За 9 днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону. ВІДЕО+ФОТО

Лише за одну добу – 9 березня – на митниці оформлено близько 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Загалом за дев'ять днів березня в Україну з інших країн ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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"Логістичні гуманітарні хаби в усій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Наприклад, "Укрзалізницею" за дев'ять днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів", - зазначив він.

Кирило Тимошенко також розповів, що 10 березня з Київської, Сумської та Харківської областей було евакуйовано понад 38 тисяч людей. "Це 16 тисяч осіб з Київської області, 20 тисяч - з Сумської та 2 тисячі - з Ізюму, що на Харківщині", - сказав він.

Працюємо, щоб евакуація відбулася і за іншими напрямками. Сподіваємося, що нам це вдасться", - підкреслив Тимошенко, нагадавши, що евакуація за всіма маршрутами проводиться безкоштовно.

За словами Кирила Тимошенка, до міст Енергодар та Ізюм було доставлено гуманітарний вантаж.

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