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Карта місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник керівника МВС Антон Геращенко опублікував карту місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Антона Геращенка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО

Карта місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі 01

Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.
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Топ коментарі
+39
Даже не сомневайтесь . Не захотели защитить свою страну,теперь будут дохнуть за нациста *****. Без яиц и мозгов
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11.03.2022 17:01
+26
Тобто після такого білоруси повинні почати вбивати українців, а не тих, хто на них скидає бомби?"
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11.03.2022 16:58
+23
Бульбоебы ночью нападат как фашисты. 100% Погранцам надо быть готовым, стингеры, джавы + артой то место упаковать максимально.
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11.03.2022 17:01
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Прям біля дороги на Сарни, щоб з того місця було удобно атакувати Україну.
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11.03.2022 16:57 Відповісти
Щось у них "савсем плохо з головой", якщо в цьому місті хочуть полізти.
Білоруси! Навіть не думайте!
Це не територія України!
Це територія копачів бурштину, вони озброєні до зубів і за свій бурштин горло перегризуть усім!
Там навіть морські котики не пройдуть!
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11.03.2022 17:20 Відповісти
Бурштинокопачі там вже все перекопали, там хрен полями проїдеш, а нормальних доріг там не так багато - але і їх швидко перекопають. Тобто колони зупиняться і арта їх накриє. І місцеві ще й на металоломі зароблять
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11.03.2022 17:33 Відповісти
Та копачам ли шепнути на вухо "оці по бурштин прийшли" - і все.
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11.03.2022 17:40 Відповісти
Полонених на рабів розберуть для копачів
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11.03.2022 17:48 Відповісти
там Рівненська АЕС
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11.03.2022 18:05 Відповісти
і до Нетішина недалеко....
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11.03.2022 18:06 Відповісти
Тобто після такого білоруси повинні почати вбивати українців, а не тих, хто на них скидає бомби?"
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11.03.2022 16:58 Відповісти
Даже не сомневайтесь . Не захотели защитить свою страну,теперь будут дохнуть за нациста *****. Без яиц и мозгов
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11.03.2022 17:01 Відповісти
Так удар произошёл аж в 14:00. А чего только сейчас проснулись?
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11.03.2022 16:59 Відповісти
14-30
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11.03.2022 17:01 Відповісти
надо было бобруйск бомбить
че вы такие ссыкуны "русские" пилоты
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11.03.2022 17:00 Відповісти
Вариантов нет, путлеру явно кирдык наступает. Кирдык путлеру означает то же и луке. Эти два урода будут держаться до последнего.
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11.03.2022 17:03 Відповісти
Бульбоебы ночью нападат как фашисты. 100% Погранцам надо быть готовым, стингеры, джавы + артой то место упаковать максимально.
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11.03.2022 17:01 Відповісти
Ну скинули и скинули, лишь бы люди(украинцы) не пострадали.
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11.03.2022 17:02 Відповісти
Так чому білоруські ППО не знищили ці літаки, якщо вони ворожі?
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11.03.2022 17:04 Відповісти
питання не добілоруських ППО, бо постріли були з нашої теріторі, а до наших ,як їм дали стільки пролетіти ???!!!
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11.03.2022 17:05 Відповісти
іх с-400 ящо на падходє ((
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11.03.2022 17:45 Відповісти
А чого не на станцію зі зброєю, жаль
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11.03.2022 17:04 Відповісти
тут где то "литвин" бродит, хочет мешками для трупов разжится. праздник жареной бульбы у него спереди. ну и "родными" удобрениями на дачу заодно. да, бульбоподхуйловник? молчиш, ото ж!
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11.03.2022 17:05 Відповісти
Литвин - самый миролюбивый, зачем вообще вы его упоминает?
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11.03.2022 17:33 Відповісти
"миролюбивость" таких вот отставных подонков и привела к тому, что мы имеем на сегодня.
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11.03.2022 17:38 Відповісти
Подонков... Война не повод идти против Бога и ненавидеть всех и всё.
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11.03.2022 23:05 Відповісти
Может у меня дикий вопрос, но всё же ...
Почему на постоянной линии вылета рашистской авиации с белорусских аэродромов у наших пограничников нет стингеров?
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11.03.2022 17:06 Відповісти
Дуже малі радіус та висота дії.
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11.03.2022 17:29 Відповісти
Ну как маленькая ... Знающие люди говорят 5Х5 км. (это радиус и высота поражения). А цель можно обнаружить за 30 км.
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11.03.2022 17:38 Відповісти
а чим ту ціль за 30 км виявить військовий з ПЗРК ? Ти коли нібудь пробував у лісі побачити літак , який від тебе за 1 км летить на висоті 50 м ?
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11.03.2022 17:50 Відповісти
Сорян, ошибся. 30 км. - это макс. дальность полета ракеты.
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Якої ?
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11.03.2022 19:23 Відповісти
Стингера
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11.03.2022 19:41 Відповісти
І як вона по твоєму пролетить 30 км ?
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11.03.2022 19:54 Відповісти
Что значит "Как?". По воздуху полетит. У неё топлива на 30 км.
