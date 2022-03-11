УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7111 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїСуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
46 229 16
війна (56389) Ірпінь (319) обстріл (21042) супутник (125) Чернігів (584) Гостомель (110)

Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

Maxar Technologies оприлюднила нові фото з супутників, які показують масштаб руйнувань біля Києва та у Чернігові.

У Чернігові зафіксовано пожежі в промисловій зоні, а також задокументовано пожежі на сховищі палива в Гостомелі, на північний захід від Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 01

Техніка та війська розгорнуті в Озерах, на північний схід від аеропорту "Антонов", Україна, 10 березня.

Дивіться: З Ірпеня евакуювали ще понад тисячу людей. ВIДЕО

Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 02

Колона автомобілів чекає біля мосту через річку Ірпінь, Ірпінь, під Києвом.

Також читайте: Евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля. МІСЦЯ ЗБОРУ


Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 03

У Гостомелі видно південний кінець аеропорту "Антонов" і пожежі на складі пального.


Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 04

Техніка та війська розгорнуті на деревах на Луб’янці, на північний захід від аеропорту Антонова, Україна.

Також дивіться: Авіаудар некерованою бомбою по Чернігову може бути розцінено як воєнний злочин, - Amnesty International. КАРТА


Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 05

Крупний план пожеж у промисловій зоні на півдні Чернігова, Україна.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Великобританія воювала з німцями коли ще Сталін з ними цілувався
показати весь коментар
11.03.2022 08:01
+12
там не все так просто .Открыли второй фронт в СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ .А война в Греции и Италии ,а в Африке ,а на Тихом Океане ???
Это все было ЗАДОЛГО до 06 06 1944
показати весь коментар
11.03.2022 07:50
+6
Не пишіть дурниць. Велика Британія оголосила війну Гітлеру задовго до 22 липня 41. США почали бойові дії на Тихому океані в 41 році та знищили військового потенціалу Германіі в десятки разів більше ніж "Совьєтьскій Союз".
показати весь коментар
11.03.2022 08:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США боятся давать самолеты ? Это стратегическая ошибка с их стороны
показати весь коментар
11.03.2022 07:37 Відповісти
Сьогодні пустий луцький аеродром бомбили. Мабуть, щоб польські літаки не сіли.
показати весь коментар
11.03.2022 07:44 Відповісти
не надо стесняться говорить что это ошибка сцыкливого козака Байды и его левацкой шоблы
ничего дайте срок погоним их вслед ща русским корабле
показати весь коментар
11.03.2022 07:45 Відповісти
Они и не собираются ничего давать, нас используют. Тупо, банально используют.
показати весь коментар
11.03.2022 16:14 Відповісти
по ЖД Білорусі перевозяться--В полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся
главные части ракет "Точка-У",

реактивные снаряды РСЗО "Град",

реактивные снаряды "Смерч";

квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
показати весь коментар
11.03.2022 07:44 Відповісти
спс товаришу Черчилю та рузвельту які на 3 року війни коли вже радянські війська віджали Сталінград створили другий фронт
показати весь коментар
11.03.2022 07:45 Відповісти
там не все так просто .Открыли второй фронт в СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ .А война в Греции и Италии ,а в Африке ,а на Тихом Океане ???
Это все было ЗАДОЛГО до 06 06 1944
показати весь коментар
11.03.2022 07:50 Відповісти
Великобританія воювала з німцями коли ще Сталін з ними цілувався
показати весь коментар
11.03.2022 08:01 Відповісти
Не пишіть дурниць. Велика Британія оголосила війну Гітлеру задовго до 22 липня 41. США почали бойові дії на Тихому океані в 41 році та знищили військового потенціалу Германіі в десятки разів більше ніж "Совьєтьскій Союз".
показати весь коментар
11.03.2022 08:11 Відповісти
Дурню, коли Велика Британія воювала з Німеччиною, ссср був ще найліпшим її союзником. Та вітав Гітлера з захопленням Парижу. А згодом були величезні битви ув Африці щоб не дати Німеччині доступу до нафти. Тому до дупи ваші совецкі кліше.
показати весь коментар
11.03.2022 08:13 Відповісти
В сталинграде сдалось 74 тысячи немец в плен а в Тунисе в ту же весну 43 го сдались в плен 270 тысяч немцев
Американцы воевала и в Африке и в Атлантике и втихоокеанском регионе
а где совок ещё воевал кроме своей территории
показати весь коментар
11.03.2022 09:03 Відповісти
коли скабєєва покаже картинку для лаптєногих .що в кожного українця в руках автомат та РПГ - прийдеться чекати коли в них скінчаться ракети
показати весь коментар
11.03.2022 07:50 Відповісти
Не хочуть США розпочинати Третю Світову не за планом - за планом Третя Світова повинна відбутись між Ізраелем і Іраном, про це є гарні свідчення, до недавна були у Британському музеї, як і про плани і мету двух Світових війн - створення комуністичної країни Радянського союзу з росповсюдженням комунізму по світу і створення держави Ізраіль.
показати весь коментар
14.03.2022 11:08 Відповісти
 
 