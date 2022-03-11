На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Миколаївщині окупанти не пустили породіллю в лікарню, медики контролювали пологи онлайн
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Максим Безносенко.
"Вчора почалися пологи у мешканки нашого села Кандибине. Окупанти, погрожуючи розстрілом, не дали змоги породіллі добратися до найближчої лікарні. Вирішувати потрібно було миттєво. Обласним та міськім управліннями було організовано відеозв'язок між медичною сестрою 1 пологового будинку Миколаєва, яка мешкає у Кандибине – Тетяною Павловою та міським акушер-гінекологом – Людмилою Чиняковою. І телемедична медицина військового часу спрацювала! Ми щиро вітаємо молоду матусю з народженням сина Матвія. Люди, ви неймовірні!!!" - написав Безносенко
Про це також радісно сповістив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, "Сьогодні вночі в умовах телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи. Народився хлопчик"
Будь ласка, зачекайте...
довгих років та здоров"я і матері і малюку
тепер іноземних добровольців та тероборону Миколаївщини можна розпускати.
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