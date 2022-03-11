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безпілотник (2092) Житомирщина (1040)

На Житомирщині збили російський безпілотник "Форпост". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Житомирській області українські військові збили російський безпілотник "Форпост".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Зокрема, окупанти використовували безпілотник "Форпост" для коригування та наведення артилерійського вогню.

"Тепер, можливо, трохи менше мирних українців постраждає від артобстрілів", - написав Геращенко.

Дивіться також: Відібрали в дитини літачок, - українські воїни розпаковують трофейний російський безпілотник. ВIДЕО

Зазначимо, що дальність дії безпілотника до 250 кілометрів, тривалість польоту 15–18 годин та максимальна швидкість до 200 км/год.

На Житомирщині збили російський безпілотник Форпост 01

На Житомирщині збили російський безпілотник Форпост 02

На Житомирщині збили російський безпілотник Форпост 03

фото t.me/Pravda_Gerashchenko
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Топ коментарі
+25
israel aerospace industries
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11.03.2022 17:09
+14
тоб то беспілотники кацапам вони продають , а залізний купол нам ніяк
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11.03.2022 17:11
+13
Таки вимальовується справжній бенефіціар цього всього пекла ...
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11.03.2022 17:10
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Да. Но это подчеркивает: НИЧЕГО В КАЦАПИИ НЕТ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА...
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11.03.2022 17:10 Відповісти
israel aerospace industries
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11.03.2022 17:09 Відповісти
Таки вимальовується справжній бенефіціар цього всього пекла ...
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11.03.2022 17:10 Відповісти
тоб то беспілотники кацапам вони продають , а залізний купол нам ніяк
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11.03.2022 17:11 Відповісти
Нам взагалі нічого."Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти"
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11.03.2022 17:20 Відповісти
Чого нам нічого - нам виплачувати пенсії тим жидякам що на обітованну від нас здриснули , а ви кажете нічого ((
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11.03.2022 17:25 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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11.03.2022 17:12 Відповісти
....."сирийский" договорняк рашистов с жидами.......а украинцам сбивай та сбивай.....
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11.03.2022 17:12 Відповісти
Це не безпілотник , а катях з крилами ...
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11.03.2022 17:13 Відповісти
Ізралітяни, хіба кошерно роSSфашистам безпілотники продавати?
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11.03.2022 17:18 Відповісти
Де під цим постом дописи з синенькою зірочкою давидовою і коментарями про те як їм там з іраном важко і як вони нам співчувають ? Так ніби і не можна , але за ваше гендлярство - щоб з вашими містами було те що з нашими Харковом і Сумами , щоб ви там , суки, із руїн ніколи не вибралися зі своєю дружбою з кацапами ((
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11.03.2022 17:23 Відповісти
сплошной голохост
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11.03.2022 17:31 Відповісти
Ізраїльська лише оптична система .
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11.03.2022 17:53 Відповісти
https://www.iai.co.il/p/mosp
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11.03.2022 17:54 Відповісти
Намагайтесь розібратись у питаннях , а не кидати лайно на вентилятор одразу .
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11.03.2022 17:59 Відповісти
Какое-то посмешище а не импортозамещение. Конструктор от разношерстной рассипухи. Где русское только опечатки пальцев на корпусе и блевотина на колесах.
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11.03.2022 19:30 Відповісти
 
 