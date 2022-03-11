За 9 днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лише за одну добу – 9 березня – на митниці оформлено близько 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Загалом за дев'ять днів березня в Україну з інших країн ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Логістичні гуманітарні хаби в усій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Наприклад, "Укрзалізницею" за дев'ять днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів", - зазначив він.
Кирило Тимошенко також розповів, що 10 березня з Київської, Сумської та Харківської областей було евакуйовано понад 38 тисяч людей. "Це 16 тисяч осіб з Київської області, 20 тисяч - з Сумської та 2 тисячі - з Ізюму, що на Харківщині", - сказав він.
Працюємо, щоб евакуація відбулася і за іншими напрямками. Сподіваємося, що нам це вдасться", - підкреслив Тимошенко, нагадавши, що евакуація за всіма маршрутами проводиться безкоштовно.
За словами Кирила Тимошенка, до міст Енергодар та Ізюм було доставлено гуманітарний вантаж.
Будь ласка, зачекайте...
самі люди повинні контролювати
де буде схована основна маса цієї гуманітарки.
щоб після війни знайти та спитати по повній...
Також є організації, які надсилають кошти до Європи, де закуповують необхідне і тоді наземно переправляють в Україну.