УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11494 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
36 661 55
авіація (1656) війна (56389) Генштаб ЗС (4501) літак (1986)

Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри заяви РФ про нібито повне знищення української авіації, - Бутусов

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри кілька заяв Міноборони РФ про нібито повне знищення української авіації

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генштаб оприлюднив фото українського пілота винищувача з ракетами середньої дальності Р-27. Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри кілька заяв МО РФ про нібито повне знищення української авіації. Наявність бойової авіації через 16 діб війни при величезній технічній перевазі ворога, це фактор, який значно обмежує панування ВКС РФ у повітрі. Немає слів, щоб описати героїзм українських пілотів, які ефективно виконують завдання у таких умовах та завдають великих втрат російським агресорам", - пише журналіст. 

Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри заяви РФ про нібито повне знищення української авіації, - Бутусов 01

Також читайте: За добу ми збили 10 російських літаків, розгромили дві великі колони техніки окупантів, - Командування Повітряних Сил

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
Ну так - усі літаки знищено - літають одні привиди і від страху парашенських літаки падають
показати весь коментар
11.03.2022 12:06
+24
Привид Києва, знищив всього лиш декілька десятків літаків ворога, в той час, коли героїчний Циган Привид вже вкрав 80 танків, два "Бука" і анальну цнотливість кадирівців
показати весь коментар
11.03.2022 12:09
+17
Z@лупенці, Привід прилетить до кожного з вас, готуйте пакети
показати весь коментар
11.03.2022 12:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так - усі літаки знищено - літають одні привиди і від страху парашенських літаки падають
показати весь коментар
11.03.2022 12:06 Відповісти
🙏🙏🙏🙏❤️💙💛👍👍👍👍Слава ! Слава !Слава !🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
11.03.2022 13:11 Відповісти
Привид Києва! Я б хотів щоб ти став наступним президентом України
показати весь коментар
11.03.2022 12:07 Відповісти
та хай сцяться
показати весь коментар
11.03.2022 12:13 Відповісти
Ні, це реальний пілот-винищувач, який несе смерть, борошна і горе кацапам. Ви ще скажіть, що і Байрактарів із Джавелінами у нас ні, і взагалі ЗСУ мають автомати з кривими стовбурами, немов у дикунів десь у пустелі Цукру. І три набої у крамниці, отже все пропало.
показати весь коментар
11.03.2022 12:48 Відповісти
Не ідеалізуйте людину завчасно! Збиває ворожі літаки! Молодець! Гарно виконує свою роботу? Дайте звання Героя та гідне матеріальне забезпечення! Але без підтвердження інших гідних якостей я б не пропонував так завчасно такі посади… Була вже одна льотчиця… Савченко )) так її теж ідеалізували… І що ж виявилось?
показати весь коментар
11.03.2022 12:16 Відповісти
Ну добре добре , дайте помріяти ...
Але Савченко ніякого порівняння , що вона зробила ?

