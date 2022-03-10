Хірург Дмитро Ганич лишився один проводити операції у Попасній. Йому допомагає лише одна медсестра. ФОТОрепортаж

Завідувач хірургічного відділення Попасної в Донецькій області Дмитро Ганич лишився сам проводити операції. Йому допомагає лише одна медсестра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Попасная.City.

"Дмитро Валерійович Ганич – зав хірургічного відділення лікарні Попасної. До 5 березня у лікарні ще був медперсонал. Але після цього він залишився робити операції з однією медсестрою.

Ця відважна людина досі надає медичну допомогу в бойових умовах, робить перев'язки та дрібні операції, а також зараз виконує функції завгоспу", - пише видання.

Щоб уберегти дороге обладнання та збільшити шанси зберегти життя, вдалося набрати 26 мішків піску та закласти вікна біля кімнати, де проводяться операції. У цьому допомогли небайдужі:

"У цьому сильно допомогли два сміливі хлопці Олександр Чемрат та Андрій Ткаченко. Вони під час підвезення потрапили під обстріл. А Микола Дульнявка також допомагав на місці гасіння пожежі, коли до лікарні 9 березня потрапив снаряд та на його ліквідацію прибула безстрашна пожежно-рятувальна команда №30".



