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Наслідки авіаудару військ РФ по Баришівці: 6 осіб постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
11 березня внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, частково знищено та пошкоджено інфраструктуру смт Баришівка на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню. Травмовано 6 осіб.
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