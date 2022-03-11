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Наслідки авіаудару військ РФ по Баришівці: 6 осіб постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

11 березня внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, частково знищено та пошкоджено інфраструктуру смт Баришівка на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню. Травмовано 6 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба. ФОТОрепортаж

Наслідки авіаудару військ РФ по Баришівці: 6 осіб постраждали 01
Наслідки авіаудару військ РФ по Баришівці: 6 осіб постраждали 02
Наслідки авіаудару військ РФ по Баришівці: 6 осіб постраждали 03
Наслідки авіаудару військ РФ по Баришівці: 6 осіб постраждали 04
Наслідки авіаудару військ РФ по Баришівці: 6 осіб постраждали 05

Автор: Ірина Дашківська
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Цікаво за яким принципом москалі цілі обирають? Їх жмурить ЗСУ, а вони воюють з цивільними будівлями...
Надихає одне: кожен зруйнований хлів, курник або нужник у дворі зберігає життя наших військових та коштують москальським ватяним пєнсам кілька мільйонів доларів.
Цікаво буде послухати )(.йловий звіт про витрачання 60млрд. дол.коштів військового бюджету: 200 нужників, 1500 дахів, 10000 шибок...
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11.03.2022 11:48 Відповісти
Приоритетные цели это школы, больницы, базары, любое скопления людей,старых или малолетних т.е., что произведет наибольшое воздействие на противника.Если сегодня бомбят ТЦ, базар, то завтра будут бомбить больницу. Еще приоритетные цели "зеленые коридоры" Этому есть научное обоснование еще от немецких "специалистов" Военные цели не в приоритете, поскольку они могут нанести поражение и, или защитить себя
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11.03.2022 12:17 Відповісти
Вони думають залякати, а насправді тільки зміцнюють ненависть українців до кацапні! Тільки вбивати тих недолюдей!
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11.03.2022 12:30 Відповісти
Нацистські окупанти не люди.
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11.03.2022 14:13 Відповісти
 
 