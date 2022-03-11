Військову допомогу від Японії доставлено в Україну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Літак з Японії із військовою допомогою для України, яка передбачає бронежилети та каски, приземлився на території нашої країни.
Про це повідомляє Міністерство оборони Японії у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України. Ми щиро сподіваємось, що ці предмети, доставлені в Україну, зокрема бронежилети JSDF, послужать щитом для захисту життя українців, які борються за свою Батьківщину", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві також повідомили, що в Україну було відправлено каски.
"Літак С-2 з бронежилетами та касками для України вилетів з авіабази Міхо. C-2, за KC-767, принесе надію українському народу", - зазначено в повідомленні.
Топ коментарі
+61 Мобильный крематорий
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+42 Mango 0b7a2435
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+42 Андрей Барильченко
показати весь коментар11.03.2022 17:25
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Там ещё и сурикены в комплекте идут. ))
військова допомога Україні потрібна на Курилах
Спасибо, друзья!
1. "Літак з Японії із військовою допомогою для України.. приземлився на території нашої країни."
2. "КС-767 приземлився в аеропорту близького зарубіжжя України."
Якось треба читать те що пишите.