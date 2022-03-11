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Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 11 березня війська РФ завдали три авіаудари по Дніпру. Наразі відомо про одну загиблу особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру 01
Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру 02
Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру 03
Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру 04

Також читайте: Війська РФ нанесли три авіаудари по Дніпру. На взуттєвій фабриці спалахнула пожежа. Попередньо 1 особа загинула, - ДСНС. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Бужанського туди,хай завали розбирає,****
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11.03.2022 07:25
+18
Это кацапы со злости обстреляли, за вчера сбитые 10 своих самолетов.
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11.03.2022 07:29
+18
А в Днепре на обувной фабрике была секретная биолаборатория.
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11.03.2022 07:33
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та Дніпро до цього часу відносно нормально жив
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11.03.2022 07:22 Відповісти
А в Днепре на обувной фабрике была секретная биолаборатория.
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11.03.2022 07:33 Відповісти
там производились бвндеровские ботинки со шпорами
https://www.youtube.com/watch?v=Ox-3*******&t=3s&ab_channel=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81
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11.03.2022 08:06 Відповісти
там виводили "жидо-бандерівців"
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11.03.2022 08:25 Відповісти
В Луцьку ще є єдиний на всю Україну авіаремонтний завод, де ремонтують двигуни Міг-29.
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11.03.2022 07:35 Відповісти
У Луцьку дві бази НАТО і три лабораторії по виведенню біологічної зброї 😨😨😨
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11.03.2022 07:49 Відповісти
Чорт, ми не захищені з повітря! І це НАТО знає, от - тварюки!
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11.03.2022 07:24 Відповісти
Це i демко знав, та грошi промiж собов пиляв, у великому крадiвництвi.
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11.03.2022 07:34 Відповісти
Удары наносит империя, а твари -НАТО ? Мде...
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11.03.2022 07:36 Відповісти
Это методичка уже плотно внедрена в мозг свидетелей "Второй Каденции".
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11.03.2022 07:43 Відповісти
Про це знає і зеленський і путлер.Україна не член НАТО,і тому альянс міг би відповісти словами нашого хамовитого президента:"я вам что-то должен",а те що зі всіх ЗМІ кричать що НАТО погане,бо не хоче нас захистити,спецоперація "кротів" з ОП по дискредитації альянсу.Всі,крім виборців зеленського,розуміють ,що "закриття неба" - це вступ НАТО у війну на стороні України,або початок третьої світової війни.А не хочете спитати зеленського ДЕ наша ПРО і ППО?
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11.03.2022 08:06 Відповісти
А над тим, що НАТО попереджало на 100% вторгнення, наши Великрадівелдьники просто посміхались, цинічно та підло, брешучі у вуші народу, це як?
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11.03.2022 08:19 Відповісти
Декому необхідно"розжовувати"..

Нато НЕ ЗОБОВ"ЯЗАНЕ захищати незалежність сторонніх країн.

Україна не вступила у НАТО ,коли була можливість.. подякуємо за це

1)у першу чергу ПАЦИФІСТИЧНОМУ Народу до 2014 р.

вступу до НАТО як джерела безпеки надали перевагу листопаді 2015 р. - 46%

2)путінській "підстилці" Тимошенко,котра саботувала вступ будучи Прем"єром...

Україна могла би вже бути членом НАТО, якби Тимошенко підтримала Ющенка в боротьбі за ПДЧ

