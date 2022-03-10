"Азов" після бою на Київщині захопив трофейні документи військ РФ. ПЕРЕЛІК ОКУПАНТІВ

Після успішних ударів ОПСП ЗСУ "Азов" та 72 бригади по танковій колоні військ РФ під час бою в Броварському районі на Київщині нашим бійцям вдалося здобути документи знищених окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Нацкорпус".

Серед документації, зокрема, список особового складу 2 танкового взводу 3 танкової роти 1 танкового батальйону в/ч 93992.

Як свідчать дані з відкритих джерел, до в/ч 93992 приписаний 6-тий танковий полк (м. Чебаркуль, Челябінської області) з почесною назвою "Львівський" 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу РФ.

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Список особового складу й дані родичів російських окупантів в оригіналі:

Ст. лейтенант Кобзарь Дмитрий Андреевич, 31.08.1995 р.н. (Мать: Кобзарь Светлана Валентиновна, отец: Кобзарь Андрей Павлович)

Рядовой Зайцев Євгений Викорович, 23.11.1999 р.н. (Мать: Турманова Елена Викторовна, сестра: Зайцева Ирина Викторовна, г. Копейск, ул. Томская, 17, кв. 11).

Рядовой Малышенко Иван Владиславович, 31.07.1999 р.н. (Мать: Малишенко Елена Владимировна, Томская обл., с. Каргасок, ул. Герасимова, 116, кв. 7).

Ст. сержант Иванов Владимир Николаевич, 30.07.1991 р.н. (Жена: Иванова Катерина Юрьевна, г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 4, кв. 13).

Рядовой Квашнин Алексей Сергеевич, 30.03.2001 р.н. (Мать: Квашнина Ирина Александровна, отец: Квашнин Сергей Иванович, Курганская обл., с. Сетовное, ул. Центральная, 66, кв. 2).

Рядовой Косарев Владислав Александрович, 04.06.2001 р.н. (Мать: Байкалева Оксана Викторовна, Байков Сергей Александрович, Свердловская обл.)

Сержант Манасов Алим Аманбаевич, 26.08.1997 р.н. (Мать: Манасова Улболсин Адилбековна, Манасов Аманбай, Оренбургская обл. пос. Светлый, ул. Орская, 2)

Рядовой Грипас Егор Антонович, 12.09.1999 р.н. (Мать: Иванова Надежда Николаевна, Грипас Антон Павлович, Челябинская обл., с. Казанцево, ул. Ленина, 20).

Мл. сержант Лохматов Данила Сергеевич, 06.10.2002 (Мать: Лохматова Алсу Равшановна, отец: Лохматов Сергей Анатольевич, г. Саратов, ул. Батавина, 13в, кв.108).

Ефрейтор Смирнов Дмитрий Алексеевич, 22.01.2000 г.р. (Мать: Смирнов Андрей Алексеевич, Смирнова Ольга Николаевна, Томская обл., ДМП "Жемчужина", ул. Алексеева, 3).

Ст.сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 г.р. (Жена: Артамонова Евгения Сергеевна, г.Чебаркуль, ул. Ленина, 44а, кв.58. Мать: Артамонова Наталья Михайловна, Тюменская обл., г. Муравленко, ул. Нефтяников, 17, кв. 2).

Рядовой Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 г.р. (Отец: Михайлов Александр, респ. Татарстан, г. Казань, пос. Нагорный, ул. Куркачинская, 32, кв.1)

Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (г.Чебаркуль, ул. Мира, 25а, кв. 11)

Рядовой Мартыненко Александр Денисович 03.11.2001 (г. Чебаркуль, ул. Ленина, 21, кв. 19)

Рядовой Сиразетлинов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.

Нацкорпус просить знаходити родичів окупантів у соцмережах і вимагати, щоб їхні сини-вбивці забирались із України.

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