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11.03.2022 20:05 Відповісти
Тобі скільки років ? ((
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11.03.2022 20:08 Відповісти
Ты где работаешь?
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11.03.2022 20:13 Відповісти
ти туди не захочеш ))
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11.03.2022 21:10 Відповісти
Я там
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11.03.2022 21:22 Відповісти
4.5 км максимальна дальність польоту ракети стінгера, вчи уроки і не відволікайся
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13.03.2022 07:06 Відповісти
Пусть рашисты так и думают. Это очень точная и полезная для них информация. И, кстати, Джавелины так же поражают не более, чем на 1 км.
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16.03.2022 08:43 Відповісти
мыши-братья и белорусам сахарку подбросили!
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11.03.2022 17:07 Відповісти
Це ПРОВОКАЦІЯ!
Мета - втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!
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11.03.2022 17:07 Відповісти
Ну слава Богу. Хоч хтось очі на правду відкрив)
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11.03.2022 17:10 Відповісти
Шанвний, це не провокація, це війна, яка ропочалася 24 лютого. А хіба смертоносні ракети, літаки з бомбами, танки заходили до нас не з Білорусі??? Було б дуже доречно нанести ніщівні удари по місцях дислокації ворожих баз на теріторії Білорусі
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11.03.2022 17:14 Відповісти
Взагалі то два недоноски -нацисти про це тільки і мріють ((
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11.03.2022 17:52 Відповісти
Фюрер и дуче
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11.03.2022 18:14 Відповісти
Какая дешёвая постановка. Дела совсем плохи, могли бы хоть по технике какой жахнуть, но ее что то маловато осталось, по этому очень жалко.
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11.03.2022 17:08 Відповісти
Ну з фантазією у них таки не склалося - там у мозирі нафтопереробний - його потрібно було у попіл , тоді б картинка була ОК ((
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11.03.2022 17:53 Відповісти
мінський маньяк працює, йому не звикати. Це нове в роботі диктаторів - застосовувати як загороджувальні загони авіацію противника - я вас заставлю іти воювати за наше з путіним правое дело. Тепер ясна ціль обстрілу Луцька та Івано Франківська
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11.03.2022 17:08 Відповісти
всеи как в старие времена, только тогда мордва отстрелялась недалеко от пос.Майнилла.
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11.03.2022 17:09 Відповісти
а шо НАТО .. і далі соплі жувати будуть..
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11.03.2022 17:09 Відповісти
А может нечего нагнетать истерию? Хорошо, что эти бомбы не упали на наши дома... По факту Беларусь такой же враг, как и россия.
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11.03.2022 17:09 Відповісти
Тепер скличуть ОДКБ і будуть втягувати Казахстан, Вірменію та Киргизстан у війну.
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11.03.2022 17:11 Відповісти
с казахами и кыргызами у русни будут проблемы. это факт. а вот хитрожопые ары пойдут грабить и мародерить базары. но их мало, и сцыкливые они.
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11.03.2022 17:20 Відповісти
Им бы сейчас карабах -остатки удержать-там в последнее время азейбарджан войска подтягивает ,и уже две антитеррористические операции провел
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11.03.2022 17:26 Відповісти
для ари є Байрактари ))
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11.03.2022 17:54 Відповісти
там скоріш за все рашка впряжеться за білорусів і полізе на Рівне, крім того там під кордоном рівненська аес, ну і вниз на нетішин
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11.03.2022 18:12 Відповісти
Кацапо дебилы уже и в Белорусии провокации делают , опущенная армия пуйла опозорилась на весь свет. Белорусы не ведитесь.
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11.03.2022 17:16 Відповісти
із придністров'я теж мабуть полізуть
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11.03.2022 17:20 Відповісти
нет. оттуда не сунутся. там их Одесса задушит за два часа сама, без всу.
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11.03.2022 17:29 Відповісти
О! Вже почали! Ніхто й не сумнівався, що ***** і білорусів почне бомбити.
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11.03.2022 17:20 Відповісти
надіюсь, візитка яроша вціліла?
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11.03.2022 17:23 Відповісти
Так-так... А коли, нарешті, по Воронєжу бахнуть?
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11.03.2022 17:25 Відповісти
Может просто не отбомбились над обьектами и просто сбросили бомбы перед посадкой
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11.03.2022 17:27 Відповісти
Впору Беларуси объявлять войну Раше... Но не для того лакея Луку вызвал барин Пухутин в свои покои.. скажет " ты хотел повод, сукин кот, на тебе повод.. Сталин вон на 17 день пришел на помощь Гитлеру в 1939.. завтра как раз и будет 17 день.. так ты что пид--с усатый мямлишь... на кол посажу вместе с Колей"
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11.03.2022 17:45 Відповісти
Бульбофюрер ничего нового не придумал. Украинские войска напали на радиостанцию в Гляйвице Пинске!
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11.03.2022 17:49 Відповісти
Та то в криворуких літаки в повітрі розвалюються)
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11.03.2022 17:50 Відповісти
Вряд ли белорусы поведутся, Лука сволочь но не дурак.
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11.03.2022 18:07 Відповісти
Там зовсім близько рівненська аес і дорога на хмельницьку аес, це не просто вибраний напрямок
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11.03.2022 18:09 Відповісти
Почему тогда не бомбили жителей Бобруйска или Барановичей? Ссыкуны.
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11.03.2022 19:32 Відповісти
 
 