Юлія Тимошенко, на посаді прем'єр-міністра України у 2008 році, видумувала якусь міфічну "Систему європейської безпеки".
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11.03.2022 08:39 Відповісти
Шо ти мелеш, дурік?
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11.03.2022 12:28 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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11.03.2022 07:24 Відповісти
Боже, бережи Україну! Захисти, нехай зло буде зупинено і покарано!
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11.03.2022 07:25 Відповісти
Кто-то же метки в Днепре ставил . Поймать и на Гиляку !!
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11.03.2022 07:25 Відповісти
А кацапы не знают что где у нас расположено, с времен СССР мало что поменялось и переместилось
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11.03.2022 07:30 Відповісти
Метки это фейк для дебилов.
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11.03.2022 08:04 Відповісти
Согласен с Вами. Если при наземном передвижении русни эти метки имеют смысл, то как они могут помочь авиации и ракетным ударам? Но 3дарасов рисующих эти метки нужно киздить до кровавых соплей , прямо на месте в любом случае
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11.03.2022 09:37 Відповісти
Бужанського туди,хай завали розбирає,****
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11.03.2022 07:25 Відповісти
Та його, напевно, і з собаками не розшукати, десь забилося у затишну нірку і молиться, щоб путін переміг.
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11.03.2022 09:22 Відповісти
хоть би західні частини ППО перекрили..бо там купа мирних громадян біженців
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11.03.2022 07:26 Відповісти
А Франківськ та Луцьк - це хіба не західні частини?
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11.03.2022 08:08 Відповісти
Это кацапы со злости обстреляли, за вчера сбитые 10 своих самолетов.
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11.03.2022 07:29 Відповісти
Ничего, кацапы, и сегодня огребете.
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11.03.2022 07:30 Відповісти
Що потрібно, щоб це прекратилось? Петріоти і літаки? Чи цього буде недостатньо?
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11.03.2022 07:30 Відповісти
***** в очко в очередной раз посмотреть... Помогает?
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11.03.2022 07:44 Відповісти
Для такого города, как Днепр - хорошая радиолокация с целеуказанием, хотя бы один дивизион "Осы" и пол-сотни расчетов с ПЗРК на крышах на дежурство. Вот раньше дежурили, шоб немецкие "зажигалки" тушить, а теперь рузге кацолёты сбивать.
Так что вэлкам на курсы в ПВЗРКУ.
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11.03.2022 07:55 Відповісти
ЗРК Оса древний комплекс малой дальности. ЗРК С 300, Бук М1 , вот лучшее,что у нас есть, работают, что бы там империя не заявляла.
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11.03.2022 08:52 Відповісти
трёхсотых у нас уже нет, что бы вокруг городов расставлять, буки все в армейском ПВО. А трофейные Осы нехер сжигать, ибо что могли - давно из травы подняли. Значит их и ставить. Это лучше, чем ничего. А вообще, надо было не посылать Олега Петровича нах*й, и дороги строить, а вложиться в своё ПВО, как было напомнено детскому садику в 19-ом. А теперь чего уж... теперь только нату проклинать.
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11.03.2022 09:06 Відповісти
Чтобы это прекратилось надо всех людей, которые приходят в военкоматы, не отсылать домой, а вооружить и отправить в ВСУ чтобы жёстко вычистить *********** с территории Украины.
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11.03.2022 08:40 Відповісти
Что даже в Днепре нет ПВО? Думал ЗП и Днепр не трогают потому что понимают, что это будет их последний вылет
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11.03.2022 07:31 Відповісти
Запорожье уже "трогали" не один раз.
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11.03.2022 07:38 Відповісти
Это были ракеты
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11.03.2022 07:53 Відповісти
нету. Игорьвалерич не восстановил. И вообще, он тогда в Герцлии жил, и ему ваше ПВО как-то до сраки было, он разрабатывал операцию "Карнавализация". В общем-то, операция прошла успешно, и даже с ошеломительными результатами. Даже сам игорьвалерич не ожидал.
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11.03.2022 08:03 Відповісти
Іскандери
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11.03.2022 08:33 Відповісти
Потрібно наше ППО дістати з під асфальту, правда преЗеденте
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11.03.2022 07:34 Відповісти
Візьміть наших спеціалістів до Польщі і навчіть їх Петріотами користуватись. Тоді можна буде і Петріот передати Україні.
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11.03.2022 07:34 Відповісти
Треба мінімум півроку. Вони в нас є?
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11.03.2022 09:55 Відповісти
По украински писать не вмию..

А их дадут задаром. они стоили миллион баксов штука.

Крылатые ракеты летят с их корабликов в Черном море, не достаем, с Белоруссии, ударь по ним Точкой , батька , гад, влезет в войну. ОН с вовой просто ждет этого.

Чего нет у нас , нужно срочно купить, а для этого все копейки отдавать армии. каждая улица должна купить свой Джавелин и стингер.
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11.03.2022 11:27 Відповісти
1941
-товаріщь Сталін разведка передает ,что сіли немецкіх войск блізко подошлі к украіно-польской і белорусской граніце
- на провокаціі не поддавацца .товаріщ Сталін свято веріт в Акт Молотова-Рібентропа(Будапештський-мемарандум)

2022 рік відмотайте назад новини на Цензорі найдіть заявку Данілова щодо неймовірності нападу російсько-фашистських військ

2 світова створення антигітлеровської коаліції . Ленд-Ліз ..всі заводи і населення були знищені .або перевезені за Урал (важайте що це Західна Україна в нашу війну)

