Судді Верховного та Конституційного Судів долучилися до складу бойового підрозділу "Мрія". ФОТО

З початку вторгнення військ Російської Федерації на територію України судді та працівники апарату Верховного Суду активно долучаються до лав ЗСУ й територіальної оборони.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.

"Так, частина суддів Верховного Суду долучилася до складу бойового підрозділу "Мрія", який покликаний боронити нашу столицю від російських окупантів, - сказано у повідомленні. - У добровольчому формуванні також воюють судді Конституційного Суду України і ветерани правоохоронних органів".

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Також зазначається, що з міркувань безпеки назвати імена всіх тих працівників судової системи, які причетні до оборони у складі підрозділу ТрО "Мрія", не можна, але це обов’язково буде зроблено після перемоги.