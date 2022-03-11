Військову допомогу від Японії доставлено в Україну. ФОТО

Літак з Японії із військовою допомогою для України, яка передбачає бронежилети та каски, приземлився на території нашої країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Японії у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України. Ми щиро сподіваємось, що ці предмети, доставлені в Україну, зокрема бронежилети JSDF, послужать щитом для захисту життя українців, які борються за свою Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві також повідомили, що в Україну було відправлено каски.

"Літак С-2 з бронежилетами та касками для України вилетів з авіабази Міхо. C-2, за KC-767, принесе надію українському народу", - зазначено в повідомленні.







