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Поліцейські спільно з тероборонівцями затримали 29 військовослужбовців РФ на Сумщині , - МВС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Небайдужі жителі Роменщини поблизу одного із сіл, в полі помітили групу підозрілих осіб у військовій формі. Інформацію одразу ж передали до поліції. Затримані пояснили, що йшли по карті на кордон. Наразі вони передані до відповідних органів", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські спільно з тероборонівцями затримали 29 військовослужбовців РФ на Сумщині , - МВС 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+62
мля 2я армия мира это кода собиралась драться с маринз США а тебя лупят сумские селяне и ловят копы на приусах
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11.03.2022 12:18
+45
Не разгоняйте этот бред про "нечем кормить", боеприпасы которые на них могли быть потрачены стоят в сотри есл ине тысячи раз дороже, мнимально неоходимое для поддержания жизни, стоит не так дорого. А им еще потом эти все завали и т.д. разгребать не один месяц, и за бесплатно.
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11.03.2022 12:24
+31
Скорее всего на свиноферме их нашли. Они обычно там прячутся, кушают, спят, пытаются размножаться.
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11.03.2022 12:19
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отлично, но скоро их не где будет держать и кормить еще на каторгу их. Слава Украине
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11.03.2022 12:17 Відповісти
пожизненно на восстановительные работы
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11.03.2022 12:22 Відповісти
Не разгоняйте этот бред про "нечем кормить", боеприпасы которые на них могли быть потрачены стоят в сотри есл ине тысячи раз дороже, мнимально неоходимое для поддержания жизни, стоит не так дорого. А им еще потом эти все завали и т.д. разгребать не один месяц, и за бесплатно.
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11.03.2022 12:24 Відповісти
приємно що є люди, які думають тверезо.....
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11.03.2022 12:26 Відповісти
Одну приправу от Мивины на 5 литровую кастрюлю - нехай сёрбают и работают.
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11.03.2022 12:40 Відповісти
Таки да... протухшую ещё в 15-м году тушенку в Украине хер найдёшь, а ничего другого путлеровские вояки, как оказалось, не едят. Гурманы, ***...
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11.03.2022 12:30 Відповісти
Доблесне воїнство, мля.
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11.03.2022 12:55 Відповісти
свиньи
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11.03.2022 12:18 Відповісти
мля 2я армия мира это кода собиралась драться с маринз США а тебя лупят сумские селяне и ловят копы на приусах
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11.03.2022 12:18 Відповісти
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11.03.2022 12:24 Відповісти
Какие высокоинтеллектуальные лица)
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11.03.2022 12:18 Відповісти
лица, не испорченньіе интеллектом (С)
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11.03.2022 12:25 Відповісти
**********, тварь безмозглая, видишь как после твоих обстрелов, ловят и уничтожают твою наземную аперацию.
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11.03.2022 12:19 Відповісти
цапы
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11.03.2022 12:19 Відповісти
Скорее всего на свиноферме их нашли. Они обычно там прячутся, кушают, спят, пытаются размножаться.
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11.03.2022 12:19 Відповісти
не надо на свиноферме свинособак наделают
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11.03.2022 12:22 Відповісти
свиней от них не стошнило?
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11.03.2022 12:27 Відповісти
Прямо на мусульманина Хасана.
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11.03.2022 12:46 Відповісти
Элита второй армии мира....
Тьфу.
У меня на районе бомжи намного круче выглядят.
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11.03.2022 12:20 Відповісти
Бомжахеды
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11.03.2022 13:42 Відповісти
Кацмічєскіє пірати
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11.03.2022 12:20 Відповісти
Нехай ці виродки розміновують дороги і вулиці, які замінували їхні братішкі.
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11.03.2022 12:21 Відповісти
в Харьков их разгребать завалы под обстрелами
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11.03.2022 12:21 Відповісти
Хоть выжили! Повезло
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11.03.2022 12:21 Відповісти
Всему своё время...
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11.03.2022 12:24 Відповісти
бомж-армия
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11.03.2022 12:21 Відповісти
Можна замовити для них пісеньку у виконанні кАбздона "І дорогая не узнает где могілка твоя"?
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11.03.2022 12:22 Відповісти
это современные кацапские панфиловцы?правда тех 28 было,а этих 29
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11.03.2022 12:22 Відповісти
один лишний )))))
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11.03.2022 12:25 Відповісти
Это легко исправить...
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11.03.2022 12:38 Відповісти
Расстрелять надо одного...счет сбивать нельзя..
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11.03.2022 12:39 Відповісти
Так а я о чём? )))
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11.03.2022 12:58 Відповісти
Расстрелять надо одного...

