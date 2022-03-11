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Поліцейські спільно з тероборонівцями затримали 29 військовослужбовців РФ на Сумщині , - МВС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Небайдужі жителі Роменщини поблизу одного із сіл, в полі помітили групу підозрілих осіб у військовій формі. Інформацію одразу ж передали до поліції. Затримані пояснили, що йшли по карті на кордон. Наразі вони передані до відповідних органів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+62 Шимус
показати весь коментар11.03.2022 12:18
+45 Garinich
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+31 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар11.03.2022 12:19
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Тьфу.
У меня на районе бомжи намного круче выглядят.
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И так 29 раз.
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Приписують Кобзарю, але насправді автор, наш ********, Ян Таксюр.