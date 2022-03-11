УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16826 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
35 325 39
війна (56406) допомога (5052) Японія (593)

Військову допомогу від Японії доставлено в Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Літак з Японії із військовою допомогою для України, яка передбачає бронежилети та каски, приземлився на території нашої країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Японії у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України. Ми щиро сподіваємось, що ці предмети, доставлені в Україну, зокрема бронежилети JSDF, послужать щитом для захисту життя українців, які борються за свою Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Японія вперше в історії відправила військову допомогу до України. ФОТО

У міністерстві також повідомили, що в Україну було відправлено каски.

"Літак С-2 з бронежилетами та касками для України вилетів з авіабази Міхо. C-2, за KC-767, принесе надію українському народу", - зазначено в повідомленні.

Військову допомогу від Японії доставлено в Україну 01
Військову допомогу від Японії доставлено в Україну 02
Військову допомогу від Японії доставлено в Україну 03
Військову допомогу від Японії доставлено в Україну 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+61
Теперь кацапских свиней будут рубить ещё и катанами.
показати весь коментар
11.03.2022 17:21
+42
Всегда любила японцев!!!!!
показати весь коментар
11.03.2022 17:21
+42
Курилы - это Япония!
показати весь коментар
11.03.2022 17:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь кацапских свиней будут рубить ещё и катанами.
показати весь коментар
11.03.2022 17:21 Відповісти
......скорее всего оптика и электроника под видом простых предметов воинского обихода.....
показати весь коментар
11.03.2022 17:26 Відповісти

Там ещё и сурикены в комплекте идут. ))
показати весь коментар
11.03.2022 17:50 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 19:11 Відповісти
Всегда любила японцев!!!!!
показати весь коментар
11.03.2022 17:21 Відповісти
Лучше не показывайте ,чтобы рашисты не завидовали ,а говорите ,что все это, в военторгах завалялось , с времён Сралина
показати весь коментар
11.03.2022 18:10 Відповісти
промахнулися, сцук
військова допомога Україні потрібна на Курилах
показати весь коментар
11.03.2022 17:22 Відповісти
Для чого викладати фото аеродрома, взагалі ненормальні?
показати весь коментар
11.03.2022 17:22 Відповісти
Це Японський аеродром.
показати весь коментар
11.03.2022 17:23 Відповісти
Так то аеродром не в Україні.
показати весь коментар
11.03.2022 17:25 Відповісти
Це японці з почестями проводжають своїх пілотів - вільний вітер.
показати весь коментар
11.03.2022 18:08 Відповісти
Подяка Японії!
показати весь коментар
11.03.2022 17:22 Відповісти
теперь понятно почему западную Украину ночью обстреляли
показати весь коментар
11.03.2022 17:23 Відповісти
КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України, де в нас близкое зарубежье ))
показати весь коментар
11.03.2022 17:24 Відповісти
В німеччині ..
показати весь коментар
12.03.2022 11:39 Відповісти
А то. Куйлу затяжная война не выгодна никак. Писец рашке придет очень быстро. Ему нужно любыми средствами взять Киев как можно быстрей, отсюда и провокация по РБ. Если отобьем эту волну, то им письма. Это будет их конец.
показати весь коментар
11.03.2022 17:27 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 17:25 Відповісти
сильно...памятаю цю роботу Мунка ..Крик
показати весь коментар
11.03.2022 17:39 Відповісти
Курилы - это Япония!
показати весь коментар
11.03.2022 17:25 Відповісти
І Куріли, і Сахалін, я б їм ще й Камчатку віддав.
показати весь коментар
11.03.2022 18:51 Відповісти
І Сахалін також...
показати весь коментар
12.03.2022 11:40 Відповісти
Зразу й Камчатку забирайте,все одно пропадає...
показати весь коментар
12.03.2022 11:41 Відповісти
Друг познается в беде!
Спасибо, друзья!
показати весь коментар
11.03.2022 17:25 Відповісти
А мы вам ещё поможем Курилы вернуть.
показати весь коментар
11.03.2022 17:26 Відповісти
Написано 2 протирічащі речі:
1. "Літак з Японії із військовою допомогою для України.. приземлився на території нашої країни."
2. "КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України."
Якось треба читать те що пишите.
показати весь коментар
11.03.2022 17:27 Відповісти
Вам нужны подробности? Зачем?
показати весь коментар
11.03.2022 17:36 Відповісти
мож ему и аэродром на карте показать , пока еще у путлера искандери не закончились ....
показати весь коментар
11.03.2022 18:09 Відповісти
Лучше бы они на Курилах и Сахалине десант высадили.
показати весь коментар
11.03.2022 17:35 Відповісти
Дяка всім. З миру по нитці - голому сорочка.
показати весь коментар
11.03.2022 17:49 Відповісти
***** на мотузку
показати весь коментар
11.03.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 18:36 Відповісти
Это позор Япошкам. Они привезли то, что называеться хламом. Жлобня!
показати весь коментар
11.03.2022 19:19 Відповісти
Груз тентяклей для анального карания рашистов.
показати весь коментар
11.03.2022 19:37 Відповісти
Гарний початок. Арігато
показати весь коментар
11.03.2022 20:39 Відповісти
Остановите журналюг. Для чего они все это пишут? Благодарить бедете всех после победы. Если бы не журналюги у Украины сейчас были бы самолеты. Если все будет продолжаться так Украине даже воду в бутылках не будут постовлять чтобы не спровоцировать бункерного карлика.
показати весь коментар
12.03.2022 05:51 Відповісти
Все Курилы и Сахалин -Япония!
показати весь коментар
24.04.2022 19:30 Відповісти
 
 