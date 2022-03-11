Судді Верховного та Конституційного Судів долучилися до складу бойового підрозділу "Мрія". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
З початку вторгнення військ Російської Федерації на територію України судді та працівники апарату Верховного Суду активно долучаються до лав ЗСУ й територіальної оборони.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.
"Так, частина суддів Верховного Суду долучилася до складу бойового підрозділу "Мрія", який покликаний боронити нашу столицю від російських окупантів, - сказано у повідомленні. - У добровольчому формуванні також воюють судді Конституційного Суду України і ветерани правоохоронних органів".
Також зазначається, що з міркувань безпеки назвати імена всіх тих працівників судової системи, які причетні до оборони у складі підрозділу ТрО "Мрія", не можна, але це обов’язково буде зроблено після перемоги.
Будь ласка, зачекайте...
БерлагуЧауса!
"вчувши страшну новину, кацапи зникли в мить одну"
шо б жо, при миллионной пенсии и на комуналку не тратится
если хотите помощь Украине, раскулачте этих воров, которые незаконно наживались и имеют незаконные миллионы на своих счетах и десятки недвижимости..
робіть свою справу доброчесно,
все.................
я навіть уявляю як судді та прокурори ведуть вуличні бої і ловлять сепарів по лісах.
максимум, патруль по місту і то для картинки.
ну, роботи зара у слідчих, суддів, прокурорів просто МОРЕ.
накуя це все....................