відкриття другого фронту в Нормандії

2022 рік санкції проти росії .допомога Заходу Україні озброєнням .Вважаю що це Ленд-Ліз-2

1945 Дєнь пабеди та рік боротьба сил НКВД проти ОУН-УПА до 1956 року

аналізуючи теперішній час якщо будети боятись створювати картинку для путіна -де в кожного українця в руках автомат ...і маючи майже 2 місяця до вторгнення не замінувати північний східний та південний кордони України -дали змогу ворогу просунутись в Україну .Але вже пізно про це писати ,але це вже було
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11.03.2022 07:41 Відповісти
Є багато запитань до влади і я не сприймаю тих хто каже, зараз не на часі!
Дійсно США і ЄС попереджали про можливий наступ росії, а наші можновладці несприймали ці заяви(
На південному напрямку ворог узагалі майже не відчув супротиву.
Незрозуміла ситуація з АЕС у Енергодарі , наше Міноборони заявило, що при обороні станції з нашої сторони загинуло 3 бійця, так це трагедія, але що це означає, що стратегічний об'єкт охороняло 15-20 чоловік з автоматами, нуу це просто смішно, що це саботаж, відсутність резервів незрозуміло (
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11.03.2022 08:00 Відповісти
Сегодня Европейский день памяти жертв терроризма - был установлен в память о терактах, прошедших в Мадриде в 2004 году.

Пора Европе напомнить , что раша - ТЕРРОРИСТ
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11.03.2022 07:43 Відповісти
Луцьк НАТО могло б і прикрити. Патріоти ж і так на кордоні стоять. Чи я помиляюсю
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11.03.2022 07:43 Відповісти
закрите небо(котре не надає Захід) включає власне авіацію і системи ППО..
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11.03.2022 08:40 Відповісти
Суки рашистські, твою дивізію!
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11.03.2022 08:06 Відповісти
Промазали суки. Вагомого збитку інфраструктурі не задано.Але постраждали житлові будинки , є загиблі
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11.03.2022 08:32 Відповісти
Пукін ліліпут вже образився на Коломойського.
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11.03.2022 08:37 Відповісти
Бомбить мирные города это их стратегия. Они пришли тупо УНИЧТОЖИТЬ СТРАНУ.
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11.03.2022 08:38 Відповісти
Могли б Луцьк Петріотами із Польщі прикрити. І не зобов'язані про це ніде говорити. А на всі звинувачення від Раші тупо морозитися. Вони все одно на НАТО пруть всіляку нісенітницю.
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11.03.2022 09:37 Відповісти
Полностью согласен. Меньше пи..деть и делать как им хуже, А с нисенитницами, они нас просто переигрывают. Вы посмотрите как иногда волает Захарова. Да у неё, наверное, и нет мозгов такое ПРИДУМАТЬ. Она так думает, она, ОНИ кремлевские крысы живут в параллельном мире. Захватить Украину за два дня !!!!!!!!Парадную форму везли...
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11.03.2022 11:39 Відповісти
Пробачте, я тут почитал.. мы все диванные эксперты. Крылатая ракета 3М-14 У идет на высоте 20 метров над морем и 50-150 метров над суходолом. Скорость 250 метров на марше и 700 над целью. Пэтриот стоящий в Польше её просто не увидит. Его батарея из 4-х пусковых с 8-ю ракетами на пусковую и конечно станцией наведения коштуе 1 миллиард долларов. Если Польше ставили , Шведы в 2018 покупали за 1. 18 млрд. Пэтриот работает со средних высот ???и выше - самолеты и баллистические ракеты, тотже Искандер, Точка .

Нужны радиотехнические войска с их дальним обнаружением, СРЦ комплексов С-200, 300 с переводом целеуказания на БУКи и много БУКов. Он держит зонтик поражения 30-35 км. Нужна отлаженность єкипажей , много экипажей для круглосуточного боевого дежурства.

Грубо . Ждем , сообщили , перешли в боевой режим, обнаружили , захватили. цель идет 250 в секунду, ваша ракета 900. за сколько секунд они вместе сожрут 30 км ?На наш зонтик есть 2минуты и цель ушла. Но случайный ФЕРМЕР в поле с Иглой, Стингером её может снять.

Может я ошибаюсь. почти 71, сидел в СНР-75, тренировался, потом КУБ в партизанах галопом, видел БУКи, рядом стоял
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11.03.2022 12:38 Відповісти
 
 