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27 лютого ЗСУ під Херсоном знищила російського майора Бурлакова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ знищили майора російської армії Андрія Бурлакова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це підтверджує російська преса.

Читайте також: На Сумщині українські воїни знищили колону постачання окупантів. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що гвардії майор Бурлаков Андрій Петрович, заступник начальника штабу розвідки – начальник розвідки полку, був вбитий Збройними силами України 27 лютого, коли він у складі окупаційної армії намагався захопити аеропорт Херсона.

27 лютого ЗСУ під Херсоном знищила російського майора Бурлакова 01

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Топ коментарі
+70
У них у всех парадная форма какая-то нацистская. ******** кацапы совсем.
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10.03.2022 19:55
+39
На нашего Киву похож..

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10.03.2022 19:57
+17
Слова мого сина; "Не здивуюся, якщо згодом виявиться, що у путлєра є капище Гітлера, на якого він потайки молиться." А зараз в Україні Пу вирішив здійснити жертвоприношення. Хай себе принесе в жертву, нацист сраний.
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10.03.2022 20:01
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У них у всех парадная форма какая-то нацистская. ******** кацапы совсем.
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10.03.2022 19:55 Відповісти
Якась еклектика.
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10.03.2022 20:00 Відповісти
фу!!!!! ну и набегалась я.... за этой харей!!!!! сказала--- пуля влетая в лобешник.... Баранова... который стал покойником....
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10.03.2022 21:01 Відповісти
Слова мого сина; "Не здивуюся, якщо згодом виявиться, що у путлєра є капище Гітлера, на якого він потайки молиться." А зараз в Україні Пу вирішив здійснити жертвоприношення. Хай себе принесе в жертву, нацист сраний.
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10.03.2022 20:01 Відповісти
вже є..можете самі загуглити..і називається Храм Оружія..там зберігаеться фуражка Адольфа а сходи виплавлені з німецьких танків
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10.03.2022 20:07 Відповісти
на самом деле есть - это такая церква из чёрного кирпича, и там в ней под горельефом двадцати восьми святых великомучеников-панфиловев под стеклом какие-то кальсоны алоизыча хранятся.
Странно, что Вы не знаете.
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10.03.2022 20:12 Відповісти
Нахера мені мізки засмічувати?!
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10.03.2022 20:16 Відповісти
Я не Ваш син, щоби засмічувати Вам мізки капищами гітлера. Ви самі це сміття сюди принесли, і я з Bob Fayn Вам відповіли.
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10.03.2022 20:23 Відповісти
ПНХ.
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10.03.2022 20:26 Відповісти
прийми заспокійливе.
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10.03.2022 20:29 Відповісти
Черная - потому, что толерантная. А еще там ******** кучкуются - полная толерантность!
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11.03.2022 12:40 Відповісти
Их форма такая же жалкая пародия на немецкую как и их вяликая армия пародия на Вермахт.
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10.03.2022 20:05 Відповісти
Согласен что они пытаются копировать Вермахт во всем... но слабо получается... что с формой, что с броском мангуста.
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10.03.2022 20:08 Відповісти
На 14 день войны Гудериан уже брал Брест, а эти берут кур в курятниках.
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10.03.2022 20:09 Відповісти
брест був взятий в перший день війни. Мінськ і Ріга - на сьомий. На чотирнадцятий дійшла черга смоленська і пскова
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10.03.2022 20:44 Відповісти
Брест частини Вермахта взяли 14 вересня 1939 року, потім був парад РСЧА та Вермахта і по Пакту Молотова Рібентропа німці віддали його більшовикам, а другий раз німці його брали 22 червня 1941 року
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10.03.2022 21:01 Відповісти
и пушки 88 у кацапов нет и не предвидится
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10.03.2022 21:47 Відповісти
как у лакеев)))
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10.03.2022 20:11 Відповісти
Почта Росии ..не шутка
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10.03.2022 20:16 Відповісти
ХВОРМА ЯЛЯ СС КАЦАПСТАН!
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10.03.2022 20:25 Відповісти
Туди цапу й дорога!
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10.03.2022 19:56 Відповісти
Всі лисі,страшні,тільки рогів не вистачає.
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10.03.2022 19:57 Відповісти
У них роги на парадних шоломах.
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10.03.2022 20:02 Відповісти
На нашего Киву похож..

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10.03.2022 19:57 Відповісти
Вылетые орки.
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10.03.2022 20:23 Відповісти
на за .. лу.. пу ,он похож кем и являлся
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10.03.2022 20:27 Відповісти
Так он получается, уже посетил концерты кабздона, алексанрова и задорнова. И его уже даже подлечила дохтур лиза.
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10.03.2022 19:57 Відповісти
на концерт к кобзону
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10.03.2022 19:57 Відповісти
Орк.
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10.03.2022 19:58 Відповісти
Кобзон по три концерта в день даёт.
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10.03.2022 19:58 Відповісти
А что у них за дебильная парадная форма со стоячими вопотничками..как при Сталине была? Павлины куевы.
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10.03.2022 19:58 Відповісти
это копия совковой образца 45 года, только пошитая китайцами. можете посмотреть съемки параденмарша на крысной площадке.
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10.03.2022 20:01 Відповісти
кива! узнайош брата колю?!
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10.03.2022 19:59 Відповісти
Убить надо ВСЕХ кацапских оккупантов ...и мы убьём .
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10.03.2022 19:59 Відповісти
щось мені та хворма нагадує...
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10.03.2022 20:02 Відповісти
Форма у фріців гарна. Москалі запали.
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10.03.2022 20:07 Відповісти
Так запали, шо аж вкрали.
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10.03.2022 20:10 Відповісти
Вони все в них вкрали.
Певно путлєр, проживаючи у Німеччині, ще тоді запав на Гітлера.
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10.03.2022 20:12 Відповісти
Про попереднього такого, що теж був у потєшній формі, хтось з коментаторів тут написав: "Походу косплєїл Котовского" 😂
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10.03.2022 20:02 Відповісти
подох шакал !
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10.03.2022 20:04 Відповісти
Штурмбаннфюрер.
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10.03.2022 20:09 Відповісти
собаці собача смерть
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10.03.2022 20:09 Відповісти
Совпадение? Не думаю.


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10.03.2022 20:11 Відповісти
Все збігається, окрім морди лапотної.
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10.03.2022 20:13 Відповісти
Форма у вермахта була від Hugo Boss.
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Какое совпадение? Лысый из Браззерс что ли?)
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10.03.2022 21:10 Відповісти
кнопочку "показати весь комнтар" нажми и увидишь какой там браззерс
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10.03.2022 21:17 Відповісти
Ja-ja!
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11.03.2022 12:41 Відповісти
які ж в них дегенератівні морди.... одна ізвіліна і та від топора
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10.03.2022 20:14 Відповісти
Злупа з вухами.
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10.03.2022 20:20 Відповісти
ЗДОХЛО ЩЕ ОДНА ПАДАЛЬ!
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10.03.2022 20:23 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!
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10.03.2022 20:24 Відповісти
земля бетоном ***** ватная- Слава Украине ,Слава ЗСУ !!!
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Форма эсесовская
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10.03.2022 20:27 Відповісти
тот кто эти петлицы придумал на воротнике - имеет своеобразное чувство юмора
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10.03.2022 20:47 Відповісти
Гори в пеклі, лайно.
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10.03.2022 21:02 Відповісти
 
 