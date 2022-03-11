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На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик. ФОТО

На Миколаївщині окупанти не пустили породіллю в лікарню, медики контролювали пологи онлайн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Максим Безносенко.

"Вчора почалися пологи у мешканки нашого села Кандибине. Окупанти, погрожуючи розстрілом, не дали змоги породіллі добратися до найближчої лікарні. Вирішувати потрібно було миттєво. Обласним та міськім управліннями було організовано відеозв'язок між медичною сестрою 1 пологового будинку Миколаєва, яка мешкає у Кандибине – Тетяною Павловою та міським акушер-гінекологом – Людмилою Чиняковою. І телемедична медицина військового часу спрацювала! Ми щиро вітаємо молоду матусю з народженням сина Матвія. Люди, ви неймовірні!!!" - написав Безносенко

На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик 01

На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик 02

На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик 03

Про це також радісно сповістив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, "Сьогодні вночі в умовах телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи. Народився хлопчик"

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Бережи вас всіх Господь !
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11.03.2022 16:40 Відповісти
Капець! Во техніка пішла. А раніше нас мамки народжували за допомогою іншого органу...
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11.03.2022 16:41 Відповісти
оцей точно в рубашці народився
довгих років та здоров"я і матері і малюку
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11.03.2022 16:41 Відповісти
о, ще один боєць є в Україні.
тепер іноземних добровольців та тероборону Миколаївщини можна розпускати.
.
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11.03.2022 16:43 Відповісти
Дай Боже здоров"я та щасливої долі! Життя продовжується.
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11.03.2022 16:43 Відповісти
А зе-скоти проклинали Уляну Супрун за те, що вона запроваджувала ******* технології у наші віддалені куточки країни.
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11.03.2022 16:48 Відповісти
 
 