На Житомирщині збили російський безпілотник "Форпост". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Житомирській області українські військові збили російський безпілотник "Форпост".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Зокрема, окупанти використовували безпілотник "Форпост" для коригування та наведення артилерійського вогню.
"Тепер, можливо, трохи менше мирних українців постраждає від артобстрілів", - написав Геращенко.
Зазначимо, що дальність дії безпілотника до 250 кілометрів, тривалість польоту 15–18 годин та максимальна швидкість до 200 км/год.
фото t.me/Pravda_Gerashchenko
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