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За 9 днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лише за одну добу – 9 березня – на митниці оформлено близько 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Загалом за дев'ять днів березня в Україну з інших країн ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Логістичні гуманітарні хаби в усій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Наприклад, "Укрзалізницею" за дев'ять днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів", - зазначив він.

Кирило Тимошенко також розповів, що 10 березня з Київської, Сумської та Харківської областей було евакуйовано понад 38 тисяч людей. "Це 16 тисяч осіб з Київської області, 20 тисяч - з Сумської та 2 тисячі - з Ізюму, що на Харківщині", - сказав він.

Працюємо, щоб евакуація відбулася і за іншими напрямками. Сподіваємося, що нам це вдасться", - підкреслив Тимошенко, нагадавши, що евакуація за всіма маршрутами проводиться безкоштовно.

За словами Кирила Тимошенка, до міст Енергодар та Ізюм було доставлено гуманітарний вантаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччину доставили гуманітарну допомогу

За 9 днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону 01
За 9 днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону 02

Автор: Ірина Дашківська
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а тепер, не менти, не місцева влада, а люди,
самі люди повинні контролювати
де буде схована основна маса цієї гуманітарки.
щоб після війни знайти та спитати по повній...
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11.03.2022 09:33 Відповісти
Канада доправляє літаками до Польщі (з того, що я знаю), тоді до України, там розбирають і відправляють.

Також є організації, які надсилають кошти до Європи, де закуповують необхідне і тоді наземно переправляють в Україну.
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11.03.2022 09:37 Відповісти
Парадак будет, 100 %, Ерьмак же главный по гуманитарке(распределению) у нас или его брат
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11.03.2022 13:08 Відповісти
эта гуманитарка хоть до кого-то доходит?
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11.03.2022 13:52 Відповісти
Скільки треба дати хабара митнику України щоб гуманітарка потрапила в Україну?
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11.03.2022 22:21 Відповісти
 
 