І вона була нормальною доречі, а після вязниці у неї дах поїхав
показати весь коментар
11.03.2022 12:28 Відповісти
не була вона нормальна, припи..на і до того була
показати весь коментар
11.03.2022 13:32 Відповісти
Та Вы шо!
Савченко была нормальной?
Вы не знаете её службы в 95-й бригаде.
Умудряться заходить в мужскую душевую в чём мать родила и рассказывать про равенство между военнослужащими... Это быдлота могла. За что регулярно получала по башке. В конце-концов выгнали.
Но ***** оказалась в Ираке. Там её скрутил американский патруль. ****, была с гранатой в руке и бухой в усмерть. Ехала мочить арабов. Да, в такси, которая она взяла угрожая той самой гранатой. Опять нахрен выгнали.
Дальше, я не буду про хероизм суки, бо займёт не одну страницу)))
И самое главное. Гадя - дезертир. Но это, другая история.
показати весь коментар
11.03.2022 17:54 Відповісти
Це не обов'язково, кожен робить своє, професійний льотчик це не професійний політик, перевірено на коміках.
показати весь коментар
11.03.2022 12:28 Відповісти
Пілота аса в президенти .?? А хто в такому разі буде збивати ворожі літаки .? Політики .?
показати весь коментар
11.03.2022 12:40 Відповісти
То після війни.
показати весь коментар
11.03.2022 12:42 Відповісти
По причині того що у нас під боком божевільний сусід , сильна армія нам буде потрібна і після війни . .
Президентами мають бути політики , а воювати мають воїни . Тоді країна буде в безпеці .
показати весь коментар
11.03.2022 12:45 Відповісти
Сподіваємось, після цієї війни той сусід якщо не зникне як біологічний вид, то принаймні перетвориться на роздроблені племена дикунів максимум із іржавими калашами та двохстовбурівками. І для стримування їхніх спроб прорватися до людського світу винищувачі не ************ - достатньо буде їх вутюжити з гелікоптерів/штурмовиків.
показати весь коментар
11.03.2022 12:57 Відповісти
Или министром обороны !
показати весь коментар
11.03.2022 13:12 Відповісти
Кожен повинен займатися тим на що вчився або на те, що виходить у нього найкраще, наприклад, лікар лікувати, кухар готувати, будівник будувати і так далі
показати весь коментар
11.03.2022 14:02 Відповісти
Z@лупенці, Привід прилетить до кожного з вас, готуйте пакети
показати весь коментар
11.03.2022 12:09 Відповісти
Привид Києва, знищив всього лиш декілька десятків літаків ворога, в той час, коли героїчний Циган Привид вже вкрав 80 танків, два "Бука" і анальну цнотливість кадирівців
показати весь коментар
11.03.2022 12:09 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 12:11 Відповісти
каждый день пересматриваю)))
https://www.youtube.com/watch?v=hPJtBRlNWz4
показати весь коментар
11.03.2022 12:17 Відповісти
ну это уже мифологизация
показати весь коментар
11.03.2022 12:22 Відповісти
Такі події швидше не коректно порівнювати до того ж 2 десятки літаків плюс крилатих ракет не тільки дорожче в рази, а й небезпечніше з точки зору завдання збитків і руйнувань.
показати весь коментар
11.03.2022 14:10 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 12:10 Відповісти
Але це буде останнє, що ти побачиш...
показати весь коментар
11.03.2022 12:27 Відповісти
Научите народ распечатывать NLAW на 3д принтере.
показати весь коментар
11.03.2022 12:12 Відповісти
Бережи ,Боже,нашого Воїна.Святий Ілля громовержець,супроводжуй нашого Привида своєю колісницею,збережи його для нас.
показати весь коментар
11.03.2022 12:14 Відповісти
Нехай твій бог іде туди ж куди і руцкій корабль
показати весь коментар
11.03.2022 12:38 Відповісти
Летчики, ракетчики все наши воины стали для кацапов Ангелами АДА. Бейте, жгите кацапов, скоро посевная.
показати весь коментар
11.03.2022 12:15 Відповісти
... и тебя в Бане вылечат
показати весь коментар
11.03.2022 12:20 Відповісти
вместе с Ivi Nau 804823**
показати весь коментар
11.03.2022 12:21 Відповісти
Рашистов **************. Всех мастей
показати весь коментар
11.03.2022 13:15 Відповісти
Ну ****.ни чтё-то грамотное.
показати весь коментар
11.03.2022 12:23 Відповісти
Вдалого полювання.
показати весь коментар
11.03.2022 12:19 Відповісти
Вдалого полювання нашим Героям.
Бережи вас Господь.
показати весь коментар
11.03.2022 12:25 Відповісти
Яким чином Кольчуга, яка створена для пасивної радіотехнічної розвідки допоможе "засікти" ракету, що летить низько і нічого не випромінює?
Ваш комент чудово доводить, що ЗСУ не можуть орієнтуватися на повідомлення людей, у 99,9% яких немає елементарних знань.
показати весь коментар
11.03.2022 12:42 Відповісти
У мене є не уяви про ттх Кольчуги, а тверді факти із розмов з її розробниками.
Якщо об'єкт не випромінює радіолокаційне випромінення, то Кольчуга неї неї бачить. І хоч де-які модифікації калібрів можуть мати РЛГСН, вони не використовуються для наведення на такі цілі як аеродроми/будівлі/координати. Іскандери взагалі не мають РЛГСН.
Отже сиди під своїм диваном з пляшкою водкі і не смій більш навіть говорити до дорослих дядів з військовою освітою і досвідом роботи в УСЕ
показати весь коментар
11.03.2022 15:42 Відповісти
З якого переляку кацапам використовувати ракети з дальністю понад 5000км?
В офіційних повідомленнях саме калібри та іскандери, на фото уламків також калібри та іскандери, а Х-101 лише у твоїй пропитій голові.
Крім того Х-101 так само як і калібри наводяться інерціальною системою, а РЛГСН в принципі не може наводитись на аеродроми, будівлі та зосередження військ, отже пасивна кольчуга їх не може бачити.
Я це вже повторюю втретє, але до тебе не доходить, бо у тебе немає елементарних знань з фізики.
Ти реально вже ****** мене своєю безпросвітною тупістю.
показати весь коментар
11.03.2022 21:08 Відповісти
Їб... вікепедист.... Як крилата ракета яка атакувала при польоті висота 50-150м на Зх Україну огинала рельєф, по ІНС ???? Сумніваюсь що у відсталих фашистів є детальний рельєф місцевості там щоб по Глонас вони йшли тим більше що була ймовірність роботи РЕБ нато....
Щоб ти знав любитель інтернету Калібри не морського базування мають уменшений заряд і не лишають воронку в грузовик.... то або х55 або х101 тому що пуски з повітря були а не з моря.....

