 0 0

Моя любимая Болгария! Мои добрые болгары! Я уже достаточно давно живу в Болгарии, чтобы называть ее своей, а болгар - своими.

Я знаю ваш язык и ваши обычаи. Я праздную ваши праздники. Я умею и люблю готовить боб-чорбу, шкембэ, капаму, печени картофи с прас, яйца по-панагюрски и много чего еще. Я разбираюсь в болгарском вине лучше многих жителей солнечной Болгарии.

И мне есть что вам сказать и что вам пожелать.

В моей стране, в моей Украине сейчас идет война. Страшная война, такая война, которой не было на планете с 1945 года.

На Украину напали руZZкие. Это именно война, а «специальная военная операция», как везде брешут руZZкие.

Посмотрите на фото. Это Харьков сейчас.

РуZZкие бомбят и расстреливают наши мирные города, расстреливают мирные людей, грабят и убивают.

Всех руZZких, которые пришли на нашу землю, мы обязательно убьем. Военные преступники, которые обстреливают наши города и сбрасывают бомбы на наши города, не спрячутся нигде. Мы их всех убьем.

Я знаю, что война от вас далеко. Что эта война вас особо не трогает. Но я хочу вас предупредить. Прислушайтесь.

Вы, болгары, очень любите руZZких. Вы называете их «братушками». Вы смотрите руZZкое телевидение. Вы продаете руZZким свою землю, апартаменты, дома. Позволяете руZZким создавать в Болгарии бизнес. Уже сейчас в Болгарии есть целые поселения руZZких.

Сейчас в Болгарию хлынет поток руZZких. К вам приедут сотни тысяч, если не миллионы носителей отдельной хромосомы. И вот вам мой прогноз:

Сначала руZZкие просто поселятся в Болгарии. Они не будут учить болгарский язык, следовать вашей культуре.

Потом руZZкие освоятся, и начнут наглеть. Они будут называть вас цыганами или придумают другое обидное название, как придумывают всем народам.

Потом руZZкие начнут требовать особого уважения к ним и будут заставлять вас разговаривать на руZZком языке. Они будут называть вас нацистами, националистами и фашистами.

А потом руZZкие начнут вас убивать. За то, что вы болгары. За то, что вы разговариваете на болгарском языке. За то, что вы умеете делать вино, ракию и суджук. За то, что вы просто есть. Они будут вас убивать и грабить. Они будут делать то, что делают сейчас в Украине.

Это любимое занятие руZZких. Убивать и грабить.

Прислушайтесь ко мне, болгары! Когда я много, очень много раз повторял моим болгарским друзьям, что руZZкие обязательно нападут на Украину и развяжут самую кровавую войну в мире, мне никто не верил.

Сейчас я говорю вам, болгары - руZZкие обязательно нападут на вас и будут вас убивать.

Болгары! Гоните руZZких со своей земли!

Не пускайте их в свои отели и рестораны!

Не продавайте им недвижимость!

Не давайте им право на проживание!

Любыми способами! Любыми, потому что руZZкие - не люди.

Иначе через 5 или 10 или 20 лет руZZкие превратят вашу прекрасную землю в кровавое месиво.

Мои любимые и добрые болгары! Переведите эту статью на болгарский язык и отправьте во все болгарские СМИ. Не повторяйте наших ошибок!

Мы убьем всех руZZких, которые пришли на нашу украинскую землю. Мы их сейчас убиваем со скоростью 1500 руZZких в день.

Мы их калечим со скоростью 4500 руZZких в день. Смотрите на нас. Э

то ждет вас, болгары, потому что вы пускаете нелюдей в свой дом.

Прислушайтесь ко мне.

Слава Украине!

Мы победим!

Ваш Готельєр - бандерівець



«На лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z»

- Россия стремительно превращается в остров, - пишет в своем Telegram-канале российский писатель Борис Акунин. - Есть Большая Земля - и есть кусок суши, на котором осталось много живых людей, в том числе для меня очень важных.

Я знаю, как им плохо. На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение. Белое видится им черным, черное - белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z.

Тех, у кого иммунитет к этой заразе, выслеживают. Они в еще большей опасности.

Наблюдать за этим со стороны невыносимо. Что делать - пока непонятно.

Но лечить первых и спасать вторых необходимо.

Все время только об этом и думаю.
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10.03.2022 19:26
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таким людям, треба при житті па,ятник ставити.
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10.03.2022 19:25 Відповісти
Яка цінність в пам'ятнику? Думаю, він був би радий хорошими умовами праці та кращим рівнем життя в цілому
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10.03.2022 19:52 Відповісти
Аааа, так это власть разбомбила больницу!
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10.03.2022 19:36 Відповісти
розбомбити лікарню це не про...б, це злочин.
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10.03.2022 19:45 Відповісти
На Всю Попасную остался только Ганич - остальные погибли при бомбежке?! Ты это хочешь сказать?
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10.03.2022 20:15 Відповісти
Герой ! Титан!
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10.03.2022 19:25 Відповісти
Герої! Справжні лікарі!!!
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10.03.2022 19:25 Відповісти
God bless you!
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10.03.2022 19:25 Відповісти
Открытое письмо Болгарии
Мнения / Общество 10-мар, 18:199 0 0

Моя любимая Болгария! Мои добрые болгары! Я уже достаточно давно живу в Болгарии, чтобы называть ее своей, а болгар - своими.

Я знаю ваш язык и ваши обычаи. Я праздную ваши праздники. Я умею и люблю готовить боб-чорбу, шкембэ, капаму, печени картофи с прас, яйца по-панагюрски и много чего еще. Я разбираюсь в болгарском вине лучше многих жителей солнечной Болгарии.

