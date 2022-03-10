"Азов" після бою на Київщині захопив трофейні документи військ РФ. ПЕРЕЛІК ОКУПАНТІВ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Після успішних ударів ОПСП ЗСУ "Азов" та 72 бригади по танковій колоні військ РФ під час бою в Броварському районі на Київщині нашим бійцям вдалося здобути документи знищених окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Нацкорпус".
Серед документації, зокрема, список особового складу 2 танкового взводу 3 танкової роти 1 танкового батальйону в/ч 93992.
Як свідчать дані з відкритих джерел, до в/ч 93992 приписаний 6-тий танковий полк (м. Чебаркуль, Челябінської області) з почесною назвою "Львівський" 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу РФ.
Список особового складу й дані родичів російських окупантів в оригіналі:
Ст. лейтенант Кобзарь Дмитрий Андреевич, 31.08.1995 р.н. (Мать: Кобзарь Светлана Валентиновна, отец: Кобзарь Андрей Павлович)
Рядовой Зайцев Євгений Викорович, 23.11.1999 р.н. (Мать: Турманова Елена Викторовна, сестра: Зайцева Ирина Викторовна, г. Копейск, ул. Томская, 17, кв. 11).
Рядовой Малышенко Иван Владиславович, 31.07.1999 р.н. (Мать: Малишенко Елена Владимировна, Томская обл., с. Каргасок, ул. Герасимова, 116, кв. 7).
Ст. сержант Иванов Владимир Николаевич, 30.07.1991 р.н. (Жена: Иванова Катерина Юрьевна, г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 4, кв. 13).
Рядовой Квашнин Алексей Сергеевич, 30.03.2001 р.н. (Мать: Квашнина Ирина Александровна, отец: Квашнин Сергей Иванович, Курганская обл., с. Сетовное, ул. Центральная, 66, кв. 2).
Рядовой Косарев Владислав Александрович, 04.06.2001 р.н. (Мать: Байкалева Оксана Викторовна, Байков Сергей Александрович, Свердловская обл.)
Сержант Манасов Алим Аманбаевич, 26.08.1997 р.н. (Мать: Манасова Улболсин Адилбековна, Манасов Аманбай, Оренбургская обл. пос. Светлый, ул. Орская, 2)
Рядовой Грипас Егор Антонович, 12.09.1999 р.н. (Мать: Иванова Надежда Николаевна, Грипас Антон Павлович, Челябинская обл., с. Казанцево, ул. Ленина, 20).
Мл. сержант Лохматов Данила Сергеевич, 06.10.2002 (Мать: Лохматова Алсу Равшановна, отец: Лохматов Сергей Анатольевич, г. Саратов, ул. Батавина, 13в, кв.108).
Ефрейтор Смирнов Дмитрий Алексеевич, 22.01.2000 г.р. (Мать: Смирнов Андрей Алексеевич, Смирнова Ольга Николаевна, Томская обл., ДМП "Жемчужина", ул. Алексеева, 3).
Ст.сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 г.р. (Жена: Артамонова Евгения Сергеевна, г.Чебаркуль, ул. Ленина, 44а, кв.58. Мать: Артамонова Наталья Михайловна, Тюменская обл., г. Муравленко, ул. Нефтяников, 17, кв. 2).
Рядовой Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 г.р. (Отец: Михайлов Александр, респ. Татарстан, г. Казань, пос. Нагорный, ул. Куркачинская, 32, кв.1)
Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (г.Чебаркуль, ул. Мира, 25а, кв. 11)
Рядовой Мартыненко Александр Денисович 03.11.2001 (г. Чебаркуль, ул. Ленина, 21, кв. 19)
Рядовой Сиразетлинов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.
Нацкорпус просить знаходити родичів окупантів у соцмережах і вимагати, щоб їхні сини-вбивці забирались із України.
Будь ласка, зачекайте...
Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про шпигуна з Харкова.
"Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації - відзначити в електронному вигляді координати розташування об'єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об'єкт).
Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тис. грн.
1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об'єктів.
От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім'ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага - 40 тис. грн… ціна тварюки в базарний день. Ця недолюдина затримана нашими органами. Відповість за все"
О, а кажуть скрєпи там за традиційні цінности лише і проти геїв
******** подай патроны емае, 21 век))
У нас здесь на ДИЮ гонят, да не гоните это ж уровень по сравнению с ПАРАШЕЙ
Д@біли, бл@!