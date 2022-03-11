УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4140 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
59 286 79
армія РФ (13478) війна (56406) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (137) Javelin (159)

128-ма бригада нищить російську військову техніку з Javelin: "Сама інформація про їхню наявність на озброєнні ЗСУ викликає у окупантів паніку". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон лупить русню з Джавелінів.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сама інформація про наявність Джавелінів на озброєнні бригади викликає в агресорів паніку. Підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin (Джавелін). І одразу використали їх під час зіткнення з ворогом у зоні бойових дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни вразили ворожий бліндаж та знищили сім окупантів. ВIДЕО

Сама інформація про наявність Джавелінів на озброєнні ЗСУ викликає серед російських окупантів паніку. Жодного захисту від цих протитанкових ракетних комплексів броньована техніка не має, а сила її ураження настільки велика, що від танків БМП, БТР-ів чи іншої броньованої техніки росармії залишається купа обвугленого металобрухту. У екіпажу й десанту, що перебуває на борту техніки, немає навіть мінімальних шансів на виживання.

На фото – результат влучення Джавелінів по бойовій техніці росармії", - йдеться у повідомленні.

128-ма бригада нищить російську військову техніку з Javelin: Сама інформація про їхню наявність на озброєнні ЗСУ викликає у окупантів паніку 01
128-ма бригада нищить російську військову техніку з Javelin: Сама інформація про їхню наявність на озброєнні ЗСУ викликає у окупантів паніку 02
128-ма бригада нищить російську військову техніку з Javelin: Сама інформація про їхню наявність на озброєнні ЗСУ викликає у окупантів паніку 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+81
показати весь коментар
11.03.2022 12:48
+64
показати весь коментар
11.03.2022 12:55
+44
Я вам ниверю! Все джавелины, а ещё байрактары были уничтожены 2 недели назад. Я па тиливизару видел!
показати весь коментар
11.03.2022 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.03.2022 12:48 Відповісти
Біжить по полю касапсвиня, жопа красна, морда синя
показати весь коментар
11.03.2022 13:02 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 13:13 Відповісти
С огромной клизьмою в руках..