И мне есть что вам сказать и что вам пожелать.

В моей стране, в моей Украине сейчас идет война. Страшная война, такая война, которой не было на планете с 1945 года.

На Украину напали руZZкие. Это именно война, а «специальная военная операция», как везде брешут руZZкие.

Посмотрите на фото. Это Харьков сейчас.

РуZZкие бомбят и расстреливают наши мирные города, расстреливают мирные людей, грабят и убивают.

Всех руZZких, которые пришли на нашу землю, мы обязательно убьем. Военные преступники, которые обстреливают наши города и сбрасывают бомбы на наши города, не спрячутся нигде. Мы их всех убьем.

Я знаю, что война от вас далеко. Что эта война вас особо не трогает. Но я хочу вас предупредить. Прислушайтесь.

Вы, болгары, очень любите руZZких. Вы называете их «братушками». Вы смотрите руZZкое телевидение. Вы продаете руZZким свою землю, апартаменты, дома. Позволяете руZZким создавать в Болгарии бизнес. Уже сейчас в Болгарии есть целые поселения руZZких.

Сейчас в Болгарию хлынет поток руZZких. К вам приедут сотни тысяч, если не миллионы носителей отдельной хромосомы. И вот вам мой прогноз:

Сначала руZZкие просто поселятся в Болгарии. Они не будут учить болгарский язык, следовать вашей культуре.

Потом руZZкие освоятся, и начнут наглеть. Они будут называть вас цыганами или придумают другое обидное название, как придумывают всем народам.

Потом руZZкие начнут требовать особого уважения к ним и будут заставлять вас разговаривать на руZZком языке. Они будут называть вас нацистами, националистами и фашистами.

А потом руZZкие начнут вас убивать. За то, что вы болгары. За то, что вы разговариваете на болгарском языке. За то, что вы умеете делать вино, ракию и суджук. За то, что вы просто есть. Они будут вас убивать и грабить. Они будут делать то, что делают сейчас в Украине.

Это любимое занятие руZZких. Убивать и грабить.

Прислушайтесь ко мне, болгары! Когда я много, очень много раз повторял моим болгарским друзьям, что руZZкие обязательно нападут на Украину и развяжут самую кровавую войну в мире, мне никто не верил.

Сейчас я говорю вам, болгары - руZZкие обязательно нападут на вас и будут вас убивать.

Болгары! Гоните руZZких со своей земли!

Не пускайте их в свои отели и рестораны!

Не продавайте им недвижимость!

Не давайте им право на проживание!

Любыми способами! Любыми, потому что руZZкие - не люди.

Иначе через 5 или 10 или 20 лет руZZкие превратят вашу прекрасную землю в кровавое месиво.

Мои любимые и добрые болгары! Переведите эту статью на болгарский язык и отправьте во все болгарские СМИ. Не повторяйте наших ошибок!

Мы убьем всех руZZких, которые пришли на нашу украинскую землю. Мы их сейчас убиваем со скоростью 1500 руZZких в день.

Мы их калечим со скоростью 4500 руZZких в день. Смотрите на нас. Э

то ждет вас, болгары, потому что вы пускаете нелюдей в свой дом.

Прислушайтесь ко мне.

Слава Украине!

Мы победим!

Ваш Готельєр - бандерівець



«На лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z»

- Россия стремительно превращается в остров, - пишет в своем Telegram-канале российский писатель Борис Акунин. - Есть Большая Земля - и есть кусок суши, на котором осталось много живых людей, в том числе для меня очень важных.

Я знаю, как им плохо. На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение. Белое видится им черным, черное - белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z.

Тех, у кого иммунитет к этой заразе, выслеживают. Они в еще большей опасности.

Наблюдать за этим со стороны невыносимо. Что делать - пока непонятно.

Но лечить первых и спасать вторых необходимо.

Все время только об этом и думаю.
показати весь коментар
10.03.2022 19:26 Відповісти
Це Лікар ! З великої літери!
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10.03.2022 19:27 Відповісти
Лікар від Бога !
(доповню трохи)
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10.03.2022 19:29 Відповісти
Це просто справжній лікар, бо хто ще окрім нього це зробить?
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10.03.2022 19:38 Відповісти
І Медсестра
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10.03.2022 20:35 Відповісти
Наташа Сумская - возможно, её так зовут
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10.03.2022 20:39 Відповісти
Людина з великої букви! Після війни має отримати ероя
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10.03.2022 19:29 Відповісти
Велика повага!
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10.03.2022 19:32 Відповісти
Боже, які Люди.
Бережи вас Господь.
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10.03.2022 19:37 Відповісти
Дмитро, молодець!
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10.03.2022 19:38 Відповісти
Украинский народ всегда славился своими Героями! Преклоняю колено, пан Ганич и команда!
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10.03.2022 19:49 Відповісти
Про таких людей треба в історії України писати.
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10.03.2022 19:50 Відповісти
Человек делает своё дело, а не сидит на телеканалах, и не раздаёт налево-направо интервью. Молодец!
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10.03.2022 19:51 Відповісти
Це Людина з великої букви! Дай, Боже, йому здоров'я!
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10.03.2022 19:56 Відповісти
справжня людина
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10.03.2022 20:05 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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10.03.2022 21:07 Відповісти
Не зря говорят, что люди познаются в беде
(конечно не хотелось бы такой беды!)!!!
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10.03.2022 21:27 Відповісти
 
 