Ніх не лишилось засобів дальної розвідки тому що с... такі як ти повсюди і купа буків втратили бо *** їх перевозили на траках без прикриття з повітря....

І ще уп....к нам мігів не треба???? а як збираєшся наступати без прикриття з повітря на півдні????
показати весь коментар
12.03.2022 09:09 Відповісти
Нічого ракета не огинала, цього не потрібно для польотів над українськими рівнинами, і висота там значно більша, тому калібри і збивають навіть такі допотопні ЗРК, як С-300.
Х-55 - це крилата ракета з ядерною боєголовкою, те, що запускається з Ту-95 називається Х-65. Калібр-А має таку ж номенклатуру БЧ, як і інші варіанти, але меншу стартову масу за рахунок відсутності розгонних блоків.
Навіть якщо ти будеш без перерви читати вікіпедії, то до мого рівня обізнаності у питаннях озброєння тобі не наблизитися і за 100 років, просто тому, що у тебе мозок танкіста, який пристосований лише для того, щоб пару раз стрільнути і гєраічєскі здохнути.
Мені набридло проводити лікбєз для дебіла, який висмикує якусь херню з тирнету і сере у коменті наче це його власні думки. Отже бесіду закінчено.
показати весь коментар
12.03.2022 09:20 Відповісти
Стандартний набір для МіГ-29 (9-12) - 2хР-27Р (сподіваюся все ж таки Р-27ЕР) та 4хР-73. Набагато більш небезпечних Р-27Т напевно вже немає.
Маємо що маємо...
показати весь коментар
11.03.2022 12:36 Відповісти
помиляєтесь.. на рахунок небезпечності...
по результатам боевого применения ракет Р-27 ВВС Эфиопии с истребителей Су-27 против эритрейских МиГ-29 китайцы сделали неутешительные выводы: в цель попали только четыре ракеты из 97 пущенных, то есть:

Эффективность Р-27 составила в районе 4%, что сопоставимо с эффективностью американских ракет AIM-4 Falcon в ещё вьетнамской войне!
------------------------
Почему Р-27 - безумно устаревшая ракета?
------------------------------------------------------------------------
Многие сейчас закричат, что вот мол Индия же всё ещё сотнями покупает Р-27! Так-то оно так, только для своего нового истребителя Hal Tejas даже не предусмотрела поддержку Р-27, а только российской РВВ-АЕ и новой перспективной индийской ракеты Astra.
А приобретает она их для старых Миг-29, приобретённых в 1990ых годах, не способных использовать новые российские РВВ-АЕ. Все равно ничто другое они носить не способны.
показати весь коментар
11.03.2022 13:24 Відповісти
Мені насрати на нєутєшитєльниє виводи китайців. І я прекрасно знаю про один єдиний непідтверджений випадок ураження ракетою Р-27Р у конфлікті Єритреї з Єфіопією, причому з перших рук, а не з ютуба. Ефективність звісно не 4% (бо тоді її взагалі нема сенсу підвішувати на пілони), але порівняно з ********* американськими ракетами вона просто смішна. Але все це не стосується Р-27Т, яка є дуже ефективною в умовах радіолокаційної тиші.
РВВ-АЕ (вона ж Р-77) теж не має бойових здобутків, хоч і має активну РЛГСН.
І давайте ви не будете мені кидати посилання на різні гавноресурси у питаннях в яких я добре орієнтуюсь.
показати весь коментар
11.03.2022 15:30 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!Пусть Бог даёт им силы победить врага и очистить украинскую землю от зла..ВСЕ БУДЕТ-УКРАИНА
показати весь коментар
11.03.2022 12:36 Відповісти
Той прикрий випадок, коли вже знищили три українські авіації, але "путінських соколів" і найнепередбачуваніші у світі ракети хтось продовжує методично *********.
показати весь коментар
11.03.2022 13:06 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
11.03.2022 13:29 Відповісти
В Генштабе знают о военных потребностях Чернигова? ПВО, самолёты?
показати весь коментар
11.03.2022 13:52 Відповісти
нехай тобі і Бог допомагає, янголе..
показати весь коментар
11.03.2022 13:55 Відповісти
 
 