Давненько не слыхал этой прикольной песни.
показати весь коментар
11.03.2022 15:09 Відповісти
Не ври!!! у кацапа сверху танка кровать железная - это надежная защита.
показати весь коментар
11.03.2022 12:49 Відповісти
а на кровати той то мешки с песком то гнездо из ветко
показати весь коментар
11.03.2022 12:50 Відповісти
то вони там гніздяться.відкидують яйця
показати весь коментар
11.03.2022 12:53 Відповісти
гиперзвуковая нанозащита
показати весь коментар
11.03.2022 12:51 Відповісти
анало-говнет
показати весь коментар
11.03.2022 12:53 Відповісти
то не кровать, то мангал
показати весь коментар
11.03.2022 13:21 Відповісти
ти що мангал не бачив? то ж гриль для смаження русфашистів.
показати весь коментар
11.03.2022 14:08 Відповісти
Это мангал...
показати весь коментар
11.03.2022 15:57 Відповісти
Н-да ... Ефективно, дорого ... Ну і колоди ж ...
показати весь коментар
11.03.2022 12:51 Відповісти
ты бы одной соплей, да?
показати весь коментар
11.03.2022 12:52 Відповісти
угу ... херой ... потаскай такі контейнери ...
показати весь коментар
11.03.2022 14:15 Відповісти
я и тебя оттащу к ближайщему сортиру. 18 лет по стройкам коммунизма по всему миру с 60 кг бегаю.
показати весь коментар
11.03.2022 14:18 Відповісти
радий за тебе ... дай Б-х тобі здоров*я ...
показати весь коментар
11.03.2022 15:39 Відповісти
дякую, аж пидскакую
показати весь коментар
11.03.2022 15:45 Відповісти
Які 60 джевелін вага 22кг.
показати весь коментар
12.03.2022 08:09 Відповісти
бмп 2 стоила как 10 ко джавелинов
показати весь коментар
11.03.2022 12:55 Відповісти
БМП-3 ,судя по спарке и остаткам корпуса), еще дороже.
показати весь коментар
11.03.2022 13:05 Відповісти
давно надо забыть совковый подход, жизнь солдата бесценна. американцы в этом плане молодцы, они бы и на легковушку джавелин не пожалели.
показати весь коментар
11.03.2022 14:20 Відповісти
Нові ?? Можливо ...
показати весь коментар
11.03.2022 14:23 Відповісти
А скольких жизней забрали и искромсали бы те орки с БМР, которые припёрлись мародерить, насиловать, убивать украинцев?
показати весь коментар
11.03.2022 22:32 Відповісти
Ви здивуєтесь, коли взнаєте, що у військовій справі є пріорітети у використанні техніки і засобів.
А також купа різних "маркерів", тіпа "процент втрат". А це професійний підхід, а не лірика і емоції.
показати весь коментар
12.03.2022 15:51 Відповісти
Пусть не боятся ,а радуются , что их БЫСТРАЯ смерть настигает.
показати весь коментар
11.03.2022 12:54 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 12:55 Відповісти
пля 2 я армия мира мста -с уже залутали предадут в ЗСУ https://twitter.com/i/status/1502234686558461954
показати весь коментар
11.03.2022 12:56 Відповісти
Я вам ниверю! Все джавелины, а ещё байрактары были уничтожены 2 недели назад. Я па тиливизару видел!
показати весь коментар
11.03.2022 12:56 Відповісти
А какого *** ты тут забыл?
Иди смотри свой телик а то пропустишь выступление "Батьки",
он ведь говорил что война продлится 3-4 дня.
показати весь коментар
11.03.2022 13:04 Відповісти
Это юмор, успокойся))
показати весь коментар
11.03.2022 13:12 Відповісти
Белорус забыл в конце поставить смайлик и поэтому у некоторых возникли нюансы с недопониманием о чём он
показати весь коментар
11.03.2022 14:38 Відповісти
Это хорший крематорий.Он прикалывается.Не ругайте его.
показати весь коментар
11.03.2022 13:13 Відповісти
Хороший.)))
показати весь коментар
11.03.2022 13:14 Відповісти
Да и в целом крематории для лапотных репоедов нужная штука. Наши их валят по 100-1500 в день, а единственная армия мира не желает их убрать и похоронить как людей. Тоесть даже ***** свою армию признает орками.
показати весь коментар
11.03.2022 15:24 Відповісти
Не теряйте чувство юмора. Это ведь не прикрытый сарказм.
показати весь коментар
11.03.2022 13:19 Відповісти
"па тиливизару" в этом вся соль что бы дупля отбить ,надеюсь прозрел что юмор
показати весь коментар
11.03.2022 14:40 Відповісти
МК, коли жартуєш, став наприкінці допису смайлик.
показати весь коментар
11.03.2022 13:33 Відповісти
мобільний крематорій.ТЕБЕ ********,УЖЕ УТИЛІЗУВАЛИ. ТАК,ЩО ЗАКРИЙ СВІЙ ВОНЮЧИЙ ПИСОК.
показати весь коментар
11.03.2022 14:08 Відповісти
Дибилоид , на кухне репу приготовили , беги!
показати весь коментар
13.03.2022 16:51 Відповісти
Я називаю це *********** !
показати весь коментар
11.03.2022 13:19 Відповісти
Московія , якщо не хочу образити там людей типа Гребенщикова .
Ось Московія це нейтральне !
показати весь коментар
11.03.2022 13:21 Відповісти
Ще можно Рососія
показати весь коментар
11.03.2022 16:15 Відповісти
а ********* чем не подходит
показати весь коментар
12.03.2022 03:09 Відповісти
Мені інше цікаво, чи буде вартість кожної ракети до джавеліна включена до суми репарацій? Я так думаю вже мільйонів на 50 $ набили
показати весь коментар
11.03.2022 13:01 Відповісти
А от мені не цікаво.Русские фашисты которые пришли нас убивать,должны здохнуть- любой ценой!
показати весь коментар
11.03.2022 13:09 Відповісти
На фото NLAW а не джавелін. Джавелін ось на відео. https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
показати весь коментар
11.03.2022 13:02 Відповісти
німці якісь фаустпатрони надали. так що є чим цих свинособак годувати.
показати весь коментар
11.03.2022 14:13 Відповісти
Не якісь, а Panzerfaust 3

