Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією ракетою "Іскандер" завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Київської ОДА Олексія Кулебу.

"Пошкоджено повністю 60 квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково. Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється" - йдеться у повідомленні.

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