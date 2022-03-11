Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 11 березня війська РФ завдали три авіаудари по Дніпру. Наразі відомо про одну загиблу особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.









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