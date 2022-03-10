27 лютого ЗСУ під Херсоном знищила російського майора Бурлакова. ФОТО

ЗСУ знищили майора російської армії Андрія Бурлакова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це підтверджує російська преса.

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Повідомляється, що гвардії майор Бурлаков Андрій Петрович, заступник начальника штабу розвідки – начальник розвідки полку, був вбитий Збройними силами України 27 лютого, коли він у складі окупаційної армії намагався захопити аеропорт Херсона.

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