128-ма бригада нищить російську військову техніку з Javelin: "Сама інформація про їхню наявність на озброєнні ЗСУ викликає у окупантів паніку". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон лупить русню з Джавелінів.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сама інформація про наявність Джавелінів на озброєнні бригади викликає в агресорів паніку. Підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin (Джавелін). І одразу використали їх під час зіткнення з ворогом у зоні бойових дій.
Сама інформація про наявність Джавелінів на озброєнні ЗСУ викликає серед російських окупантів паніку. Жодного захисту від цих протитанкових ракетних комплексів броньована техніка не має, а сила її ураження настільки велика, що від танків БМП, БТР-ів чи іншої броньованої техніки росармії залишається купа обвугленого металобрухту. У екіпажу й десанту, що перебуває на борту техніки, немає навіть мінімальних шансів на виживання.
На фото – результат влучення Джавелінів по бойовій техніці росармії", - йдеться у повідомленні.
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Давненько не слыхал этой прикольной песни.
А також купа різних "маркерів", тіпа "процент втрат". А це професійний підхід, а не лірика і емоції.
Иди смотри свой телик а то пропустишь выступление "Батьки",
он ведь говорил что война продлится 3-4 дня.
Ось Московія це нейтральне !
https://www.youtube.com/watch?v=V89a5HOq610
Амінь (т.є. ***** до кобзона).
Слава Захисникам України!
Я прекрасно знаю, що на фото, а коментував саме текст, тому паучайтє сваіх паучат.