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Судді Верховного та Конституційного Судів долучилися до складу бойового підрозділу "Мрія". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З початку вторгнення військ Російської Федерації на територію України судді та працівники апарату Верховного Суду активно долучаються до лав ЗСУ й територіальної оборони.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.

"Так, частина суддів Верховного Суду долучилася до складу бойового підрозділу "Мрія", який покликаний боронити нашу столицю від російських окупантів, - сказано у повідомленні. - У добровольчому формуванні також воюють судді Конституційного Суду України і ветерани правоохоронних органів".

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Також зазначається, що з міркувань безпеки назвати імена всіх тих працівників судової системи, які причетні до оборони у складі підрозділу ТрО "Мрія", не можна, але це обов’язково буде зроблено після перемоги.

Судді Верховного та Конституційного Судів долучилися до складу бойового підрозділу Мрія 01
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Топ коментарі
+18
Судді, насмішили )) Перві зрадники і перебіжчики !
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11.03.2022 11:46
+15
Батальйон ХАБАР.
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11.03.2022 11:51
+14
А тупицкий будет их командиром, да?
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11.03.2022 11:46
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А тупицкий будет их командиром, да?
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11.03.2022 11:46 Відповісти
В заградотряді
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11.03.2022 11:48 Відповісти
Только Вовк, только хардкор!
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11.03.2022 11:50 Відповісти
И можно было бы вернуть боевого-мага хогвартского киреева. Он бы кастанул пару заклинаний и испепилил бы кучу кацапов
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11.03.2022 12:02 Відповісти
Шура, выпускайте Берлагу Чауса!
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11.03.2022 12:05 Відповісти
Судді, насмішили )) Перві зрадники і перебіжчики !
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11.03.2022 11:46 Відповісти
Оттепер я спокійний.
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11.03.2022 11:46 Відповісти
А війська мордору ще на нашій землі? Чи ще до кордону не добігли?
"вчувши страшну новину, кацапи зникли в мить одну"
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11.03.2022 12:35 Відповісти
Лички хоч українські?
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11.03.2022 11:47 Відповісти
Ну не тільки ж хабарі брати. Їбаште русню!
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11.03.2022 11:50 Відповісти
Батальйон ХАБАР.
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Переиграли.
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11.03.2022 11:52 Відповісти
ох, вони і навоюють..
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11.03.2022 11:53 Відповісти
Та то чисто щоб зробити фоточки в камуфлі а потім показувати їх всім після війни. Мовляв, ми теж не вдову Кліко бухалі а Родіну защіщалі.
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11.03.2022 12:00 Відповісти
за УБД подались,
шо б жо, при миллионной пенсии и на комуналку не тратится
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11.03.2022 12:56 Відповісти
Наши псевдо-судьи,погрясшие по уши в коррупции повоевать решили?... Довели правовую систему страны до полного пис...еца, а теперь вот пиаром занялись. Что-то Тупицкого с Вовками не вижу в стройных пузатых рядах
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11.03.2022 11:54 Відповісти
Не підпускайте їх до складів!
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11.03.2022 11:56 Відповісти
отряд мародеров Украины "конча заспа"..
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11.03.2022 11:56 Відповісти
Трєпєщі москаль. На тебе йде елітний спецбатальон "Мажор" на порш-каєнах з золотими номерами
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11.03.2022 11:57 Відповісти
главное форму эти ворюги получили.. лучше бы украинским воинам отдали, а не этим скотам, которые только и грабили Украину..
если хотите помощь Украине, раскулачте этих воров, которые незаконно наживались и имеют незаконные миллионы на своих счетах и десятки недвижимости..
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11.03.2022 12:00 Відповісти
а ось це, просто дно.
робіть свою справу доброчесно,
все.................
я навіть уявляю як судді та прокурори ведуть вуличні бої і ловлять сепарів по лісах.
максимум, патруль по місту і то для картинки.
ну, роботи зара у слідчих, суддів, прокурорів просто МОРЕ.
накуя це все....................
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11.03.2022 12:03 Відповісти
в це повырить той, хто не бачив ъх в червоних (рясах) за довжелезним столом.
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11.03.2022 12:05 Відповісти
Тепер прокацапські ******** до карток учасників АТО додадуть учасників війни
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11.03.2022 12:18 Відповісти
Вовк уже воюет?
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11.03.2022 12:54 Відповісти
Ну убд себе считай сделали. Бойцы конечно ещё те
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11.03.2022 13:04 Відповісти
Где они ВОЮЮТЬ? Не гоните пургу! Это даже не смешно!
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11.03.2022 13:11 Відповісти
"Mriyu" katsapy spalyly, hay by i suddiv'ku Mriyu spalyly, men'she b ************ roboty bulo pislya viyny
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11.03.2022 13:54 Відповісти
не верю, на 15 минут одели форму для фотки,
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11.03.2022 15:06 Відповісти
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11.03.2022 15:07 Відповісти
По закінченні війни ми дізнаємось, що вся коррупційна і прокремлівська сволота героїчно воювала не шкодуючи живота, а всі інші українці або повтікали, або патрони підносили
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11.03.2022 21:35 Відповісти
 
 