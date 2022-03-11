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Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За попередньою інформацією ракетою "Іскандер" завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Київської ОДА Олексія Кулебу.

"Пошкоджено повністю 60 квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково. Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється" - йдеться у повідомленні.

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Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 01
Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 02
Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 03
Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 04
Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Ракеты имеют свойство заканчиваться, людская ненависть к русским фашистам срока давности не имеет. Я верю что настанет такой день, когда ПВО Украины будет превращать ракеты и самолеты фашиста путина в пыль
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11.03.2022 10:37
+10
Фейсбук временно до победы разрешил желать смерти русским оккупантам и их фюреру. Авансом под раздачу попал и Лукашенко. То, что это полезно для здоровья подтвердил доктор Комаровский.
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11.03.2022 10:38
+6
Какой стратегический военный обьект русофашисты пытались там найти?
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11.03.2022 10:35
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Какой стратегический военный обьект русофашисты пытались там найти?
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11.03.2022 10:35 Відповісти
Сукбеєва скаже що там вирощували бойових равликів для захоплення Владивостока.
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11.03.2022 10:45 Відповісти
Це така в них високоточная зброя +-30 км
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11.03.2022 11:29 Відповісти
Ракеты имеют свойство заканчиваться, людская ненависть к русским фашистам срока давности не имеет. Я верю что настанет такой день, когда ПВО Украины будет превращать ракеты и самолеты фашиста путина в пыль
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11.03.2022 10:37 Відповісти
А до якої міри має піднятися нєнавість, щоб люди, нарешті, перестали спілкуватися свинособачою?
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11.03.2022 11:30 Відповісти
Фейсбук временно до победы разрешил желать смерти русским оккупантам и их фюреру. Авансом под раздачу попал и Лукашенко. То, что это полезно для здоровья подтвердил доктор Комаровский.
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11.03.2022 10:38 Відповісти
Два дні тому ВСУ накрили там раша колону. Вони мстяться цивільним. Звичайний військовий тероризм! 🤬
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11.03.2022 10:47 Відповісти
Почему росийские города не горят?
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11.03.2022 10:58 Відповісти
Потому что ЗЕ большой толераст--переговорщик.
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11.03.2022 11:50 Відповісти
Подлость и ничтожество кацапов зашкаливает .... сатана молча курит в сторонке. Необходимо выдворить из Украины всю кацапскую сволочь . Нет кацапа -- нет проблем .
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11.03.2022 11:47 Відповісти
роSSійські нацисти проводять геноцид українського народу! Горіть у пеклі, москалі!!!
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11.03.2022 13:15 Відповісти
 
 