https://www.youtube.com/watch?v=V89a5HOq610
показати весь коментар
11.03.2022 14:19 Відповісти
зрозумів.
показати весь коментар
11.03.2022 19:33 Відповісти
,то из старых запасов, им еще гитлер оставил.
показати весь коментар
11.03.2022 15:26 Відповісти
головне,що буде чим годувати свинорусів.
показати весь коментар
11.03.2022 19:34 Відповісти
На фото NLAW а не джавелін. Джавелін ось на відео. https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
показати весь коментар
11.03.2022 13:04 Відповісти
Что то эти ЛАПТИ дорого обходятся.выстрел до 100.000$.НО. МЫ ЩЕДРЫЙ НАРОД!!!!!и не пожалеем ни грамма если будет этот выстрел стоить и 200.000 .тут сумма и цена не уместны!
показати весь коментар
11.03.2022 13:05 Відповісти
60к/штука они стоят правительству США, нам переданы бесплатно.
показати весь коментар
11.03.2022 13:42 Відповісти
Когда поймешь что в этом БМП ехала отмороженная группа орков чтобы грабить, насиловать, убивать тебе близких людей... - твое мнение на той момент будет уже нафиг никому не нужно.
показати весь коментар
11.03.2022 22:49 Відповісти
Это сарказм .я .об этом и уточнил.
показати весь коментар
11.03.2022 23:17 Відповісти
Летят Джавелины ,танки горят - так бьёт кацапьё украинский солдат .
показати весь коментар
11.03.2022 13:13 Відповісти
Это NLAW, но кстати по ощущениям лупит не хуже Джавы
показати весь коментар
11.03.2022 13:14 Відповісти
дальность меньше,но эффективность не меньше
показати весь коментар
11.03.2022 13:21 Відповісти
https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
показати весь коментар
11.03.2022 13:14 Відповісти
Так ось що привозили транспортники, а я думав що то за штуки такі в пачках.
показати весь коментар
11.03.2022 13:16 Відповісти
Ви фсе врйоте, у наших танкистов легкая кантузія, і танк тока пацарапала
показати весь коментар
11.03.2022 13:20 Відповісти
А каких-то облегченных дамских вариантов этих Джавелинов никто не придумал?
показати весь коментар
11.03.2022 13:27 Відповісти
Испанский легкий реактивный гранатомет Instalaza C90
показати весь коментар
11.03.2022 14:16 Відповісти
Щас в ОLX или в Розетке поищу.
показати весь коментар
11.03.2022 16:01 Відповісти
В Территориальной Обороне Украины проще поискать.
показати весь коментар
11.03.2022 22:55 Відповісти
На немцев наводила стран " Катюша".. нужно и джавелинам дать "женское имя" ( "Галю" и зразу до раю..) або Маруся Климова найшла любимого - ну что б им было понятнее.
показати весь коментар
11.03.2022 13:28 Відповісти
Місце вже зайняте: "Байрактар!"
показати весь коментар
11.03.2022 22:59 Відповісти
Якщо Джавелiн, то краще Жуля або Дуся.
показати весь коментар
18.03.2022 08:52 Відповісти
На другому знімку це одеробло колись звалось БМП-3.
Амінь (т.є. ***** до кобзона).
показати весь коментар
11.03.2022 13:30 Відповісти
За страждання України від окупантів з московіі, їх просто випалюють !!!
Слава Захисникам України!
показати весь коментар
11.03.2022 14:30 Відповісти
А шо там первый поп сказал, что если сгореть от "нескрепного" джавелина то в кацапский рай уже не пускают?
показати весь коментар
11.03.2022 14:34 Відповісти
Сподіваюся джавеліни у надлишку, раз ним уражають таке лайно як на фото
показати весь коментар
11.03.2022 14:56 Відповісти
На фото не "Джавеліни". А так справді - українцям є чим причастити непроханих окупантів, які і свою країну не спроможні облаштувати.
показати весь коментар
11.03.2022 23:11 Відповісти
На фото підбита БМП-3, і це занадто проста ціль для звичайних РПГ та ПТРК, щоб витрачати на неї Джавелін.
Я прекрасно знаю, що на фото, а коментував саме текст, тому паучайтє сваіх паучат.
показати весь коментар
12.03.2022 09:27 Відповісти
Неделю как.
показати весь коментар
18.03.2022 08:54 Відповісти
 
 