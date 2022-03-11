Поліцейські спільно з тероборонівцями затримали 29 військовослужбовців РФ на Сумщині , - МВС. ФОТО

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Небайдужі жителі Роменщини поблизу одного із сіл, в полі помітили групу підозрілих осіб у військовій формі. Інформацію одразу ж передали до поліції. Затримані пояснили, що йшли по карті на кордон. Наразі вони передані до відповідних органів", - йдеться у повідомленні.

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