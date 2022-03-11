Карта місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник керівника МВС Антон Геращенко опублікував карту місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Антона Геращенка.
Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.
Топ коментарі
+39 Anatoliy A 006b9dda
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+26 Герхард
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показати весь коментар11.03.2022 17:01
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Білоруси! Навіть не думайте!
Це не територія України!
Це територія копачів бурштину, вони озброєні до зубів і за свій бурштин горло перегризуть усім!
Там навіть морські котики не пройдуть!
че вы такие ссыкуны "русские" пилоты
Почему на постоянной линии вылета рашистской авиации с белорусских аэродромов у наших пограничников нет стингеров?
Мета - втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!
ГляйвицеПинске!