---

И так 29 раз.
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11.03.2022 13:00 Відповісти
Не було ніяких панфіловців - не поширюйте мордорських міфів...
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11.03.2022 13:22 Відповісти
Це вже не зовсім погані руські, ще не хороші, але вже не погані )
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11.03.2022 12:22 Відповісти
рожи показали зафиксировали и конец им.
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11.03.2022 12:22 Відповісти
Що за гуняві рила, плять, помити накормити і розстріляти.
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11.03.2022 12:23 Відповісти
Дуже правильне рішення, бо самі не здались, а затримані!
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11.03.2022 12:26 Відповісти
як безпорадно вони виглядають...
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11.03.2022 12:24 Відповісти
надо их по Европе на веревке водить чтоб показать кого они боялись
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11.03.2022 12:25 Відповісти
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!

Приписують Кобзарю, але насправді автор, наш ********, Ян Таксюр.
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11.03.2022 12:25 Відповісти
прям як Zoro
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11.03.2022 12:25 Відповісти
Бомжахеды
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11.03.2022 12:25 Відповісти
.....)))....
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11.03.2022 12:27 Відповісти
путя сказав сірійців пригнати, хочу подивитися, як вони в наші +5 вдень а вночі -5, будут тут по лісам сидіти
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11.03.2022 12:27 Відповісти
та и и этих тут привалим их в Сирии не до утилизировали ребилы так мы тут их долупим
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11.03.2022 12:30 Відповісти
Ето те что с НАТО собирались воевать и Рейстаг брать как дидываивале?
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11.03.2022 12:30 Відповісти
Ну и видон у "асвабадителей"
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11.03.2022 12:30 Відповісти
Интересно, как ***** на девятое мая собирается парад устраивать на кирасной площади если все его панхвиловцы или ворон кормят или в нашем плену сидят
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11.03.2022 12:33 Відповісти
как 9е хуайа? он застрелиться должен бьіл 8 марта еще!
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11.03.2022 12:36 Відповісти
Полонених не брати. Кіньте гранату в автівку й усе.
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11.03.2022 12:36 Відповісти
Навіщо ж псувати автівку? Живцем прикопати, щоб і кулі не витрачати на потвор!
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11.03.2022 12:38 Відповісти
А тихенько прикопати десь в лісі це сміття - ніяк?.. Для обміну на наших полонених цього лайна вже наче достатньо набрали.
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11.03.2022 12:37 Відповісти
29 це добре, але на фото тільки 9
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11.03.2022 12:41 Відповісти
Остальные отпросились на концерт Кобзона. Не мешать же меломанам...
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11.03.2022 13:02 Відповісти
надеюсь, что 20 попытались бежать....
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11.03.2022 13:05 Відповісти
Треба було їх на місці по закону воєного часу ******* і йти дальше кацапа ******* , а не на цю біомасу тратити час і сили.
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11.03.2022 12:46 Відповісти
Свинособакам кабзда однозначно. Скільки б Лавруша не бухтів.
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11.03.2022 13:34 Відповісти
Найух они нужны..Заземлить падаль
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11.03.2022 13:38 Відповісти
это обычные солдаты , ПРОДАНЫЕ своим путиным , я б хотел ПЛЕНИТЬ кадыровцев , собровцев , омоновцев , витязей и прочих БУРЫХ войнов !!! эти конечно тоже виновны и от них тоже идет БЕДА если бы не выстояли , и они бы были совсем другие !!! так что ПЛЕН есть ПЛЕН !!! на ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВСЕГО РАЗРУШЕННОГО в Украине пригодятся !!!
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11.03.2022 14:06 Відповісти
На фото 9.Хто бреше?
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11.03.2022 14:47 Відповісти
 
 