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Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри заяви РФ про нібито повне знищення української авіації, - Бутусов
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри кілька заяв Міноборони РФ про нібито повне знищення української авіації
Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Генштаб оприлюднив фото українського пілота винищувача з ракетами середньої дальності Р-27. Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри кілька заяв МО РФ про нібито повне знищення української авіації. Наявність бойової авіації через 16 діб війни при величезній технічній перевазі ворога, це фактор, який значно обмежує панування ВКС РФ у повітрі. Немає слів, щоб описати героїзм українських пілотів, які ефективно виконують завдання у таких умовах та завдають великих втрат російським агресорам", - пише журналіст.
Топ коментарі
+35 Олег Максимчук f38aa6c9
показати весь коментар11.03.2022 12:06
+24 Kif Kroker
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+17 Яукр
показати весь коментар11.03.2022 12:09
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Будь ласка, зачекайте...
Але Савченко ніякого порівняння , що вона зробила ?
І вона була нормальною доречі, а після вязниці у неї дах поїхав
Савченко была нормальной?
Вы не знаете её службы в 95-й бригаде.
Умудряться заходить в мужскую душевую в чём мать родила и рассказывать про равенство между военнослужащими... Это быдлота могла. За что регулярно получала по башке. В конце-концов выгнали.
Но ***** оказалась в Ираке. Там её скрутил американский патруль. ****, была с гранатой в руке и бухой в усмерть. Ехала мочить арабов. Да, в такси, которая она взяла угрожая той самой гранатой. Опять нахрен выгнали.
Дальше, я не буду про хероизм суки, бо займёт не одну страницу)))
И самое главное. Гадя - дезертир. Но это, другая история.
Президентами мають бути політики , а воювати мають воїни . Тоді країна буде в безпеці .
https://www.youtube.com/watch?v=hPJtBRlNWz4
Бережи вас Господь.
Ваш комент чудово доводить, що ЗСУ не можуть орієнтуватися на повідомлення людей, у 99,9% яких немає елементарних знань.
Якщо об'єкт не випромінює радіолокаційне випромінення, то Кольчуга неї неї бачить. І хоч де-які модифікації калібрів можуть мати РЛГСН, вони не використовуються для наведення на такі цілі як аеродроми/будівлі/координати. Іскандери взагалі не мають РЛГСН.
Отже сиди під своїм диваном з пляшкою водкі і не смій більш навіть говорити до дорослих дядів з військовою освітою і досвідом роботи в УСЕ
В офіційних повідомленнях саме калібри та іскандери, на фото уламків також калібри та іскандери, а Х-101 лише у твоїй пропитій голові.
Крім того Х-101 так само як і калібри наводяться інерціальною системою, а РЛГСН в принципі не може наводитись на аеродроми, будівлі та зосередження військ, отже пасивна кольчуга їх не може бачити.
Я це вже повторюю втретє, але до тебе не доходить, бо у тебе немає елементарних знань з фізики.
Ти реально вже ****** мене своєю безпросвітною тупістю.
Щоб ти знав любитель інтернету Калібри не морського базування мають уменшений заряд і не лишають воронку в грузовик.... то або х55 або х101 тому що пуски з повітря були а не з моря.....
Ніх не лишилось засобів дальної розвідки тому що с... такі як ти повсюди і купа буків втратили бо *** їх перевозили на траках без прикриття з повітря....
І ще уп....к нам мігів не треба???? а як збираєшся наступати без прикриття з повітря на півдні????
Х-55 - це крилата ракета з ядерною боєголовкою, те, що запускається з Ту-95 називається Х-65. Калібр-А має таку ж номенклатуру БЧ, як і інші варіанти, але меншу стартову масу за рахунок відсутності розгонних блоків.
Навіть якщо ти будеш без перерви читати вікіпедії, то до мого рівня обізнаності у питаннях озброєння тобі не наблизитися і за 100 років, просто тому, що у тебе мозок танкіста, який пристосований лише для того, щоб пару раз стрільнути і гєраічєскі здохнути.
Мені набридло проводити лікбєз для дебіла, який висмикує якусь херню з тирнету і сере у коменті наче це його власні думки. Отже бесіду закінчено.
Маємо що маємо...
по результатам боевого применения ракет Р-27 ВВС Эфиопии с истребителей Су-27 против эритрейских МиГ-29 китайцы сделали неутешительные выводы: в цель попали только четыре ракеты из 97 пущенных, то есть:
Эффективность Р-27 составила в районе 4%, что сопоставимо с эффективностью американских ракет AIM-4 Falcon в ещё вьетнамской войне!
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Почему Р-27 - безумно устаревшая ракета?
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Многие сейчас закричат, что вот мол Индия же всё ещё сотнями покупает Р-27! Так-то оно так, только для своего нового истребителя Hal Tejas даже не предусмотрела поддержку Р-27, а только российской РВВ-АЕ и новой перспективной индийской ракеты Astra.
А приобретает она их для старых Миг-29, приобретённых в 1990ых годах, не способных использовать новые российские РВВ-АЕ. Все равно ничто другое они носить не способны.
РВВ-АЕ (вона ж Р-77) теж не має бойових здобутків, хоч і має активну РЛГСН.
І давайте ви не будете мені кидати посилання на різні гавноресурси у питаннях в яких я добре орієнтуюсь.